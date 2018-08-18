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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1920192119221923>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 04:55

  Оранжевый-хит сезона написав: Ты ещё возвращаться собираешься?)



Не вернусь я в отчий дом,
Вечно странствующий странник.
Об ушедшем над прудом
Пусть тоскует коноплянник.
…..
Но на склоне наших лет
В отчий дом ведут дороги.
Повезут глухие дроги
Полутруп, полускелет.

Ведь недаром с давних пор
Поговорка есть в народе:
Даже пес в хозяйский двор
Издыхать всегда приходит.

Ворочусь я в отчий дом,
Жил и не́ жил бедный странник…
· · ·
В синий вечер над прудом
Прослезится коноплянник.
 :(
В мусорник ваши стереотипы "уехал" и "возращаться" в эпоху глобализации и всеобщей движухи пипла ...
Я никуда от вас не уезжал. Всегда с вами. Просто работа в Америке. Экономическая и социальная жизнь тут и там. Культурная, духовная и половая :oops: активнее в Украине. Бываю в Украине практически каждые два месяца.

Українки понад усе !!!

:lol: :lol: :lol:

Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 06:41

  Libo написав:[Просто работа в Америке. Экономическая и социальная жизнь тут и там. Культурная, духовная и половая :oops: активнее в Украине. Бываю в Украине практически каждые два месяца.

2 месяца можно быть, если уже сменил гражданство. Иначе возникнут вопросы примело получении.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

... дуууууууууже вибачаюсь!
- але дайте, будь ласка ЧЕСНУ відповідь:
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:12

  Долярчик написав:... дуууууууууже вибачаюсь!
- але дайте, будь ласка ЧЕСНУ відповідь:
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?

у меня маленький ребёнок и я орендую. Или вам только лендлорды интересны?
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:14

  Понаехал написав:
  Libo написав:[Просто работа в Америке. Экономическая и социальная жизнь тут и там. Культурная, духовная и половая :oops: активнее в Украине. Бываю в Украине практически каждые два месяца.

2 месяца можно быть, если уже сменил гражданство. Иначе возникнут вопросы примело получении.


А зачем мне американское гражданство? :roll: Я же написал, что нужна только американская работа. А культурная, духовная и половая жизнь нужна только украинская.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:20

  Понаехал написав:
  Долярчик написав:... дуууууууууже вибачаюсь!
- але дайте, будь ласка ЧЕСНУ відповідь:
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?

у меня маленький ребёнок и я орендую. Или вам только лендлорды интересны?

- ви тут, в Україні орендуєте?
- бо мене цікавить,(якщо у Вас дитина 1-2р.) таке:
- якщо Ви не схочете з'їзджати.... от впретеся "рогом" - чи має право орендатор Вас "викинути"?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:23

  Libo написав:А зачем мне американское гражданство? :roll: Я же написал, что нужна только американская работа. А культурная, духовная и половая жизнь нужна только украинская.
:lol: :lol: :lol:

Разговор не клеится. Гражданство нужно как минимум для пенсии. Людям с украинскими паспортами не платят США ее по всему миру( в отличии от граждан РФ и РБ). А вот соцотчисления - будь добр плати все годы работы.
Мне кажется не живете вы в США. Плаваете по всем вопросам.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:26

  Долярчик написав:- ви тут, в Україні орендуєте?
- бо мене цікавить,(якщо у Вас дитина 1-2р.) таке:
- якщо Ви не схочете з'їзджати.... от впретеся "рогом" - чи має право орендатор Вас "викинути"?

В США. У нас по другому. Если я откажусь съезжать во время действующего лиза - отсужу много у лендлорда. Если лиз закончился - ребёнок нечем не отличается от взрослого.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:32

модератор походу загулял...
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 07:35

  airmax78 написав:Ага. Геос выставил ценник, вероятно, тупо скопировав прайс-лист Тетриса годичной давности. По такой цене это продать, ИМХО, без шансов.

Эир, год прошел, пуканы рвать поздно. Теперь либо Геос по 2, либо тетрис по 3500. Лакейшн, все дела))

Пс
Но вопрос скорее в шикарных планировках, которые и по 1500 не продать
Востаннє редагувалось hume в Нед 06 жов, 2019 07:40, всього редагувалось 1 раз.
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