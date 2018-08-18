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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 06 жов, 2019 07:36
Понаехал написав:
Разговор не клеится. Гражданство нужно как минимум для пенсии. Людям с украинскими паспортами не платят США ее по всему миру( в отличии от граждан РФ и РБ). А вот соцотчисления - будь добр плати все годы работы.
Мне кажется не живете вы в США. Плаваете по всем вопросам.
Ты просто не знаешь всех нюансов. В Америке много статусов и работ. Вопрос с американской пенсией и медицинской страховкой на пенсии в любой точке мира, в т.ч. в Украине, решен и сомнению не подлежит.
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Libo
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Додано: Нед 06 жов, 2019 07:39
Долярчик написав:
... дуууууууууже вибачаюсь!
- але дайте, будь ласка ЧЕСНУ відповідь:
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
Ты заебёшь кого хочешь. У меня арендуют, что дальше?
Но нах тебе, ты же не сдаёшь ничего. Или тёща преставилась?
Востаннє редагувалось hume
в Нед 06 жов, 2019 07:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 07:40
hume написав:
Эир, год прошел, пуканы рвать поздно. Теперь либо Геос по 2, либо тетрис по 3500. Лакейшн, все дела))
Пс
Но вопрос скорее в шикарных планировках, которын и по 1500 не продать
"дорогова-то"(с)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Нед 06 жов, 2019 07:54
Понаехал написав:
Граждане Украины официально исключены из списков стран кому пенсию США платят. Так что либо другой паспорт, либо лапшу на уши вешаете про мое незнание. Третьего не дано.
Я тебе про статус и работу, а ты мне про паспорт и лапшу. На той работе, где ты работаешь, и с твоим статусом одни условия, а есть и другие условия. Ты же не претендуешь на то, что ты знаешь все американские законы и правила, правда?
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Libo
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Додано: Нед 06 жов, 2019 08:01
Libo написав: Понаехал написав:
Граждане Украины официально исключены из списков стран кому пенсию США платят. Так что либо другой паспорт, либо лапшу на уши вешаете про мое незнание. Третьего не дано.
Я тебе про статус и работу, а ты мне про паспорт и лапшу. На той работе, где ты работаешь, и с твоим статусом одни условия, а есть и другие условия. Ты же не претендуешь на то, что ты знаешь все американские законы и правила, правда?
Не люблю когда тыкают . Причём тут статусы и правила и кто кем работает? Есть закон и он един:
If you are a U.S. citizen, you are able to continue to collect retirement, disability, or survivors' benefits while overseas as long as you are eligible to receive them. However, benefit payments cannot be made to certain countries, such as Cuba, Ukraine
, North Korea, and Vietnam.
Исключением являются граждане США на ПМЖ в Украине, которые имеют тяжелые заболевания и не могут передвигаться. Вот и все. Мне не интересно вести с вами диалог. Вы плаваете по всем вопросам .
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Понаехал
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Додано: Нед 06 жов, 2019 08:06
hume написав: Долярчик написав:
... дуууууууууже вибачаюсь!
- але дайте, будь ласка ЧЕСНУ відповідь:
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
Ты заебёшь кого хочешь. У меня арендуют, что дальше?
Но нах тебе, ты же не сдаёшь ничего. Или тёща преставилась?
- так питання в тому, якщо вони заб'ють болт на оплату і не схочуть висилятись?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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