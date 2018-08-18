Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Смотрим свежий видосик - я все собирался туда сходить, но так и не собрался:
шлак. смотрел его еще летом 16го. планировки - дичь. ценник тогда еще был +-удобоваримый что сейчас даже не интересно. но не понравился фасад, балконы вразбежку и сама концепция. тогда же смотрел ричмонд но тот слишком близко к дн хоть и есть прямой выезд на лу
Долярчик написав:[ - так питання в тому, якщо вони заб'ють болт на оплату і не схочуть висилятись?
Решать проблемы нужно по мере их поступления. В твоём случае нужно купить квартиру под аренду. В моём случае пара окатилась арендуя квартиру второй год. Как окатились, так платят по часам. Бывает разыскивают меня сами. Пс в соседней ветке было набросано мульён вариантов выселения. Ты же не думаешь, что арендодатель будет в суд подавать..
alya_tsimbal написав:Есть новострой 52 м.кв. Демеевская 10 мин. пешком, панорамные окна, закрытая территория, приличная входная группа. За сколько можно сдать? 1) две студии 20 +лоджия 4 и 22 м 2) 52 с большой кухней-гостиной + 2 маленькие спальни 3) 52 с двумя небольшими комнатами, кухней без окон Наполнение минимальное: кухня, су, встроенный шкаф, светильники (без спальных мест, штор, декоров, столов), холодильник, стиралка, бойлер, варочная, вытяжка. Цель: сдать быстро, на долго и выгодно.
в 10 минутах от Демеевской нет ЖК с закрытой территорией.
investorkiev написав:Если жлоб-ремонт, то намного выгоднее разбить на 2 студии (если каждая будет со своим кухонным уголком и с/у), то думаю что цена 8-9килогрн за каждую, итого 16-18.
Что Вы называете "жлобремонтом"?
Я за 8,5 сдаю 28 на Лесном 1-к хрущ после кап.ремонта, со старым холодильником, плитой и софой советского образца, без бойлера.
капремонт как у флая в цоколе ?...
в мене +бойлер
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.