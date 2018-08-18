RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1923192419251926

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:49

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Эксклюзифф наверное. Какие-нить двухуровневые аппартаменты. В Ричмонде у них тоже такие были. По 65000 грн. за метр. В итоге слили их па1800 через 1.5 года после ввода в эксплуатацию.

Смотрел видео и ржал, ну как можно геос сравнивать с тетрисом, тем более по цене. Но когда парень выкатил цены я прикуел. Мне последний раз его предлагали по 39-40 кгрн. Не кисло они ценники приподняли.

Я думаю это их мечты о цене. Хотя... стекло и нержавейку поставили на фасадные балконы (очень не в духе Геоса). Окна рейнаерс (правда очень сомневаюсь что везде. В Ауруме - металлопластиковые при том что площадь остекления существенно больше). В остальном - типичный Геос. Думаю если предложить им па50К за метр в самой крутой квартире - подумают и согласятся.
airmax78
 
Повідомлень: 31913
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3684 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, очень интересно будет посмотреть как они в Альтер Эго будут фасад от остеклителей и кондицинеров защищать.
airmax78
 
Повідомлень: 31913
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3684 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:57

тут говорили про скорий старт ракети на ринку нерухомості, але обставини складаються так, що старт цієї ракети відкладається - ринок с/г землі невідомо коли запрацює, як і дешеві Зекредити
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 08.09.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:03

  vovakwasov написав:тут говорили про скорий старт ракети на ринку нерухомості, але обставини складаються так, що старт цієї ракети відкладається - ринок с/г землі невідомо коли запрацює, як і дешеві Зекредити

Ничего не знаю. Трибека уже надел скафандр и сказал "Поехали!" и махнул рукой...(с)
airmax78
 
Повідомлень: 31913
З нами з: 25.10.12
Подякував: 815 раз.
Подякували: 3684 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:06

  airmax78 написав:Ничего не знаю. Трибека уже надел скафандр и сказал "Поехали!" и махнул рукой...(с)


звідки паливо для старту?! махання руками грошей людям не добавить
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 08.09.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:10

  airmax78 написав:
  vovakwasov написав:тут говорили про скорий старт ракети на ринку нерухомості, але обставини складаються так, що старт цієї ракети відкладається - ринок с/г землі невідомо коли запрацює, як і дешеві Зекредити

Ничего не знаю. Трибека уже надел скафандр и сказал "Поехали!" и махнул рукой...(с)


Поспрашивал по киевской области - селяне, возбужденные рынком земли (РЗ) уже поподнимали (виртуальные?) цены на свои гектары с весны в 2 раза. Итого, в среднем хотят 4000$/га, и это не фасады.

Так что топливо будет, ждем когда наш смелый зеленый командир недрогнувшей рукой нажмет на кнопку «ПУСК»
investorkiev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1019
З нами з: 06.03.19
Подякував: 36 раз.
Подякували: 157 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:16

  investorkiev написав:
Поспрашивал по киевской области - селяне, возбужденные рынком земли (РЗ) уже поподнимали (виртуальные?) цены на свои гектары с весны в 2 раза. Итого, в среднем хотят 4000$/га, и это не фасады.

Так что топливо будет, ждем когда наш смелый зеленый командир недрогнувшей рукой нажмет на кнопку «ПУСК»


ага, на заборі різні речі написані, а МОЖЛИВИЙ! старт ринку планується на кінець 2020 року і це якщо цей старт відбудеться
vovakwasov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 08.09.19
Подякував: 11 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:19

... і будь тут мудрим ©

  vovakwasov написав:тут говорили про скорий старт ракети на ринку нерухомості, але обставини складаються так, що старт цієї ракети відкладається - ринок с/г землі невідомо коли запрацює, як і дешеві Зекредити

... то що, як запустять іпотеку під 12-13%, то і ціни виростуть на 30-50%?
- і в результаті вийде на те саме, що і зараз взяти в іпотеку під 18%, наприклад, в приваті? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7024
З нами з: 19.10.15
Подякував: 470 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1923192419251926
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, change_pm, investorkiev, Вкладчик1234 і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1648, 1649, 1650
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16496 2604846
Переглянути останнє повідомлення
Нед 06 жов, 2019 10:24
Frant
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7915
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183811
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (15209)
06.10.2019 15:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.