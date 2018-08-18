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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 06 жов, 2019 08:43
Понаехал написав:
Не люблю когда тыкают . Причём тут статусы и правила и кто кем работает? Есть закон и он един:
If you are a U.S. citizen, you are able to continue to collect retirement, disability, or survivors' benefits while overseas as long as you are eligible to receive them. However, benefit payments cannot be made to certain countries, such as Cuba, Ukraine
, North Korea, and Vietnam.
Исключением являются граждане США на ПМЖ в Украине, которые имеют тяжелые заболевания и не могут передвигаться. Вот и все. Мне не интересно вести с вами диалог. Вы плаваете по всем вопросам .
Ты считаешь, что эта цитата с сайта для начинающих иммигрантов для меня аргумент и свидетельство твоих глубоких познаний в области юриспруденции?
Малыш, по юридическим вопросам никогда не полагайся в Америке на интернет. Ищи хороших адвокатов в интересуещей тебя отрасли права.
А что касается данного вопроса, то ты знаешь лишь одно его общее положение, а в деталях и кейсах совершенно не компетентен. Выучи для начала виды пенсий, которые можно заработать и накопить в США, их отличия в зависимости от работодателя и пенсионного фонда, пенсионной модели, статуса и гражданства работника т.п. Потом поговорим.
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Libo
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Додано: Нед 06 жов, 2019 08:50
alya_tsimbal написав:
Есть новострой 52 м.кв.
Демеевская 10 мин. пешком, панорамные окна, закрытая территория, приличная входная группа.
За сколько можно сдать?
1) две студии 20 +лоджия 4 и 22 м
2) 52 с большой кухней-гостиной + 2 маленькие спальни
3) 52 с двумя небольшими комнатами, кухней без окон
Наполнение минимальное: кухня, су, встроенный шкаф, светильники (без спальных мест, штор, декоров, столов), холодильник, стиралка, бойлер, варочная, вытяжка.
Цель: сдать быстро, на долго и выгодно.
в 10 минутах от Демеевской нет ЖК с закрытой территорией.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 08:51
Долярчик написав:
... дуууууууууже вибачаюсь!
- але дайте, будь ласка ЧЕСНУ відповідь:
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
у меня с двойней
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Додано: Нед 06 жов, 2019 08:52
Оранжевый-хит сезона написав: Долярчик написав:
... дуууууууууже вибачаюсь!
- але дайте, будь ласка ЧЕСНУ відповідь:
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
у меня с двойней
Уну, ты же говорил что это твои дети??!!
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investorkiev
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Додано: Нед 06 жов, 2019 08:53
Понаехал написав:
Разговор не клеится. Гражданство нужно как минимум для пенсии. Людям с украинскими паспортами не платят США ее по всему миру( в отличии от граждан РФ и РБ). А вот соцотчисления - будь добр плати все годы работы.
Мне кажется не живете вы в США. Плаваете по всем вопросам.
это душевнобольная тётка из Днепра, как наш Респект00 только с валютной ветки
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Додано: Нед 06 жов, 2019 08:57
investorkiev написав: Оранжевый-хит сезона написав: Долярчик написав:
... дуууууууууже вибачаюсь!
- але дайте, будь ласка ЧЕСНУ відповідь:
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
у меня с двойней
Уну, ты же говорил что это твои дети??!!
бухаешь с утра?
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 06 жов, 2019 09:04
Оранжевый-хит сезона написав: Долярчик написав:
... дуууууууууже вибачаюсь!
- але дайте, будь ласка ЧЕСНУ відповідь:
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
у меня с двойней
... якщо не захочуть з'їзджати і платити - що зробите?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 06 жов, 2019 09:11
hume написав: Долярчик написав:
[
- так питання в тому, якщо вони заб'ють болт на оплату і не схочуть висилятись?
Решать проблемы нужно по мере их поступления. В твоём случае нужно купить квартиру под аренду.
В моём случае пара окатилась арендуя квартиру второй год. Как окатились, так платят по часам. Бывает разыскивают меня сами.
Пс в соседней ветке было набросано мульён вариантов выселения. Ты же не думаешь, что арендодатель будет в суд подавать.
.
.... ну от! - а що робити в таких випадках орендодавцю, якщо сім'я ВІДМОВИЛАСЬ платити і ще, плюючи лендлорду в обличчя, каже: ніх.... нам не зробиш - у нас маленька дитина!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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Додано: Нед 06 жов, 2019 09:13
Долярчик написав: Оранжевый-хит сезона написав: Долярчик написав:
... дуууууууууже вибачаюсь!
- але дайте, будь ласка ЧЕСНУ відповідь:
- в кого, на моменті, орендує сім'я з маленькою дитиною/дітьми?
у меня с двойней
... якщо не захочуть з'їзджати і платити - що зробите?
поменяю замки
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Додано: Нед 06 жов, 2019 09:20
investorkiev написав: Долярчик написав: hume написав:
Ты заебёшь кого хочешь. У меня арендуют, что дальше?
Но нах тебе, ты же не сдаёшь ничего. Или тёща преставилась?
- так питання в тому, якщо вони заб'ють болт на оплату і не схочуть висилятись?
Ну а если семья из 2-3 амбалов в кожанках не захочет выселяться? Но детей у них не будет?
Вот вы рассмешили с утра
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