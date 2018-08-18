Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
zzzzzz написав:Любопытный Штаты большие, есть места где цена падает, есть места где цена растет. В целом по стране пока что не падает. Ну и безработица не растет, сейчас уровень безработицы находится на исторических низах.
я думаю минимум 2 квартала стабильности есть ещё. Если будут пытаться валить экономику, то сделают это перед выборами. Вопрос больше немного в другом... в чем заходить в кризис... в кэше или в золоте(etf набрать с привязкой 1:10 к унции и 0.25 годовой комиссии).
вот и я о том думаю. у меня доход в уе, так что не так страшно как людям в бумаге, но на золото кошусь
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется. "экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.