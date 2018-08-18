Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:[quote - так питання в тому, якщо вони заб'ють болт на оплату і не схочуть висилятись?
Решать проблемы нужно по мере их поступления. В твоём случае нужно купить квартиру под аренду. В моём случае пара окатилась арендуя квартиру второй год. Как окатились, так платят по часам. Бывает разыскивают меня сами. Пс в соседней ветке было набросано мульён вариантов выселения. Ты же не думаешь, что арендодатель будет в суд подавать..
.... ну от! - а що робити в таких випадках орендодавцю, якщо сім'я ВІДМОВИЛАСЬ платити і ще, плюючи лендлорду в обличчя, каже: ніх.... нам не зробиш - у нас маленька дитина! [/quote] ===========
уже писали: вирубаєш е.е. на щитку, перекриваєш воду (якщо новобудова, то кранік в МОПі), чекаєш як вибіжить хомячок на таке ЧП... вуаля - двері відкриті, заходиш виставляєш речі хомячка через вікно/балкон... починає хуліганити можеш викликати наряд поліції... тим часом блокуєте вхідні двері... ах да забув, ще радили взяти рюкзак із сухм пайком та водою на 3 дні.[/quote] =====
.... тут і вони можуть поліцію викликати і заявити, що грошей - НЕ мають, піти жити кудись - НЕ мають! - а їх хочуть викинути з малесенькою грудною дитинкою!!! Карауллл! - ще й жеурналістів викличуть з 1+1!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
приведите пример хотя бы одного p/s/ Парк авеню возле метро голосеевской
ЖК "Bristol")
1. Это не ЖК это отдельностоящая "свечка" от КГС 2. Во вторых у неё нет територии вообще, так как до проспекта Лобановского там 30 метров от стены дома, до остановки тролейбуса 25 метров 3. заборчик из арматуры по периметру дома на растоянии 10 метров от стены дома и открытыми настежь воротами без охранника это не "закрытая територия"
[quote="4764539:Оранжевый-хит сезона"][quote="4764524:alya_tsimbal"][quote="4764516:Оранжевый-хит сезона"][quote="4764514:alya_tsimbal"] И не один)[/quote] приведите пример хотя бы одного p/s/ Парк авеню возле метро голосеевской[/quote] ЖК "Bristol")[/quote] 1. Это не ЖК это отдельностоящая "свечка" от КГС 2. Во вторых у неё нет територии вообще, так как до проспекта Лобановского там 30 метров от стены дома, до остановки тролейбуса 25 метров 3. заборчик из арматуры по периметру дома на растоянии 10 метров от стены дома и открытыми настежь воротами без охранника это не "закрытая територия"[/quote] так еще продолжаются работы. обещают и видеонаблюдение и доступ по карточкам. Рядом еще территория у зеленого дома будет застраиваться и может присоединят
alya_tsimbal написав:И в конце Троещины 1к в новострое столько же. И гараж за 250 дол в квартал. Я тоже удивляюсь почему многие демпингуют.
У меня появился конкурент. Троллит арендаторов. За 12К на трое можно трешку с неплохим ремонтом снять. Про 250 баксов в квартал за гараж на Трое... даже комментировать не буду.
очередной Либо, Респект00, видно денег нет
На Троещине 1к за 8500, а гараж - на Луговой. Да, тоже считаю, что маловато везде беру, потому и арендаторы второй год и некоторые сами заранее проплачивают. Ну как "денег нет". На поездку в Ирландию жаль пока выкраивать: впереди ремонт в новострое, а я не работаю уже года три.