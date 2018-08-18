Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
... при орендарях будете міняти? - чи будете чергувати біля дверей/у дворі..... коли вони підуть з дому?
Vadim V написав:Вот вы рассмешили с утра
... до вас теж таке питання - що будете робити в такій ситуації?
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик написав:[ - так питання в тому, якщо вони заб'ють болт на оплату і не схочуть висилятись?
Решать проблемы нужно по мере их поступления. В твоём случае нужно купить квартиру под аренду. В моём случае пара окатилась арендуя квартиру второй год. Как окатились, так платят по часам. Бывает разыскивают меня сами. Пс в соседней ветке было набросано мульён вариантов выселения. Ты же не думаешь, что арендодатель будет в суд подавать..
.... ну от! - а що робити в таких випадках орендодавцю, якщо сім'я ВІДМОВИЛАСЬ платити і ще, плюючи лендлорду в обличчя, каже: ніх.... нам не зробиш - у нас маленька дитина!
Наконец-то вы правильные вопросы начали задавать. Это +/- моя ситуация. И да, арендодатель здесь бессилен. Главное правильно выстроить линию обороны и не поддаваться на моральный прессинг.
investorkiev написав:Если жлоб-ремонт, то намного выгоднее разбить на 2 студии (если каждая будет со своим кухонным уголком и с/у), то думаю что цена 8-9килогрн за каждую, итого 16-18.
Что Вы называете "жлобремонтом"?
Я за 8,5 сдаю 28 на Лесном 1-к хрущ после кап.ремонта, со старым холодильником, плитой и софой советского образца, без бойлера.
капремонт как у флая в цоколе ?...
в мене +бойлер
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:[ - так питання в тому, якщо вони заб'ють болт на оплату і не схочуть висилятись?
Решать проблемы нужно по мере их поступления. В твоём случае нужно купить квартиру под аренду. В моём случае пара окатилась арендуя квартиру второй год. Как окатились, так платят по часам. Бывает разыскивают меня сами. Пс в соседней ветке было набросано мульён вариантов выселения. Ты же не думаешь, что арендодатель будет в суд подавать..
.... ну от! - а що робити в таких випадках орендодавцю, якщо сім'я ВІДМОВИЛАСЬ платити і ще, плюючи лендлорду в обличчя, каже: ніх.... нам не зробиш - у нас маленька дитина!
уже писали: вирубаєш е.е. на щитку, перекриваєш воду (якщо новобудова, то кранік в МОПі), чекаєш як вибіжить хомячок на таке ЧП... вуаля - двері відкриті, заходиш виставляєш речі хомячка через вікно/балкон... починає хуліганити можеш викликати наряд поліції... тим часом блокуєте вхідні двері... ах да забув, ще радили взяти рюкзак із сухм пайком та водою на 3 дні.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 06 жов, 2019 10:03, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.