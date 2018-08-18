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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19161917191819191920 ... 1945>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 00:02

  alya_tsimbal написав:
  investorkiev написав:Если жлоб-ремонт, то намного выгоднее разбить на 2 студии (если каждая будет со своим кухонным уголком и с/у), то думаю что цена 8-9килогрн за каждую, итого 16-18.


Что Вы называете "жлобремонтом"?

Я за 8,5 сдаю 28 на Лесном 1-к хрущ после кап.ремонта, со старым холодильником, плитой и софой советского образца, без бойлера.


Здать такое Г з 8,5....Вау!! Такой человек должен всем остальным давать советы, а все молча ловить каждое слово и записывать в блокнотики)
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 01:28

  airmax78 написав:Смотрим свежий видосик - я все собирался туда сходить, но так и не собрался:

шлак. смотрел его еще летом 16го. планировки - дичь. ценник тогда еще был +-удобоваримый что сейчас даже не интересно. но не понравился фасад, балконы вразбежку и сама концепция. тогда же смотрел ричмонд но тот слишком близко к дн хоть и есть прямой выезд на лу
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 01:30

  alya_tsimbal написав:
  investorkiev написав:Если жлоб-ремонт, то намного выгоднее разбить на 2 студии (если каждая будет со своим кухонным уголком и с/у), то думаю что цена 8-9килогрн за каждую, итого 16-18.


Что Вы называете "жлобремонтом"?

Я за 8,5 сдаю 28 на Лесном 1-к хрущ после кап.ремонта, со старым холодильником, плитой и софой советского образца, без бойлера.

капремонт как у флая в цоколе ?...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:35

  airmax78 написав:Ага. Геос выставил ценник, вероятно, тупо скопировав прайс-лист Тетриса годичной давности. По такой цене это продать, ИМХО, без шансов.

Эир, год прошел, пуканы рвать поздно. Теперь либо Геос по 2, либо тетрис по 3500. Лакейшн, все дела))

Пс
Но вопрос скорее в шикарных планировках, которые и по 1500 не продать
Востаннє редагувалось hume в Нед 06 жов, 2019 07:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:40

  hume написав:Эир, год прошел, пуканы рвать поздно. Теперь либо Геос по 2, либо тетрис по 3500. Лакейшн, все дела))

Пс
Но вопрос скорее в шикарных планировках, которын и по 1500 не продать


"дорогова-то"(с) :mrgreen:
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 08:37

  Долярчик написав:[
- так питання в тому, якщо вони заб'ють болт на оплату і не схочуть висилятись?

Решать проблемы нужно по мере их поступления. В твоём случае нужно купить квартиру под аренду.
В моём случае пара окатилась арендуя квартиру второй год. Как окатились, так платят по часам. Бывает разыскивают меня сами.
Пс в соседней ветке было набросано мульён вариантов выселения. Ты же не думаешь, что арендодатель будет в суд подавать..
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 08:50

  alya_tsimbal написав:Есть новострой 52 м.кв.
Демеевская 10 мин. пешком, панорамные окна, закрытая территория, приличная входная группа.
За сколько можно сдать?
1) две студии 20 +лоджия 4 и 22 м
2) 52 с большой кухней-гостиной + 2 маленькие спальни
3) 52 с двумя небольшими комнатами, кухней без окон
Наполнение минимальное: кухня, су, встроенный шкаф, светильники (без спальных мест, штор, декоров, столов), холодильник, стиралка, бойлер, варочная, вытяжка.
Цель: сдать быстро, на долго и выгодно.

в 10 минутах от Демеевской нет ЖК с закрытой территорией.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:44

  Долярчик написав:.... ну от! - а що робити в таких випадках орендодавцю, якщо сім'я ВІДМОВИЛАСЬ платити і ще, плюючи лендлорду в обличчя, каже: ніх.... нам не зробиш - у нас маленька дитина! :lol:
:?:

Долярчик, покупаешь такие квартиры под аренду:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 0ac99bb266
Тут люди с нормальной комплекцией просто не развернутся.
Берешь пару дистрофиков.
В случаи не оплаты, создаешь в квартире сквозняк, и их выдувает на улицу.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:53

  plugatyrev написав:
  alya_tsimbal написав:
  investorkiev написав:Если жлоб-ремонт, то намного выгоднее разбить на 2 студии (если каждая будет со своим кухонным уголком и с/у), то думаю что цена 8-9килогрн за каждую, итого 16-18.


Что Вы называете "жлобремонтом"?

Я за 8,5 сдаю 28 на Лесном 1-к хрущ после кап.ремонта, со старым холодильником, плитой и софой советского образца, без бойлера.

капремонт как у флая в цоколе ?...

в мене +бойлер
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:54

  UA написав:
  Долярчик написав:.... ну от! - а що робити в таких випадках орендодавцю, якщо сім'я ВІДМОВИЛАСЬ платити і ще, плюючи лендлорду в обличчя, каже: ніх.... нам не зробиш - у нас маленька дитина! :lol:
:?:

Долярчик, покупаешь такие квартиры под аренду:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 0ac99bb266
Тут люди с нормальной комплекцией просто не развернутся.
Берешь пару дистрофиков.
В случаи не оплаты, создаешь в квартире сквозняк, и их выдувает на улицу.

12000 грн. за 20 квадратов в ипенях Ленинградской площади... Совесть есть у людей?
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