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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 15:19
airmax78
он учился в Карпенко-Карого, он творческая личность , как вам не стыдно Максим
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:29
zzzzzz написав:airmax78
он учился в Карпенко-Карого, он творческая личность , как вам не стыдно Максим
да поэтому и толку с него, с этих творческих личностей.
По сути мало информации. Цены, подводные камни, соотношение паркомест и их цена/аренда, и т.д.
а то он только близость пешком к метро по факту озвучивает )))
Хотя это и важно, особенно для домашнего персонала.
Сейчас в процессе найма себе повара. Потому что тетка, помогающая по хозяйству готовит так себе - ну как обычная баба у себя дома. Так что пусть лучше просто убирает/стирает/гладит и т.д.
А у знакомых был в гостях - 3 раза в неделю приходит повар и профессионально наготавливает вкусной еды из нормальных продуктов. Вот даже вроде обычные блинчики - а вкуснятина. Солянка - обьедение. Ну и т.д.
Так реально кандидаты на должность спрашивают: далеко ли до метро. Ленятся блин пешкарусом тепать. И это при оплате в 150 грн/час!
А если до метро 10 минут - то еще ок. Если например 20 минут, или даже 30 минут - то уже ленятся. Типа туда-сюда, это час времени. Или оплачивать ему нужно этот дополнительный час. Итого в неделю например за 3 прихода - это 3*150грн=450грн, или 2000 грн в неделю просто за отдаленность от метро ты переплачиваешь только повару.
Неприятно.
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investorkiev
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:32
zzzzzz написав:airmax78
он учился в Карпенко-Карого, он творческая личность , как вам не стыдно Максим
Не он один. Даю гарантию, что с появлением первых остекленных балконов и кондеров, нахлобученных на них сверху, цена на Ричмонд замерзнет, а вилка между Ричмондом и тем же ЦП, которая год назад была практически равна 0, а сейчас уже составляет 400-500 баксов на метре, дальше будет только расти.
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airmax78
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:38
investorkiev написав: zzzzzz написав:airmax78
он учился в Карпенко-Карого, он творческая личность , как вам не стыдно Максим
да поэтому и толку с него, с этих творческих личностей.
По сути мало информации. Цены, подводные камни, соотношение паркомест и их цена/аренда, и т.д.
а то он только близость пешком к метро по факту озвучивает )))
Хотя это и важно, особенно для домашнего персонала.
Сейчас в процессе найма себе повара. Потому что тетка, помогающая по хозяйству готовит так себе - ну как обычная баба у себя дома. Так что пусть лучше просто убирает/стирает/гладит и т.д.
А у знакомых был в гостях - 3 раза в неделю приходит повар и профессионально наготавливает вкусной еды из нормальных продуктов. Вот даже вроде обычные блинчики - а вкуснятина. Солянка - обьедение. Ну и т.д.
Так реально кандидаты на должность спрашивают: далеко ли до метро. Ленятся блин пешкарусом тепать. И это при оплате в 150 грн/час!
А если до метро 10 минут - то еще ок. Если например 20 минут, или даже 30 минут - то уже ленятся. Типа туда-сюда, это час времени. Или оплачивать ему нужно этот дополнительный час. Итого в неделю например за 3 прихода - это 3*150грн=450грн, или 2000 грн в неделю просто за отдаленность от метро ты переплачиваешь только повару.
Неприятно.
Купите всем своим слугам моноколеса или электросамокаты. И им будет неважно 500 метров от метро или 2 км. Если кого-то увольняете, самокат забираете.
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airmax78
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:45
airmax78 написав:
Купите всем своим слугам моноколеса или электросамокаты. И им будет неважно 500 метров от метро или 2 км. Если кого-то увольняете, самокат забираете.
а зимою, що робити, лижі роздавати?
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vovakwasov
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Додано: Нед 06 жов, 2019 15:57
airmax78 написав: investorkiev написав:
да поэтому и толку с него, с этих творческих личностей.
По сути мало информации. Цены, подводные камни, соотношение паркомест и их цена/аренда, и т.д.
а то он только близость пешком к метро по факту озвучивает )))
Хотя это и важно, особенно для домашнего персонала.
Сейчас в процессе найма себе повара. Потому что тетка, помогающая по хозяйству готовит так себе - ну как обычная баба у себя дома. Так что пусть лучше просто убирает/стирает/гладит и т.д.
А у знакомых был в гостях - 3 раза в неделю приходит повар и профессионально наготавливает вкусной еды из нормальных продуктов. Вот даже вроде обычные блинчики - а вкуснятина. Солянка - обьедение. Ну и т.д.
Так реально кандидаты на должность спрашивают: далеко ли до метро. Ленятся блин пешкарусом тепать. И это при оплате в 150 грн/час!
А если до метро 10 минут - то еще ок. Если например 20 минут, или даже 30 минут - то уже ленятся. Типа туда-сюда, это час времени. Или оплачивать ему нужно этот дополнительный час. Итого в неделю например за 3 прихода - это 3*150грн=450грн, или 2000 грн в неделю просто за отдаленность от метро ты переплачиваешь только повару.
Неприятно.
Купите всем своим слугам моноколеса или электросамокаты. И им будет неважно 500 метров от метро или 2 км. Если кого-то увольняете, самокат забираете.
это не слуги, а домашний персонал!!!! у нас слуг нет!!!
а домашний персонал обижать нельзя - они могут и в суп плевать, и твоей зубной щеткой унитаз почистить, а ты и знать не будешь.
Нужно только следить, что-бы не бухали, что-бы размер уборщицы не совпадал с твоим размером (иначе будет мерять шмотки и даже воровать шмотки и нижнее белье), еще уборщицы любят душиться твоими дорогими нишевыми духами за 300-500$, а няни - поджирать продукты.
Но все равно - нужно быть доброжелательным и уважительным с ними, а при малейшем подозрении на какую-то фигню - сразу выгонять, в тот же день.
Иначе нельзя. Собственно, так же нужно вести себя с арендаторами.
Эти все люди - это как бы "слуги народа", а народ - это ты, вот такая аналогия.
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investorkiev
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Додано: Нед 06 жов, 2019 16:05
vovakwasov написав: airmax78 написав:
Купите всем своим слугам моноколеса или электросамокаты. И им будет неважно 500 метров от метро или 2 км. Если кого-то увольняете, самокат забираете.
а зимою, що робити, лижі роздавати?
Зимой в Киеве делать нечего. Трибека улетает в теплые страны.
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airmax78
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Додано: Нед 06 жов, 2019 16:07
Интересно, что предпочительней, кавалерка в Варшаве или студия в Киеве за одну и ту же цену?
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BIGor
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Додано: Нед 06 жов, 2019 16:12
BIGor написав:
Интересно, что предпочительней, кавалерка в Варшаве или студия в Киеве за одну и ту же цену?
В Варшаве разве можно что-то за 50куе купить?
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airmax78
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Додано: Нед 06 жов, 2019 16:19
airmax78 написав:
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В Варшаве разве можно что-то за 50куе купить?
За 50 куе в Варшаве можно только ремонт сделать, и то благодаря украинцам.
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hume
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