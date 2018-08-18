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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1923192419251926>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Это Респект. Странно только что теперь он ушел в супер-эконом сегмент из элитки. Видимо ЦП таки распродал.
Кстати, ждем в Киеве:
Точно Респект, сразу неразглядел)

Отправлено с моего Mi A3 через Tapatalk
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 12:55

  plugatyrev написав:alya_tsimbal для чего? чтобы промониторить ?! :mrgreen:

я не искал. в топе вывалилось сразу. если искать то боюсь ваши тезисы будут не то что не состоятельны а абсолютно абсурдны :?

Так теория оторванная от практики - ни о чем.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:00

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Смотрим свежий видосик - я все собирался туда сходить, но так и не собрался:

шлак. смотрел его еще летом 16го. планировки - дичь. ценник тогда еще был +-удобоваримый что сейчас даже не интересно. но не понравился фасад, балконы вразбежку и сама концепция. тогда же смотрел ричмонд но тот слишком близко к дн хоть и есть прямой выезд на лу

Цена альтер эго от 42 кгрн до 74 кгрн.что можно в альтер эго напарить за 74 кгрн. :shock: :shock:
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А че потерли то? В городе ад с траффиком: куда не ткнись: все перекрыто. Ну как, КАК можно перекрывать Набережную?!
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:05

  plugatyrev написав:[
потрудитесь обЪяснить кто на ком стоял...(с)

что есть днище 20м2 за 12кгрн ? или есть еще варианты?

Я же говорил, что двушка во Временах года сдалась за 20 кгрн. Двушка 90 квадратов. 17 кгрн однушка там же 60 квадратов. Если сравнивать варианты однушек, то за 15 кгрн можно найти массу вариантов полноценных однух в прицентралье. 20 метров это шкаф. При этом этот шкаф находится на задворках комфорт тауна.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:18

Долярчик, я три раза не повторяю, не повторяю, не повторяю?
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Предлагаю в следующий раз перекрыть Бориспольское шоссе. Ну а че мелочиться если людям побегать надо. Кому в аэропорт - сели спокойно на рельсовый автобус и приехали.
P.S. Представляю как сегодня добирались до аэропорта те, кто рассчитывал по Набережной проехать.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:29

  hume написав:
  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:Смотрим свежий видосик - я все собирался туда сходить, но так и не собрался:

шлак. смотрел его еще летом 16го. планировки - дичь. ценник тогда еще был +-удобоваримый что сейчас даже не интересно. но не понравился фасад, балконы вразбежку и сама концепция. тогда же смотрел ричмонд но тот слишком близко к дн хоть и есть прямой выезд на лу

Цена альтер эго от 42 кгрн до 74 кгрн.что можно в альтер эго напарить за 74 кгрн. :shock: :shock:

Эксклюзифф наверное. Какие-нить двухуровневые аппартаменты. В Ричмонде у них тоже такие были. По 65000 грн. за метр. В итоге слили их па1800 через 1.5 года после ввода в эксплуатацию.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:42

  airmax78 написав:Предлагаю в следующий раз перекрыть Бориспольское шоссе. Ну а че мелочиться если людям побегать надо. Кому в аэропорт - сели спокойно на рельсовый автобус и приехали.
P.S. Представляю как сегодня добирались до аэропорта те, кто рассчитывал по Набережной проехать.

Майдан занят "протестующими". Народу надо хоть где-то бегать и Виталя нашел выход)))
Востаннє редагувалось antey1969 в Нед 06 жов, 2019 13:42, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:42

  airmax78 написав:[
Эксклюзифф наверное. Какие-нить двухуровневые аппартаменты. В Ричмонде у них тоже такие были. По 65000 грн. за метр. В итоге слили их па1800 через 1.5 года после ввода в эксплуатацию.

Смотрел видео и ржал, ну как можно геос сравнивать с тетрисом, тем более по цене. Но когда парень выкатил цены я прикуел. Мне последний раз его предлагали по 39-40 кгрн. Не кисло они ценники приподняли.
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