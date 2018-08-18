Точно Респект, сразу неразглядел)airmax78 написав:Это Респект. Странно только что теперь он ушел в супер-эконом сегмент из элитки. Видимо ЦП таки распродал.
Кстати, ждем в Киеве:
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:48
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Точно Респект, сразу неразглядел)
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Додано: Нед 06 жов, 2019 12:55
Додано: Нед 06 жов, 2019 13:00
Цена альтер эго от 42 кгрн до 74 кгрн.что можно в альтер эго напарить за 74 кгрн.
Додано: Нед 06 жов, 2019 13:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А че потерли то? В городе ад с траффиком: куда не ткнись: все перекрыто. Ну как, КАК можно перекрывать Набережную?!
Додано: Нед 06 жов, 2019 13:05
Я же говорил, что двушка во Временах года сдалась за 20 кгрн. Двушка 90 квадратов. 17 кгрн однушка там же 60 квадратов. Если сравнивать варианты однушек, то за 15 кгрн можно найти массу вариантов полноценных однух в прицентралье. 20 метров это шкаф. При этом этот шкаф находится на задворках комфорт тауна.
Додано: Нед 06 жов, 2019 13:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Предлагаю в следующий раз перекрыть Бориспольское шоссе. Ну а че мелочиться если людям побегать надо. Кому в аэропорт - сели спокойно на рельсовый автобус и приехали.
P.S. Представляю как сегодня добирались до аэропорта те, кто рассчитывал по Набережной проехать.
Додано: Нед 06 жов, 2019 13:29
Эксклюзифф наверное. Какие-нить двухуровневые аппартаменты. В Ричмонде у них тоже такие были. По 65000 грн. за метр. В итоге слили их па1800 через 1.5 года после ввода в эксплуатацию.
Додано: Нед 06 жов, 2019 13:42
Майдан занят "протестующими". Народу надо хоть где-то бегать и Виталя нашел выход)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 06 жов, 2019 13:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 жов, 2019 13:42
Смотрел видео и ржал, ну как можно геос сравнивать с тетрисом, тем более по цене. Но когда парень выкатил цены я прикуел. Мне последний раз его предлагали по 39-40 кгрн. Не кисло они ценники приподняли.
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