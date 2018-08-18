Додано: Нед 06 жов, 2019 04:55

Оранжевый-хит сезона написав: Ты ещё возвращаться собираешься?)



Ты ещё возвращаться собираешься?)

Не вернусь я в отчий дом,Вечно странствующий странник.Об ушедшем над прудомПусть тоскует коноплянник.…..Но на склоне наших летВ отчий дом ведут дороги.Повезут глухие дрогиПолутруп, полускелет.Ведь недаром с давних порПоговорка есть в народе:Даже пес в хозяйский дворИздыхать всегда приходит.Ворочусь я в отчий дом,Жил и не́ жил бедный странник…· · ·В синий вечер над прудомПрослезится коноплянник.В мусорник ваши стереотипы "уехал" и "возращаться" в эпоху глобализации и всеобщей движухи пипла ...Я никуда от вас не уезжал. Всегда с вами. Просто работа в Америке. Экономическая и социальная жизнь тут и там. Культурная, духовная и половаяактивнее в Украине. Бываю в Украине практически каждые два месяца.Українки понад усе !!!