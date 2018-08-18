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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1923192419251926>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:19

airmax78

он учился в Карпенко-Карого, он творческая личность , как вам не стыдно Максим
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:29

  zzzzzz написав:airmax78

он учился в Карпенко-Карого, он творческая личность , как вам не стыдно Максим


да поэтому и толку с него, с этих творческих личностей.
По сути мало информации. Цены, подводные камни, соотношение паркомест и их цена/аренда, и т.д.

а то он только близость пешком к метро по факту озвучивает )))

Хотя это и важно, особенно для домашнего персонала.

Сейчас в процессе найма себе повара. Потому что тетка, помогающая по хозяйству готовит так себе - ну как обычная баба у себя дома. Так что пусть лучше просто убирает/стирает/гладит и т.д.
А у знакомых был в гостях - 3 раза в неделю приходит повар и профессионально наготавливает вкусной еды из нормальных продуктов. Вот даже вроде обычные блинчики - а вкуснятина. Солянка - обьедение. Ну и т.д.

Так реально кандидаты на должность спрашивают: далеко ли до метро. Ленятся блин пешкарусом тепать. И это при оплате в 150 грн/час!

А если до метро 10 минут - то еще ок. Если например 20 минут, или даже 30 минут - то уже ленятся. Типа туда-сюда, это час времени. Или оплачивать ему нужно этот дополнительный час. Итого в неделю например за 3 прихода - это 3*150грн=450грн, или 2000 грн в неделю просто за отдаленность от метро ты переплачиваешь только повару.
Неприятно.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:32

  zzzzzz написав:airmax78

он учился в Карпенко-Карого, он творческая личность , как вам не стыдно Максим

Не он один. Даю гарантию, что с появлением первых остекленных балконов и кондеров, нахлобученных на них сверху, цена на Ричмонд замерзнет, а вилка между Ричмондом и тем же ЦП, которая год назад была практически равна 0, а сейчас уже составляет 400-500 баксов на метре, дальше будет только расти.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:38

  investorkiev написав:
  zzzzzz написав:airmax78

он учился в Карпенко-Карого, он творческая личность , как вам не стыдно Максим


да поэтому и толку с него, с этих творческих личностей.
По сути мало информации. Цены, подводные камни, соотношение паркомест и их цена/аренда, и т.д.

а то он только близость пешком к метро по факту озвучивает )))

Хотя это и важно, особенно для домашнего персонала.

Сейчас в процессе найма себе повара. Потому что тетка, помогающая по хозяйству готовит так себе - ну как обычная баба у себя дома. Так что пусть лучше просто убирает/стирает/гладит и т.д.
А у знакомых был в гостях - 3 раза в неделю приходит повар и профессионально наготавливает вкусной еды из нормальных продуктов. Вот даже вроде обычные блинчики - а вкуснятина. Солянка - обьедение. Ну и т.д.

Так реально кандидаты на должность спрашивают: далеко ли до метро. Ленятся блин пешкарусом тепать. И это при оплате в 150 грн/час!

А если до метро 10 минут - то еще ок. Если например 20 минут, или даже 30 минут - то уже ленятся. Типа туда-сюда, это час времени. Или оплачивать ему нужно этот дополнительный час. Итого в неделю например за 3 прихода - это 3*150грн=450грн, или 2000 грн в неделю просто за отдаленность от метро ты переплачиваешь только повару.
Неприятно.

Купите всем своим слугам моноколеса или электросамокаты. И им будет неважно 500 метров от метро или 2 км. Если кого-то увольняете, самокат забираете.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:45

  airmax78 написав:Купите всем своим слугам моноколеса или электросамокаты. И им будет неважно 500 метров от метро или 2 км. Если кого-то увольняете, самокат забираете.


а зимою, що робити, лижі роздавати?
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 15:57

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:
да поэтому и толку с него, с этих творческих личностей.
По сути мало информации. Цены, подводные камни, соотношение паркомест и их цена/аренда, и т.д.

а то он только близость пешком к метро по факту озвучивает )))

Хотя это и важно, особенно для домашнего персонала.

Сейчас в процессе найма себе повара. Потому что тетка, помогающая по хозяйству готовит так себе - ну как обычная баба у себя дома. Так что пусть лучше просто убирает/стирает/гладит и т.д.
А у знакомых был в гостях - 3 раза в неделю приходит повар и профессионально наготавливает вкусной еды из нормальных продуктов. Вот даже вроде обычные блинчики - а вкуснятина. Солянка - обьедение. Ну и т.д.

Так реально кандидаты на должность спрашивают: далеко ли до метро. Ленятся блин пешкарусом тепать. И это при оплате в 150 грн/час!

А если до метро 10 минут - то еще ок. Если например 20 минут, или даже 30 минут - то уже ленятся. Типа туда-сюда, это час времени. Или оплачивать ему нужно этот дополнительный час. Итого в неделю например за 3 прихода - это 3*150грн=450грн, или 2000 грн в неделю просто за отдаленность от метро ты переплачиваешь только повару.
Неприятно.

Купите всем своим слугам моноколеса или электросамокаты. И им будет неважно 500 метров от метро или 2 км. Если кого-то увольняете, самокат забираете.


это не слуги, а домашний персонал!!!! у нас слуг нет!!!
а домашний персонал обижать нельзя - они могут и в суп плевать, и твоей зубной щеткой унитаз почистить, а ты и знать не будешь.

Нужно только следить, что-бы не бухали, что-бы размер уборщицы не совпадал с твоим размером (иначе будет мерять шмотки и даже воровать шмотки и нижнее белье), еще уборщицы любят душиться твоими дорогими нишевыми духами за 300-500$, а няни - поджирать продукты.

Но все равно - нужно быть доброжелательным и уважительным с ними, а при малейшем подозрении на какую-то фигню - сразу выгонять, в тот же день.
Иначе нельзя. Собственно, так же нужно вести себя с арендаторами.

Эти все люди - это как бы "слуги народа", а народ - это ты, вот такая аналогия.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 16:05

  vovakwasov написав:
  airmax78 написав:Купите всем своим слугам моноколеса или электросамокаты. И им будет неважно 500 метров от метро или 2 км. Если кого-то увольняете, самокат забираете.


а зимою, що робити, лижі роздавати?

Зимой в Киеве делать нечего. Трибека улетает в теплые страны.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 16:07

  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:12000 грн. за 20 квадратов в ипенях Ленинградской площади... Совесть есть у людей?


А вот смарт 22 м2 под ключ в Комфорт Тауне за ... 50 куе. :shock:
Неужели кто-то додумается купить...

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-prodam-kv-zhk-komfort-taun-sobornosti-regeneratornaya-darnitsa-IDFniXE.html#1b57723591;promoted

Интересно, что предпочительней, кавалерка в Варшаве или студия в Киеве за одну и ту же цену?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 16:12

  BIGor написав:
  vladimir07 написав:
  airmax78 написав:12000 грн. за 20 квадратов в ипенях Ленинградской площади... Совесть есть у людей?


А вот смарт 22 м2 под ключ в Комфорт Тауне за ... 50 куе. :shock:
Неужели кто-то додумается купить...

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-prodam-kv-zhk-komfort-taun-sobornosti-regeneratornaya-darnitsa-IDFniXE.html#1b57723591;promoted

Интересно, что предпочительней, кавалерка в Варшаве или студия в Киеве за одну и ту же цену?

В Варшаве разве можно что-то за 50куе купить?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 16:19

  airmax78 написав:[
В Варшаве разве можно что-то за 50куе купить?

За 50 куе в Варшаве можно только ремонт сделать, и то благодаря украинцам.
hume
 
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