Додано: Нед 06 жов, 2019 14:31

vovakwasov написав: investorkiev написав:

Поспрашивал по киевской области - селяне, возбужденные рынком земли (РЗ) уже поподнимали (виртуальные?) цены на свои гектары с весны в 2 раза. Итого, в среднем хотят 4000$/га, и это не фасады.



Так что топливо будет, ждем когда наш смелый зеленый командир недрогнувшей рукой нажмет на кнопку «ПУСК» Поспрашивал по киевской области -Так что топливо будет, ждем когда наш смелый зеленый командир недрогнувшей рукой нажмет на кнопку «ПУСК»



ага, на заборі різні речі написані, а МОЖЛИВИЙ! старт ринку планується на кінець 2020 року і це якщо цей старт відбудеться ага, на заборі різні речі написані, а МОЖЛИВИЙ! старт ринку планується на кінець 2020 року і це якщо цей старт відбудеться

Я помню весной 2008 года я подумал - а не прикупить ли мне земельки, а то у всех знакомых уже есть.Поехал в какое то село по Житомирской трассе 40-50 км от Киева, спрашиваю: никто не продает? Мне говорят - вон в той хате бабка вроде продает.Захожу в ту хату, стучусь. Сказать что бомж-стайл - не сказать ничего. Но в принципе так живут 90% селян в «аграрной сверхдержаве».Какие то тазики, тряпки разбросаны, стены выкрашены масляной краской в прихожей - дальше даже зайти не хотелось.Выходит бабка - хз сколько лет, половины зубов нет, вторая половина гнилая, изо рта воняет, в обосцаных панталонах (может недержание у нее?) и каком то волчьем тулупе.Есть у нее земелька, землица, прэлэсть в общем - 50 соток в чистом поле, без дороги и комуникаций, и хочет она за нее недорого, бо старая уже - 50куе. Так и сказала: «синку, 50000$ хочу и ни франклином меньше, а отдаю так дешево потому что старая уже и нет сил торговать земелькой, а хочу пожить сколько мне осталось - красиво».Вобщем, драпанул я оттуда аж пятки сверкали и шлепки шлепали, сел в машину, прыснул ароматизатором, дух перевел и понял что даже с учетом ежегодного подорожания в 2 раза земля - это не мое. Так и подумал: «ну куплю сейчас за 50куе, а летом 2009 продам за 100куе минимум- но деньги это не главное, нужно иметь самоуважение».И не купил. Ну а про осень 2008 и цены на земельку, землицу, прэлэсть полевую - вы и так знаете.