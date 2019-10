Додано: Нед 06 жов, 2019 08:01

Libo написав: Понаехал написав: Граждане Украины официально исключены из списков стран кому пенсию США платят. Так что либо другой паспорт, либо лапшу на уши вешаете про мое незнание. Третьего не дано. Граждане Украины официально исключены из списков стран кому пенсию США платят. Так что либо другой паспорт, либо лапшу на уши вешаете про мое незнание. Третьего не дано.



Я тебе про статус и работу, а ты мне про паспорт и лапшу. На той работе, где ты работаешь, и с твоим статусом одни условия, а есть и другие условия. Ты же не претендуешь на то, что ты знаешь все американские законы и правила, правда? Я тебе про статус и работу, а ты мне про паспорт и лапшу. На той работе, где ты работаешь, и с твоим статусом одни условия, а есть и другие условия. Ты же не претендуешь на то, что ты знаешь все американские законы и правила, правда?

Не люблю когда тыкают . Причём тут статусы и правила и кто кем работает? Есть закон и он един:If you are a U.S. citizen, you are able to continue to collect retirement, disability, or survivors' benefits while overseas as long as you are eligible to receive them. However, benefit payments cannot be made to certain countries, such as Cuba,, North Korea, and Vietnam.Исключением являются граждане США на ПМЖ в Украине, которые имеют тяжелые заболевания и не могут передвигаться. Вот и все. Мне не интересно вести с вами диалог. Вы плаваете по всем вопросам .