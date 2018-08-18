RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1922192319241925>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:21

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:12000 грн. за 20 квадратов в ипенях Ленинградской площади... Совесть есть у людей?


А вот смарт 22 м2 под ключ в Комфорт Тауне за ... 50 куе. :shock:
Неужели кто-то додумается купить...

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-prodam-kv-zhk-komfort-taun-sobornosti-regeneratornaya-darnitsa-IDFniXE.html#1b57723591;promoted

Можно ж дешевле найти?
alya_tsimbal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 16.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Это Респект. Странно только что теперь он ушел в супер-эконом сегмент из элитки. Видимо ЦП таки распродал.
Кстати, ждем в Киеве:
airmax78
 
Повідомлень: 31908
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3684 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 11:29

  airmax78 написав:Это Респект. Странно только что теперь он ушел в супер-эконом сегмент из элитки. Видимо ЦП таки распродал.

Суперэконом легче сдать. Мой друг сдает пару квартир а тех же краях, что и я. У него по 16 к с панельной двушки получается и это именно супер-эконом вариант)
alya_tsimbal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 16.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:12

  trololo написав:[
проорал :mrgreen:
Очень низкие Коммунальные - До 1200 грн.
за 20 метров. лал. у меня в доме недавно было подорожание с 5 грн до 7 с копейками за метр.

Кан не только берёт по максимуму при продаже, они ещё потом имеюют всех ввиду
hume
 
Повідомлень: 5900
З нами з: 27.12.12
Подякував: 527 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:12

  alya_tsimbal написав:
  airmax78 написав:Это Респект. Странно только что теперь он ушел в супер-эконом сегмент из элитки. Видимо ЦП таки распродал.

Суперэконом легче сдать. Мой друг сдает пару квартир а тех же краях, что и я. У него по 16 к с панельной двушки получается и это именно супер-эконом вариант)

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 2;promoted

мониторим за сколько уйдет. суперэкономом и не пахнет.
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 09.11.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:13

  airmax78 написав:[quote=
12000 грн. за 20 квадратов в ипенях Ленинградской площади... Совесть есть у людей?

Дело в том, что до смешного доходит. Разница между днищем и норм вариантами менее чем в два раза.
hume
 
Повідомлень: 5900
З нами з: 27.12.12
Подякував: 527 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:16

  plugatyrev написав:
  alya_tsimbal написав:
  airmax78 написав:Это Респект. Странно только что теперь он ушел в супер-эконом сегмент из элитки. Видимо ЦП таки распродал.

Суперэконом легче сдать. Мой друг сдает пару квартир а тех же краях, что и я. У него по 16 к с панельной двушки получается и это именно супер-эконом вариант)

https://www.olx.ua/obyavlenie/sdaetsya- ... 2;promoted

мониторим за сколько уйдет. суперэкономом и не пахнет.

ну, для этого, конечно, нужно смекалку и руки подключить к делу ;)
и да, еще дальше, чем та, что Вы нашли.
Востаннє редагувалось alya_tsimbal в Нед 06 жов, 2019 12:18, всього редагувалось 1 раз.
alya_tsimbal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40
З нами з: 16.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:18

  hume написав:
  airmax78 написав:[quote=
12000 грн. за 20 квадратов в ипенях Ленинградской площади... Совесть есть у людей?

Дело в том, что до смешного доходит. Разница между днищем и норм вариантами менее чем в два раза.

потрудитесь обЪяснить кто на ком стоял...(с)

что есть днище 20м2 за 12кгрн ? или есть еще варианты?
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 09.11.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:18

alya_tsimbal для чего? чтобы промониторить ?! :mrgreen:

я не искал. в топе вывалилось сразу. если искать то боюсь ваши тезисы будут не то что не состоятельны а абсолютно абсурдны :?
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 287
З нами з: 09.11.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:26

  alya_tsimbal написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:12000 грн. за 20 квадратов в ипенях Ленинградской площади... Совесть есть у людей?


А вот смарт 22 м2 под ключ в Комфорт Тауне за ... 50 куе. :shock:
Неужели кто-то додумается купить...

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-prodam-kv-zhk-komfort-taun-sobornosti-regeneratornaya-darnitsa-IDFniXE.html#1b57723591;promoted

Можно ж дешевле найти?

Гостинка на Пражской (рядом) с такой же площадью 22 штуки. Сравните 22 и 50!
hxbbgaf
 
Повідомлень: 20879
З нами з: 24.08.09
Подякував: 1318 раз.
Подякували: 2075 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1922192319241925>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim V і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1648, 1649, 1650
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16498 2604738
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 жов, 2019 10:24
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7915
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183811
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (13495)
06.10.2019 13:48
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.