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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1925192619271928>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:33

  airmax78 написав:Как вы думаете, почему нерезы массово заходят в украинские бонды на 5 лет? Они поверили в независимость НБУ и в то, что политика инфляционного таргетирования прибьет инфляцию к 5-6% в год, и, соответственно, упадут ставки по гривне.


Однозначно! И после погашения их гривневых ОВГЗ они смогут сразу впрыгнуть в «тихую гавань» - самый надежный в мире актив - киевские бетонометры.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:37

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Как вы думаете, почему нерезы массово заходят в украинские бонды на 5 лет? Они поверили в независимость НБУ и в то, что политика инфляционного таргетирования прибьет инфляцию к 5-6% в год, и, соответственно, упадут ставки по гривне.


Однозначно! И после погашения их гривневых ОВГЗ они смогут сразу впрыгнуть в «тихую гавань» - самый надежный в мире актив - киевские бетонометры.

Киевская недвига - аномальный актив. Когда гривна падает - цены привязываются к доллару и растут по мере готовности домов. Когда гривна укрепляется - цены тут же возвращаются в гривну и растут по мере роста готовности домов и опережая инфляцию. Если бы у меня сейчас были свободные 2-3 миллиарда долларов - я бы без сомнений вложил бы их в киевскую недвижимость.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:42

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
  airmax78 написав:Как вы думаете, почему нерезы массово заходят в украинские бонды на 5 лет? Они поверили в независимость НБУ и в то, что политика инфляционного таргетирования прибьет инфляцию к 5-6% в год, и, соответственно, упадут ставки по гривне.


Однозначно! И после погашения их гривневых ОВГЗ они смогут сразу впрыгнуть в «тихую гавань» - самый надежный в мире актив - киевские бетонометры.

Киевская недвига - аномальный актив. Когда гривна падает - цены привязываются к доллару и растут по мере готовности домов. Когда гривна укрепляется - цены тут же возвращаются в гривну и растут по мере роста готовности домов и опережая инфляцию. Если бы у меня сейчас были свободные 2-3 миллиарда долларов - я бы без сомнений вложил бы их в киевскую недвижимость.


разумное решение, а в каком виде? Накупили бы на все деньги однушек на ПОХе надеюсь?
у кого бы покупали? У ЖИБа? У Интергала? У КГС? или распределили бы лимиты финансирования на всех шаромыг в равных долях?
Или следуя вашему глупому нарративу - выкупили бы всю серебрянную милю (и золотую в придачу) и посбивали бы все кондеры с фасадов?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:45

  investorkiev написав:
И не купил. Ну а про осень 2008 и цены на земельку, землицу, прэлэсть полевую - вы и так знаете.


ваші слова да Богу в вуха
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:49

  vovakwasov написав:
  investorkiev написав:
И не купил. Ну а про осень 2008 и цены на земельку, землицу, прэлэсть полевую - вы и так знаете.


ваші слова да Богу в вуха


да, спасла меня та бабка, от пр№сыра 50кусков.

Нужно бы найти то село да цветы ей на могилку принести (не верю я что она в таком состоянии могла прошкандыбать еще 11 лет), но лень...
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:56

Прежде чем считать прибыль от открытия рынка земли,я бы рекомендовал обратить на другие ключевые моменты.

Например - игральные салоны.
В каком виде примут закон, чьи интересы он будет защищать, как будет работать рынок, и самое главное сколько с этого в виде налогов получит гос-во, если вообще что-то получит.

Так же можно посмотреть что будет с незаконной добычей бурштына.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 14:59

  vovakwasov написав:
  Долярчик написав:... то що, як запустять іпотеку під 12-13%, то і ціни виростуть на 30-50%?
- і в результаті вийде на те саме, що і зараз взяти в іпотеку під 18%, наприклад, в приваті? :roll:


тут ще питання звідки візьмуться гроші для іпотеки під 12-13%

....під такі % всі витянуть свої "каклєти" з матрацу :mrgreen:
- я - перший побіжу в іпотеку! :D
- лише ракета цін може мене зупинити! :roll:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:10

  zzzzzz написав:Прежде чем считать прибыль от открытия рынка земли,я бы рекомендовал обратить на другие ключевые моменты.

Например - игральные салоны.
В каком виде примут закон, чьи интересы он будет защищать, как будет работать рынок, и самое главное сколько с этого в виде налогов получит гос-во, если вообще что-то получит.

Так же можно посмотреть что будет с незаконной добычей бурштына.


та ну, не говорите ерунды.

Как открытие/закрытие игральных салонов отразится на ценах на эконом-новострой, однушки у крайних станций метро?

Как на их цену повлияет бурштын?

Никак.

А связь с рынком земли очевидна - селяне, сжимая потными рученками полученные СКВ побегут на рынок недвижимости, на котором, к тому времени уже будет массовая заморозка строек, и поэтому дефицит - и побегут они на вторичку, в лапы лендлордов-визионеров.

Я даже не понимаю что им может помешать.
А в открытие рынка земли верю - не для того мировой капитализм доводил Украину до такого состояния, что-бы не отчудить у безголового населения все. Из "всего" осталась по сути только земля и еще буквально 10-15 заводов (МоторСич, Турбоатом, Зоря-машпроект), но их удачно похоронят, я в это верю. По МоторСичи я так понимаю вопрос уже решен, аналогично как и с Антоновым - представьте что будет с Файнатауном, если у него через дорогу будет садиться МРИЯ.
Поэтому она там садиться уже никогда не будет - а ВПП Антонова будет застроено эконом-высотками для расселения обезземеленных крестьян.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:14

investorkiev

Ну хорошо, никак не повлияет :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:15

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:
  investorkiev написав:Однозначно! И после погашения их гривневых ОВГЗ они смогут сразу впрыгнуть в «тихую гавань» - самый надежный в мире актив - киевские бетонометры.

Киевская недвига - аномальный актив. Когда гривна падает - цены привязываются к доллару и растут по мере готовности домов. Когда гривна укрепляется - цены тут же возвращаются в гривну и растут по мере роста готовности домов и опережая инфляцию. Если бы у меня сейчас были свободные 2-3 миллиарда долларов - я бы без сомнений вложил бы их в киевскую недвижимость.


разумное решение, а в каком виде? Накупили бы на все деньги однушек на ПОХе надеюсь?
у кого бы покупали? У ЖИБа? У Интергала? У КГС? или распределили бы лимиты финансирования на всех шаромыг в равных долях?
Или следуя вашему глупому нарративу - выкупили бы всю серебрянную милю (и золотую в придачу) и посбивали бы все кондеры с фасадов?

Кстати, заметили, этот парень, который видосики про ЖК снимает, несмотря на то, что сам живет в убитом хруще, как обращает внимание на кондеры на фасаде, шоб с них не капало, на колхозное остекление. ПОТОМУ ЧТО ЭТО ПИЛЯТЬ ВАЖНО!
airmax78
 
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