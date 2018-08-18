Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 11:21
alya_tsimbal
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:22
Это Респект. Странно только что теперь он ушел в супер-эконом сегмент из элитки. Видимо ЦП таки распродал.
Кстати, ждем в Киеве:
airmax78
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Додано: Нед 06 жов, 2019 11:29
airmax78 написав:
Это Респект. Странно только что теперь он ушел в супер-эконом сегмент из элитки. Видимо ЦП таки распродал.
Суперэконом легче сдать. Мой друг сдает пару квартир а тех же краях, что и я. У него по 16 к с панельной двушки получается и это именно супер-эконом вариант)
alya_tsimbal
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:12
trololo написав:
[
проорал
Очень низкие Коммунальные - До 1200 грн.
за 20 метров. лал. у меня в доме недавно было подорожание с 5 грн до 7 с копейками за метр.
Кан не только берёт по максимуму при продаже, они ещё потом имеюют всех ввиду
hume
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:12
alya_tsimbal написав: airmax78 написав:
Это Респект. Странно только что теперь он ушел в супер-эконом сегмент из элитки. Видимо ЦП таки распродал.
Суперэконом легче сдать. Мой друг сдает пару квартир а тех же краях, что и я. У него по 16 к с панельной двушки получается и это именно супер-эконом вариант)
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 2;promoted
мониторим за сколько уйдет. суперэкономом и не пахнет.
plugatyrev
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:13
airmax78 написав:
[quote=
12000 грн. за 20 квадратов в ипенях Ленинградской площади... Совесть есть у людей?
Дело в том, что до смешного доходит. Разница между днищем и норм вариантами менее чем в два раза.
hume
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:16
plugatyrev написав: alya_tsimbal написав: airmax78 написав:
Это Респект. Странно только что теперь он ушел в супер-эконом сегмент из элитки. Видимо ЦП таки распродал.
Суперэконом легче сдать. Мой друг сдает пару квартир а тех же краях, что и я. У него по 16 к с панельной двушки получается и это именно супер-эконом вариант)
https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 2;promoted
мониторим за сколько уйдет. суперэкономом и не пахнет.
ну, для этого, конечно, нужно смекалку и руки подключить к делу
и да, еще дальше, чем та, что Вы нашли.
Востаннє редагувалось
alya_tsimbal
в Нед 06 жов, 2019 12:18, всього редагувалось 1 раз.
alya_tsimbal
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:18
hume написав: airmax78 написав:
[quote=
12000 грн. за 20 квадратов в ипенях Ленинградской площади... Совесть есть у людей?
Дело в том, что до смешного доходит. Разница между днищем и норм вариантами менее чем в два раза.
потрудитесь обЪяснить кто на ком стоял...(с)
что есть днище 20м2 за 12кгрн ? или есть еще варианты?
plugatyrev
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:26
alya_tsimbal написав:
Можно ж дешевле найти?
Гостинка на Пражской (рядом) с такой же площадью 22 штуки. Сравните 22 и 50!
hxbbgaf
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