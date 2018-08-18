Кстати, еще недавно под Варшавой (30 мин на электричке) можно было за полтосик такое купить:
А сейчас уже все раскупили.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 16:32
Кстати, еще недавно под Варшавой (30 мин на электричке) можно было за полтосик такое купить:
А сейчас уже все раскупили.
Додано: Нед 06 жов, 2019 16:39
Представляете, что можно купить в 30 мин на электричке от Киева))
Додано: Нед 06 жов, 2019 16:51
Да погорячился, в Варшаве кавалерки стартуют от 60 куе.
Додано: Нед 06 жов, 2019 16:55
не нагнетайте, варшавские квадратные метры - это просто метры, не то что Киевские - тихая гавань и вечная ценность.
Все поляки явно не мечтают переехать в Варшаву, в отличае от украинцев.
вот например - 40кв.м. за 250 тыс злотых, уже с ремонтом и мебелью.
вот за 190000 злотых, на берегу Варшавской окружной. Так наша Республика дороже стоит!
ЗЫ вспомнилось как ляхи казнили сына Тараса Бульбы и сразу расхотелось там что-либо покупать. Только Киев, только хардкор!
ЗЫЫ а еще советую посмотреть польский фильм "Волынь" для окончательной прочистки чакр.
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 06 жов, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 06 жов, 2019 17:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Киеве только 10000 дыбилов, я думал больше.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:15
Додано: Нед 06 жов, 2019 17:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Нед 06 жов, 2019 17:19
Такое а Украине не купить. Эти ребята отреставрировали фасад ткацкой фабрики, реконструировали и достроили и сделали в этом здании лофты. Видел такое в Амстердаме, что-то отдаленно похожее в Москве. В Киеве так не заморачиваются. Снесли, построили стену на 24 этажа из утепленной панели. Кушать подано.
Додано: Нед 06 жов, 2019 17:22
Макс, вы не поняли сути.
Смотрю в чатиках таких комплексов. Люди находят кого угодно среди соседей: и репетиторов испанского (не говоря уже про англ), и нянь, и кто машину может поремонтировать, и кто клубнику домашнюю продает, знакомятся-встречаются-женятся, короче концепция "город в городе", начиная с 25000 жителей комплекс уже полностью может перейти на самообеспечение в плане услуг.
а что может предложить унылый лофт в 30 минутах езды от столицы??
экзистенциальную тоску и алкоголизм? серость, безнадегу, суицидальные мысли?
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