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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 06 жов, 2019 13:49
hume написав: airmax78 написав:
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Эксклюзифф наверное. Какие-нить двухуровневые аппартаменты. В Ричмонде у них тоже такие были. По 65000 грн. за метр. В итоге слили их па1800 через 1.5 года после ввода в эксплуатацию.
Смотрел видео и ржал, ну как можно геос сравнивать с тетрисом, тем более по цене. Но когда парень выкатил цены я прикуел. Мне последний раз его предлагали по 39-40 кгрн. Не кисло они ценники приподняли.
Я думаю это их мечты о цене. Хотя... стекло и нержавейку поставили на фасадные балконы (очень не в духе Геоса). Окна рейнаерс (правда очень сомневаюсь что везде. В Ауруме - металлопластиковые при том что площадь остекления существенно больше). В остальном - типичный Геос. Думаю если предложить им па50К за метр в самой крутой квартире - подумают и согласятся.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 13:55
Кстати, очень интересно будет посмотреть как они в Альтер Эго будут фасад от остеклителей и кондицинеров защищать.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 13:57
тут говорили про скорий старт ракети на ринку нерухомості, але обставини складаються так, що старт цієї ракети відкладається - ринок с/г землі невідомо коли запрацює, як і дешеві Зекредити
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:03
vovakwasov написав:
тут говорили про скорий старт ракети на ринку нерухомості, але обставини складаються так, що старт цієї ракети відкладається - ринок с/г землі невідомо коли запрацює, як і дешеві Зекредити
Ничего не знаю. Трибека уже надел скафандр и сказал "Поехали!" и махнул рукой...(с)
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airmax78
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:06
airmax78 написав:
Ничего не знаю. Трибека уже надел скафандр и сказал "Поехали!" и махнул рукой...(с)
звідки паливо для старту?! махання руками грошей людям не добавить
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vovakwasov
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:10
airmax78 написав: vovakwasov написав:
тут говорили про скорий старт ракети на ринку нерухомості, але обставини складаються так, що старт цієї ракети відкладається - ринок с/г землі невідомо коли запрацює, як і дешеві Зекредити
Ничего не знаю. Трибека уже надел скафандр и сказал "Поехали!" и махнул рукой...(с)
Поспрашивал по киевской области - селяне, возбужденные рынком земли (РЗ) уже поподнимали (виртуальные?) цены на свои гектары с весны в 2 раза. Итого, в среднем хотят 4000$/га, и это не фасады.
Так что топливо будет, ждем когда наш смелый зеленый командир недрогнувшей рукой нажмет на кнопку «ПУСК»
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investorkiev
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:16
investorkiev написав:
Поспрашивал по киевской области - селяне, возбужденные рынком земли (РЗ) уже поподнимали (виртуальные?) цены на свои гектары с весны в 2 раза. Итого, в среднем хотят 4000$/га, и это не фасады.
Так что топливо будет, ждем когда наш смелый зеленый командир недрогнувшей рукой нажмет на кнопку «ПУСК»
ага, на заборі різні речі написані, а МОЖЛИВИЙ! старт ринку планується на кінець 2020 року і це якщо цей старт відбудеться
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vovakwasov
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:19
vovakwasov написав:
тут говорили про скорий старт ракети на ринку нерухомості, але обставини складаються так, що старт цієї ракети відкладається - ринок с/г землі невідомо коли запрацює, як і дешеві Зекредити
... то що, як запустять іпотеку під 12-13%, то і ціни виростуть на 30-50%?
- і в результаті вийде на те саме, що і зараз взяти в іпотеку під 18%, наприклад, в приваті?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Долярчик
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