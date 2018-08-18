Додано: Нед 06 жов, 2019 15:29

zzzzzz написав: airmax78



он учился в Карпенко-Карого, он творческая личность , как вам не стыдно Максим он учился в Карпенко-Карого, он творческая личность , как вам не стыдно Максим

да поэтому и толку с него, с этих творческих личностей.По сути мало информации. Цены, подводные камни, соотношение паркомест и их цена/аренда, и т.д.а то он только близость пешком к метро по факту озвучивает )))Хотя это и важно, особенно для домашнего персонала.Сейчас в процессе найма себе повара. Потому что тетка, помогающая по хозяйству готовит так себе - ну как обычная баба у себя дома. Так что пусть лучше просто убирает/стирает/гладит и т.д.А у знакомых был в гостях - 3 раза в неделю приходит повар и профессионально наготавливает вкусной еды из нормальных продуктов. Вот даже вроде обычные блинчики - а вкуснятина. Солянка - обьедение. Ну и т.д.Так реально кандидаты на должность спрашивают: далеко ли до метро. Ленятся блин пешкарусом тепать. И это при оплате в 150 грн/час!А если до метро 10 минут - то еще ок. Если например 20 минут, или даже 30 минут - то уже ленятся. Типа туда-сюда, это час времени. Или оплачивать ему нужно этот дополнительный час. Итого в неделю например за 3 прихода - это 3*150грн=450грн, или 2000 грн в неделю просто за отдаленность от метро ты переплачиваешь только повару.Неприятно.