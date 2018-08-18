... при орендарях будете міняти? - чи будете чергувати біля дверей/у дворі..... коли вони підуть з дому?
... до вас теж таке питання - що будете робити в такій ситуації?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
... при орендарях будете міняти? - чи будете чергувати біля дверей/у дворі..... коли вони підуть з дому?
... до вас теж таке питання - що будете робити в такій ситуації?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: Нед 06 жов, 2019 09:44
Долярчик, покупаешь такие квартиры под аренду:
Тут люди с нормальной комплекцией просто не развернутся.
Берешь пару дистрофиков.
В случаи не оплаты, создаешь в квартире сквозняк, и их выдувает на улицу.
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