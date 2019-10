Додано: Нед 06 жов, 2019 07:40

hume написав: Эир, год прошел, пуканы рвать поздно. Теперь либо Геос по 2, либо тетрис по 3500. Лакейшн, все дела))



Пс

Но вопрос скорее в шикарных планировках, которын и по 1500 не продать Эир, год прошел, пуканы рвать поздно. Теперь либо Геос по 2, либо тетрис по 3500. Лакейшн, все дела))ПсНо вопрос скорее в шикарных планировках, которын и по 1500 не продать



"дорогова-то"(с) "дорогова-то"(с)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.