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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 14:33
airmax78 написав:
Как вы думаете, почему нерезы массово заходят в украинские бонды на 5 лет? Они поверили в независимость НБУ и в то, что политика инфляционного таргетирования прибьет инфляцию к 5-6% в год, и, соответственно, упадут ставки по гривне.
Однозначно! И после погашения их гривневых ОВГЗ они смогут сразу впрыгнуть в «тихую гавань» - самый надежный в мире актив - киевские бетонометры.
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investorkiev
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:37
investorkiev написав: airmax78 написав:
Как вы думаете, почему нерезы массово заходят в украинские бонды на 5 лет? Они поверили в независимость НБУ и в то, что политика инфляционного таргетирования прибьет инфляцию к 5-6% в год, и, соответственно, упадут ставки по гривне.
Однозначно! И после погашения их гривневых ОВГЗ они смогут сразу впрыгнуть в «тихую гавань» - самый надежный в мире актив - киевские бетонометры.
Киевская недвига - аномальный актив. Когда гривна падает - цены привязываются к доллару и растут по мере готовности домов. Когда гривна укрепляется - цены тут же возвращаются в гривну и растут по мере роста готовности домов и опережая инфляцию. Если бы у меня сейчас были свободные 2-3 миллиарда долларов - я бы без сомнений вложил бы их в киевскую недвижимость.
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airmax78
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:42
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Как вы думаете, почему нерезы массово заходят в украинские бонды на 5 лет? Они поверили в независимость НБУ и в то, что политика инфляционного таргетирования прибьет инфляцию к 5-6% в год, и, соответственно, упадут ставки по гривне.
Однозначно! И после погашения их гривневых ОВГЗ они смогут сразу впрыгнуть в «тихую гавань» - самый надежный в мире актив - киевские бетонометры.
Киевская недвига - аномальный актив. Когда гривна падает - цены привязываются к доллару и растут по мере готовности домов. Когда гривна укрепляется - цены тут же возвращаются в гривну и растут по мере роста готовности домов и опережая инфляцию. Если бы у меня сейчас были свободные 2-3 миллиарда долларов - я бы без сомнений вложил бы их в киевскую недвижимость.
разумное решение, а в каком виде? Накупили бы на все деньги однушек на ПОХе надеюсь?
у кого бы покупали? У ЖИБа? У Интергала? У КГС? или распределили бы лимиты финансирования на всех шаромыг в равных долях?
Или следуя вашему глупому нарративу - выкупили бы всю серебрянную милю (и золотую в придачу) и посбивали бы все кондеры с фасадов?
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investorkiev
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:45
investorkiev написав:
И не купил. Ну а про осень 2008 и цены на земельку, землицу, прэлэсть полевую - вы и так знаете
.
ваші слова да Богу в вуха
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vovakwasov
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:49
vovakwasov написав: investorkiev написав:
И не купил. Ну а про осень 2008 и цены на земельку, землицу, прэлэсть полевую - вы и так знаете
.
ваші слова да Богу в вуха
да, спасла меня та бабка, от пр№сыра 50кусков.
Нужно бы найти то село да цветы ей на могилку принести (не верю я что она в таком состоянии могла прошкандыбать еще 11 лет), но лень...
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investorkiev
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:56
Прежде чем считать прибыль от открытия рынка земли,я бы рекомендовал обратить на другие ключевые моменты.
Например - игральные салоны.
В каком виде примут закон, чьи интересы он будет защищать, как будет работать рынок, и самое главное сколько с этого в виде налогов получит гос-во, если вообще что-то получит.
Так же можно посмотреть что будет с незаконной добычей бурштына.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 06 жов, 2019 14:59
vovakwasov написав: Долярчик написав:
... то що, як запустять іпотеку під 12-13%, то і ціни виростуть на 30-50%?
- і в результаті вийде на те саме, що і зараз взяти в іпотеку під 18%, наприклад, в приваті?
тут ще питання звідки візьмуться гроші для іпотеки під 12-13%
....під такі % всі витянуть свої "каклєти" з матрацу
- я - перший побіжу в іпотеку!
- лише ракета цін може мене зупинити!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:10
zzzzzz написав:
Прежде чем считать прибыль от открытия рынка земли,я бы рекомендовал обратить на другие ключевые моменты.
Например - игральные салоны.
В каком виде примут закон, чьи интересы он будет защищать, как будет работать рынок, и самое главное сколько с этого в виде налогов получит гос-во, если вообще что-то получит.
Так же можно посмотреть что будет с незаконной добычей бурштына.
та ну, не говорите ерунды.
Как открытие/закрытие игральных салонов отразится на ценах на эконом-новострой, однушки у крайних станций метро?
Как на их цену повлияет бурштын?
Никак.
А связь с рынком земли очевидна - селяне, сжимая потными рученками полученные СКВ побегут на рынок недвижимости, на котором, к тому времени уже будет массовая заморозка строек, и поэтому дефицит - и побегут они на вторичку, в лапы лендлордов-визионеров.
Я даже не понимаю что им может помешать.
А в открытие рынка земли верю - не для того мировой капитализм доводил Украину до такого состояния, что-бы не отчудить у безголового населения все. Из "всего" осталась по сути только земля и еще буквально 10-15 заводов (МоторСич, Турбоатом, Зоря-машпроект), но их удачно похоронят, я в это верю. По МоторСичи я так понимаю вопрос уже решен, аналогично как и с Антоновым - представьте что будет с Файнатауном, если у него через дорогу будет садиться МРИЯ.
Поэтому она там садиться уже никогда не будет - а ВПП Антонова будет застроено эконом-высотками для расселения обезземеленных крестьян.
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investorkiev
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:14
investorkiev
Ну хорошо, никак не повлияет
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:15
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
Однозначно! И после погашения их гривневых ОВГЗ они смогут сразу впрыгнуть в «тихую гавань» - самый надежный в мире актив - киевские бетонометры.
Киевская недвига - аномальный актив. Когда гривна падает - цены привязываются к доллару и растут по мере готовности домов. Когда гривна укрепляется - цены тут же возвращаются в гривну и растут по мере роста готовности домов и опережая инфляцию. Если бы у меня сейчас были свободные 2-3 миллиарда долларов - я бы без сомнений вложил бы их в киевскую недвижимость.
разумное решение, а в каком виде? Накупили бы на все деньги однушек на ПОХе надеюсь?
у кого бы покупали? У ЖИБа? У Интергала? У КГС? или распределили бы лимиты финансирования на всех шаромыг в равных долях?
Или следуя вашему глупому нарративу - выкупили бы всю серебрянную милю (и золотую в придачу) и посбивали бы все кондеры с фасадов?
Кстати, заметили, этот парень, который видосики про ЖК снимает, несмотря на то, что сам живет в убитом хруще, как обращает внимание на кондеры на фасаде, шоб с них не капало, на колхозное остекление. ПОТОМУ ЧТО ЭТО ПИЛЯТЬ ВАЖНО!
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airmax78
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