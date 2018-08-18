Не вернусь я в отчий дом,
Вечно странствующий странник.
Об ушедшем над прудом
Пусть тоскует коноплянник.
…..
Но на склоне наших лет
В отчий дом ведут дороги.
Повезут глухие дроги
Полутруп, полускелет.
Ведь недаром с давних пор
Поговорка есть в народе:
Даже пес в хозяйский двор
Издыхать всегда приходит.
Ворочусь я в отчий дом,
Жил и не́ жил бедный странник…
· · ·
В синий вечер над прудом
Прослезится коноплянник.
В мусорник ваши стереотипы "уехал" и "возращаться" в эпоху глобализации и всеобщей движухи пипла ...
Я никуда от вас не уезжал. Всегда с вами. Просто работа в Америке. Экономическая и социальная жизнь тут и там. Культурная, духовная и половая активнее в Украине. Бываю в Украине практически каждые два месяца.
Українки понад усе !!!