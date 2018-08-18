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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 19241925192619271928>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, очень интересно будет посмотреть как они в Альтер Эго будут фасад от остеклителей и кондицинеров защищать.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 13:57

тут говорили про скорий старт ракети на ринку нерухомості, але обставини складаються так, що старт цієї ракети відкладається - ринок с/г землі невідомо коли запрацює, як і дешеві Зекредити
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:03

  vovakwasov написав:тут говорили про скорий старт ракети на ринку нерухомості, але обставини складаються так, що старт цієї ракети відкладається - ринок с/г землі невідомо коли запрацює, як і дешеві Зекредити

Ничего не знаю. Трибека уже надел скафандр и сказал "Поехали!" и махнул рукой...(с)
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:06

  airmax78 написав:Ничего не знаю. Трибека уже надел скафандр и сказал "Поехали!" и махнул рукой...(с)


звідки паливо для старту?! махання руками грошей людям не добавить
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:10

  airmax78 написав:
  vovakwasov написав:тут говорили про скорий старт ракети на ринку нерухомості, але обставини складаються так, що старт цієї ракети відкладається - ринок с/г землі невідомо коли запрацює, як і дешеві Зекредити

Ничего не знаю. Трибека уже надел скафандр и сказал "Поехали!" и махнул рукой...(с)


Поспрашивал по киевской области - селяне, возбужденные рынком земли (РЗ) уже поподнимали (виртуальные?) цены на свои гектары с весны в 2 раза. Итого, в среднем хотят 4000$/га, и это не фасады.

Так что топливо будет, ждем когда наш смелый зеленый командир недрогнувшей рукой нажмет на кнопку «ПУСК»
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:16

  investorkiev написав:
Поспрашивал по киевской области - селяне, возбужденные рынком земли (РЗ) уже поподнимали (виртуальные?) цены на свои гектары с весны в 2 раза. Итого, в среднем хотят 4000$/га, и это не фасады.

Так что топливо будет, ждем когда наш смелый зеленый командир недрогнувшей рукой нажмет на кнопку «ПУСК»


ага, на заборі різні речі написані, а МОЖЛИВИЙ! старт ринку планується на кінець 2020 року і це якщо цей старт відбудеться
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:19

... і будь тут мудрим ©

  vovakwasov написав:тут говорили про скорий старт ракети на ринку нерухомості, але обставини складаються так, що старт цієї ракети відкладається - ринок с/г землі невідомо коли запрацює, як і дешеві Зекредити

... то що, як запустять іпотеку під 12-13%, то і ціни виростуть на 30-50%?
- і в результаті вийде на те саме, що і зараз взяти в іпотеку під 18%, наприклад, в приваті? :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:25

  Долярчик написав:... то що, як запустять іпотеку під 12-13%, то і ціни виростуть на 30-50%?
- і в результаті вийде на те саме, що і зараз взяти в іпотеку під 18%, наприклад, в приваті? :roll:


тут ще питання звідки візьмуться гроші для іпотеки під 12-13%
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:31

  vovakwasov написав:
  investorkiev написав:
Поспрашивал по киевской области - селяне, возбужденные рынком земли (РЗ) уже поподнимали (виртуальные?) цены на свои гектары с весны в 2 раза. Итого, в среднем хотят 4000$/га, и это не фасады.

Так что топливо будет, ждем когда наш смелый зеленый командир недрогнувшей рукой нажмет на кнопку «ПУСК»


ага, на заборі різні речі написані, а МОЖЛИВИЙ! старт ринку планується на кінець 2020 року і це якщо цей старт відбудеться


Я помню весной 2008 года я подумал - а не прикупить ли мне земельки, а то у всех знакомых уже есть.

Поехал в какое то село по Житомирской трассе 40-50 км от Киева, спрашиваю: никто не продает? Мне говорят - вон в той хате бабка вроде продает.

Захожу в ту хату, стучусь. Сказать что бомж-стайл - не сказать ничего. Но в принципе так живут 90% селян в «аграрной сверхдержаве».
Какие то тазики, тряпки разбросаны, стены выкрашены масляной краской в прихожей - дальше даже зайти не хотелось.

Выходит бабка - хз сколько лет, половины зубов нет, вторая половина гнилая, изо рта воняет, в обосцаных панталонах (может недержание у нее?) и каком то волчьем тулупе.

Есть у нее земелька, землица, прэлэсть в общем - 50 соток в чистом поле, без дороги и комуникаций, и хочет она за нее недорого, бо старая уже - 50куе. Так и сказала: «синку, 50000$ хочу и ни франклином меньше, а отдаю так дешево потому что старая уже и нет сил торговать земелькой, а хочу пожить сколько мне осталось - красиво».

Вобщем, драпанул я оттуда аж пятки сверкали и шлепки шлепали, сел в машину, прыснул ароматизатором, дух перевел и понял что даже с учетом ежегодного подорожания в 2 раза земля - это не мое. Так и подумал: «ну куплю сейчас за 50куе, а летом 2009 продам за 100куе минимум- но деньги это не главное, нужно иметь самоуважение».

И не купил. Ну а про осень 2008 и цены на земельку, землицу, прэлэсть полевую - вы и так знаете.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как вы думаете, почему нерезы ломанулись в украинские бонды на 5 лет? Они поверили в независимость НБУ и в то, что политика инфляционного таргетирования прибьет инфляцию к 5-6% в год, и, соответственно, упадут ставки по гривне.
Послушайте интервью с Гуриевым.
Конечно, всегда есть риск того, что Беня под себя и НБУ подгребет. Но, думаю, все-таки нет - дадут по рукам.
Востаннє редагувалось airmax78 в Нед 06 жов, 2019 14:34, всього редагувалось 1 раз.
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