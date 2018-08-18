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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1924192519261927>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:13

  flyman написав:
  Долярчик написав:[quote
- так питання в тому, якщо вони заб'ють болт на оплату і не схочуть висилятись?

Решать проблемы нужно по мере их поступления. В твоём случае нужно купить квартиру под аренду.
В моём случае пара окатилась арендуя квартиру второй год. Как окатились, так платят по часам. Бывает разыскивают меня сами.
Пс в соседней ветке было набросано мульён вариантов выселения. Ты же не думаешь, что арендодатель будет в суд подавать..

.... ну от! - а що робити в таких випадках орендодавцю, якщо сім'я ВІДМОВИЛАСЬ платити і ще, плюючи лендлорду в обличчя, каже: ніх.... нам не зробиш - у нас маленька дитина! :lol:
:?:[/quote]
===========

уже писали: вирубаєш е.е. на щитку, перекриваєш воду (якщо новобудова, то кранік в МОПі), чекаєш як вибіжить хомячок на таке ЧП... вуаля - двері відкриті, заходиш виставляєш речі хомячка через вікно/балкон... починає хуліганити можеш викликати наряд поліції...
тим часом блокуєте вхідні двері...
ах да забув, ще радили взяти рюкзак із сухм пайком та водою на 3 дні.[/quote]
=====

.... тут і вони можуть поліцію викликати і заявити, що грошей - НЕ мають, піти жити кудись - НЕ мають! - а їх хочуть викинути з малесенькою грудною дитинкою!!!
Карауллл!
- ще й жеурналістів викличуть з 1+1! :mrgreen: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:18

  plugatyrev написав:
  alya_tsimbal написав:
  investorkiev написав:Если жлоб-ремонт, то намного выгоднее разбить на 2 студии (если каждая будет со своим кухонным уголком и с/у), то думаю что цена 8-9килогрн за каждую, итого 16-18.


Что Вы называете "жлобремонтом"?

Я за 8,5 сдаю 28 на Лесном 1-к хрущ после кап.ремонта, со старым холодильником, плитой и софой советского образца, без бойлера.

капремонт как у флая в цоколе ?...

я не знаю какой там у флая. у меня в чистом и теплом кирпичном доме, не первый этаж, меняла даже стяжку везде, кроме комнаты)
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:23

  alya_tsimbal написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  alya_tsimbal написав:И не один)

приведите пример хотя бы одного p/s/ Парк авеню возле метро голосеевской

ЖК "Bristol")

1. Это не ЖК это отдельностоящая "свечка" от КГС
2. Во вторых у неё нет територии вообще, так как до проспекта Лобановского там 30 метров от стены дома, до остановки тролейбуса 25 метров
3. заборчик из арматуры по периметру дома на растоянии 10 метров от стены дома и открытыми настежь воротами без охранника это не "закрытая територия"
Востаннє редагувалось Оранжевый-хит сезона в Нед 06 жов, 2019 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:28

  alya_tsimbal написав:И в конце Троещины 1к в новострое столько же. И гараж за 250 дол в квартал.
Я тоже удивляюсь почему многие демпингуют.

У меня появился конкурент. Троллит арендаторов. За 12К на трое можно трешку с неплохим ремонтом снять. Про 250 баксов в квартал за гараж на Трое... даже комментировать не буду.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:40

  airmax78 написав:
  alya_tsimbal написав:И в конце Троещины 1к в новострое столько же. И гараж за 250 дол в квартал.
Я тоже удивляюсь почему многие демпингуют.

У меня появился конкурент. Троллит арендаторов. За 12К на трое можно трешку с неплохим ремонтом снять. Про 250 баксов в квартал за гараж на Трое... даже комментировать не буду.

очередной Либо, Респект00, видно денег нет
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:43

  airmax78 написав:
  UA написав:
  Долярчик написав:.... ну от! - а що робити в таких випадках орендодавцю, якщо сім'я ВІДМОВИЛАСЬ платити і ще, плюючи лендлорду в обличчя, каже: ніх.... нам не зробиш - у нас маленька дитина! :lol:
:?:

Долярчик, покупаешь такие квартиры под аренду:
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 0ac99bb266
Тут люди с нормальной комплекцией просто не развернутся.
Берешь пару дистрофиков.
В случаи не оплаты, создаешь в квартире сквозняк, и их выдувает на улицу.

12000 грн. за 20 квадратов в ипенях Ленинградской площади... Совесть есть у людей?


проорал :mrgreen:
Очень низкие Коммунальные - До 1200 грн.
за 20 метров. лал. у меня в доме недавно было подорожание с 5 грн до 7 с копейками за метр.
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 10:55

  Vadim V написав:
  investorkiev написав:
  Долярчик написав:- так питання в тому, якщо вони заб'ють болт на оплату і не схочуть висилятись?


Ну а если семья из 2-3 амбалов в кожанках не захочет выселяться? Но детей у них не будет?

Вот вы рассмешили с утра :D .


А Долярчику не смешно будет, если они к нему заселятся.
Особенно если со сломанными ушами/носами.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:07

[quote="4764539:Оранжевый-хит сезона"][quote="4764524:alya_tsimbal"][quote="4764516:Оранжевый-хит сезона"][quote="4764514:alya_tsimbal"]
И не один)[/quote]
приведите пример хотя бы одного p/s/ Парк авеню возле метро голосеевской[/quote]
ЖК "Bristol")[/quote]
1. Это не ЖК это отдельностоящая "свечка" от КГС
2. Во вторых у неё нет територии вообще, так как до проспекта Лобановского там 30 метров от стены дома, до остановки тролейбуса 25 метров
3. заборчик из арматуры по периметру дома на растоянии 10 метров от стены дома и открытыми настежь воротами без охранника это не "закрытая територия"[/quote]
так еще продолжаются работы. обещают и видеонаблюдение и доступ по карточкам. Рядом еще территория у зеленого дома будет застраиваться и может присоединят
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:15

  airmax78 написав:12000 грн. за 20 квадратов в ипенях Ленинградской площади... Совесть есть у людей?


А вот смарт 22 м2 под ключ в Комфорт Тауне за ... 50 куе. :shock:
Неужели кто-то додумается купить...

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-prodam-kv-zhk-komfort-taun-sobornosti-regeneratornaya-darnitsa-IDFniXE.html#1b57723591;promoted
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:18

  Оранжевый-хит сезона написав:
  airmax78 написав:
  alya_tsimbal написав:И в конце Троещины 1к в новострое столько же. И гараж за 250 дол в квартал.
Я тоже удивляюсь почему многие демпингуют.

У меня появился конкурент. Троллит арендаторов. За 12К на трое можно трешку с неплохим ремонтом снять. Про 250 баксов в квартал за гараж на Трое... даже комментировать не буду.

очередной Либо, Респект00, видно денег нет

На Троещине 1к за 8500, а гараж - на Луговой.
Да, тоже считаю, что маловато везде беру, потому и арендаторы второй год и некоторые сами заранее проплачивают.
Ну как "денег нет". На поездку в Ирландию жаль пока выкраивать: впереди ремонт в новострое, а я не работаю уже года три.
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