airmax78
он учился в Карпенко-Карого, он творческая личность , как вам не стыдно Максим
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:19
airmax78
он учился в Карпенко-Карого, он творческая личность , как вам не стыдно Максим
Живите своим умом!
Додано: Нед 06 жов, 2019 15:29
да поэтому и толку с него, с этих творческих личностей.
По сути мало информации. Цены, подводные камни, соотношение паркомест и их цена/аренда, и т.д.
а то он только близость пешком к метро по факту озвучивает )))
Хотя это и важно, особенно для домашнего персонала.
Сейчас в процессе найма себе повара. Потому что тетка, помогающая по хозяйству готовит так себе - ну как обычная баба у себя дома. Так что пусть лучше просто убирает/стирает/гладит и т.д.
А у знакомых был в гостях - 3 раза в неделю приходит повар и профессионально наготавливает вкусной еды из нормальных продуктов. Вот даже вроде обычные блинчики - а вкуснятина. Солянка - обьедение. Ну и т.д.
Так реально кандидаты на должность спрашивают: далеко ли до метро. Ленятся блин пешкарусом тепать. И это при оплате в 150 грн/час!
А если до метро 10 минут - то еще ок. Если например 20 минут, или даже 30 минут - то уже ленятся. Типа туда-сюда, это час времени. Или оплачивать ему нужно этот дополнительный час. Итого в неделю например за 3 прихода - это 3*150грн=450грн, или 2000 грн в неделю просто за отдаленность от метро ты переплачиваешь только повару.
Неприятно.
Додано: Нед 06 жов, 2019 15:32
Не он один. Даю гарантию, что с появлением первых остекленных балконов и кондеров, нахлобученных на них сверху, цена на Ричмонд замерзнет, а вилка между Ричмондом и тем же ЦП, которая год назад была практически равна 0, а сейчас уже составляет 400-500 баксов на метре, дальше будет только расти.
Додано: Нед 06 жов, 2019 15:38
Купите всем своим слугам моноколеса или электросамокаты. И им будет неважно 500 метров от метро или 2 км. Если кого-то увольняете, самокат забираете.
Додано: Нед 06 жов, 2019 15:45
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