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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19231924192519261927>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:поменяю замки

... при орендарях будете міняти? - чи будете чергувати біля дверей/у дворі..... коли вони підуть з дому?
  Vadim V написав:Вот вы рассмешили с утра

... до вас теж таке питання - що будете робити в такій ситуації?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:44

  Долярчик написав:.... ну от! - а що робити в таких випадках орендодавцю, якщо сім'я ВІДМОВИЛАСЬ платити і ще, плюючи лендлорду в обличчя, каже: ніх.... нам не зробиш - у нас маленька дитина! :lol:
:?:

Долярчик, покупаешь такие квартиры под аренду:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 0ac99bb266
Тут люди с нормальной комплекцией просто не развернутся.
Берешь пару дистрофиков.
В случаи не оплаты, создаешь в квартире сквозняк, и их выдувает на улицу.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:52

  Долярчик написав:
  hume написав:
  Долярчик написав:[
- так питання в тому, якщо вони заб'ють болт на оплату і не схочуть висилятись?

Решать проблемы нужно по мере их поступления. В твоём случае нужно купить квартиру под аренду.
В моём случае пара окатилась арендуя квартиру второй год. Как окатились, так платят по часам. Бывает разыскивают меня сами.
Пс в соседней ветке было набросано мульён вариантов выселения. Ты же не думаешь, что арендодатель будет в суд подавать..

.... ну от! - а що робити в таких випадках орендодавцю, якщо сім'я ВІДМОВИЛАСЬ платити і ще, плюючи лендлорду в обличчя, каже: ніх.... нам не зробиш - у нас маленька дитина! :lol:
:?:

Наконец-то вы правильные вопросы начали задавать. Это +/- моя ситуация. И да, арендодатель здесь бессилен. Главное правильно выстроить линию обороны и не поддаваться на моральный прессинг.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:53

  plugatyrev написав:
  alya_tsimbal написав:
  investorkiev написав:Если жлоб-ремонт, то намного выгоднее разбить на 2 студии (если каждая будет со своим кухонным уголком и с/у), то думаю что цена 8-9килогрн за каждую, итого 16-18.


Что Вы называете "жлобремонтом"?

Я за 8,5 сдаю 28 на Лесном 1-к хрущ после кап.ремонта, со старым холодильником, плитой и софой советского образца, без бойлера.

капремонт как у флая в цоколе ?...

в мене +бойлер
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 09:54

  UA написав:
  Долярчик написав:.... ну от! - а що робити в таких випадках орендодавцю, якщо сім'я ВІДМОВИЛАСЬ платити і ще, плюючи лендлорду в обличчя, каже: ніх.... нам не зробиш - у нас маленька дитина! :lol:
:?:

Долярчик, покупаешь такие квартиры под аренду:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 0ac99bb266
Тут люди с нормальной комплекцией просто не развернутся.
Берешь пару дистрофиков.
В случаи не оплаты, создаешь в квартире сквозняк, и их выдувает на улицу.

12000 грн. за 20 квадратов в ипенях Ленинградской площади... Совесть есть у людей?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:01

  Долярчик написав:
  hume написав:
  Долярчик написав:[
- так питання в тому, якщо вони заб'ють болт на оплату і не схочуть висилятись?

Решать проблемы нужно по мере их поступления. В твоём случае нужно купить квартиру под аренду.
В моём случае пара окатилась арендуя квартиру второй год. Как окатились, так платят по часам. Бывает разыскивают меня сами.
Пс в соседней ветке было набросано мульён вариантов выселения. Ты же не думаешь, что арендодатель будет в суд подавать..

.... ну от! - а що робити в таких випадках орендодавцю, якщо сім'я ВІДМОВИЛАСЬ платити і ще, плюючи лендлорду в обличчя, каже: ніх.... нам не зробиш - у нас маленька дитина! :lol:
:?:

уже писали: вирубаєш е.е. на щитку, перекриваєш воду (якщо новобудова, то кранік в МОПі), чекаєш як вибіжить хомячок на таке ЧП... вуаля - двері відкриті, заходиш виставляєш речі хомячка через вікно/балкон... починає хуліганити можеш викликати наряд поліції...
тим часом блокуєте вхідні двері...
ах да забув, ще радили взяти рюкзак із сухм пайком та водою на 3 дні.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 жов, 2019 10:03, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:02

  Оранжевый-хит сезона написав:в 10 минутах от Демеевской нет ЖК с закрытой территорией.

И не один)
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:06

  alya_tsimbal написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:в 10 минутах от Демеевской нет ЖК с закрытой территорией.

И не один)

приведите пример хотя бы одного p/s/ Парк авеню возле метро голосеевской
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:07

  Жека79 написав:
  alya_tsimbal написав:
  investorkiev написав:Если жлоб-ремонт, то намного выгоднее разбить на 2 студии (если каждая будет со своим кухонным уголком и с/у), то думаю что цена 8-9килогрн за каждую, итого 16-18.


Что Вы называете "жлобремонтом"?

Я за 8,5 сдаю 28 на Лесном 1-к хрущ после кап.ремонта, со старым холодильником, плитой и софой советского образца, без бойлера.


Да ну нах. Где вы таких меценатов нашли?

И в конце Троещины 1к в новострое столько же. И гараж за 250 дол в квартал.
Я тоже удивляюсь почему многие демпингуют.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:11

  Оранжевый-хит сезона написав:
  alya_tsimbal написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:в 10 минутах от Демеевской нет ЖК с закрытой территорией.

И не один)

приведите пример хотя бы одного p/s/ Парк авеню возле метро голосеевской

ЖК "Bristol")
alya_tsimbal
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