Додано: Нед 06 жов, 2019 15:10

zzzzzz написав: Прежде чем считать прибыль от открытия рынка земли,я бы рекомендовал обратить на другие ключевые моменты.



Например - игральные салоны.

В каком виде примут закон, чьи интересы он будет защищать, как будет работать рынок, и самое главное сколько с этого в виде налогов получит гос-во, если вообще что-то получит.



Так же можно посмотреть что будет с незаконной добычей бурштына. Прежде чем считать прибыль от открытия рынка земли,я бы рекомендовал обратить на другие ключевые моменты.Например - игральные салоны.В каком виде примут закон, чьи интересы он будет защищать, как будет работать рынок, и самое главное сколько с этого в виде налогов получит гос-во, если вообще что-то получит.Так же можно посмотреть что будет с незаконной добычей бурштына.

та ну, не говорите ерунды.Как открытие/закрытие игральных салонов отразится на ценах на эконом-новострой, однушки у крайних станций метро?Как на их цену повлияет бурштын?Никак.А связь с рынком земли очевидна - селяне, сжимая потными рученками полученные СКВ побегут на рынок недвижимости, на котором, к тому времени уже будет массовая заморозка строек, и поэтому дефицит - и побегут они на вторичку, в лапы лендлордов-визионеров.Я даже не понимаю что им может помешать.А в открытие рынка земли верю - не для того мировой капитализм доводил Украину до такого состояния, что-бы не отчудить у безголового населения все. Из "всего" осталась по сути только земля и еще буквально 10-15 заводов (МоторСич, Турбоатом, Зоря-машпроект), но их удачно похоронят, я в это верю. По МоторСичи я так понимаю вопрос уже решен, аналогично как и с Антоновым - представьте что будет с Файнатауном, если у него через дорогу будет садиться МРИЯ.Поэтому она там садиться уже никогда не будет - а ВПП Антонова будет застроено эконом-высотками для расселения обезземеленных крестьян.