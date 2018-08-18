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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1923192419251926

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 16:32

  hume написав:
  airmax78 написав:[
В Варшаве разве можно что-то за 50куе купить?

За 50 куе в Варшаве можно только ремонт сделать, и то благодаря украинцам.

Кстати, еще недавно под Варшавой (30 мин на электричке) можно было за полтосик такое купить:
http://loftydegirarda.pl/oferta/
А сейчас уже все раскупили.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 16:39

  airmax78 написав:[
Кстати, еще недавно под Варшавой (30 мин на электричке) можно было за полтосик такое купить:
http://loftydegirarda.pl/oferta/
А сейчас уже все раскупили.

Представляете, что можно купить в 30 мин на электричке от Киева))
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 16:51

  airmax78 написав:
  BIGor написав:
  vladimir07 написав:
А вот смарт 22 м2 под ключ в Комфорт Тауне за ... 50 куе. :shock:
Неужели кто-то додумается купить...

https://www.olx.ua/obyavlenie/bez-prodam-kv-zhk-komfort-taun-sobornosti-regeneratornaya-darnitsa-IDFniXE.html#1b57723591;promoted

Интересно, что предпочительней, кавалерка в Варшаве или студия в Киеве за одну и ту же цену?

В Варшаве разве можно что-то за 50куе купить?

Да погорячился, в Варшаве кавалерки стартуют от 60 куе.
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 16:55

  airmax78 написав:
  hume написав:
  airmax78 написав:[
В Варшаве разве можно что-то за 50куе купить?

За 50 куе в Варшаве можно только ремонт сделать, и то благодаря украинцам.

Кстати, еще недавно под Варшавой (30 мин на электричке) можно было за полтосик такое купить:
http://loftydegirarda.pl/oferta/
А сейчас уже все раскупили.


не нагнетайте, варшавские квадратные метры - это просто метры, не то что Киевские - тихая гавань и вечная ценность.

Все поляки явно не мечтают переехать в Варшаву, в отличае от украинцев.

https://www.olx.pl/oferta/mieszkanie-40 ... 781b5579d2

вот например - 40кв.м. за 250 тыс злотых, уже с ремонтом и мебелью.


https://www.olx.pl/oferta/odstapie-part ... 81ff0c4d3b

вот за 190000 злотых, на берегу Варшавской окружной. Так наша Республика дороже стоит!

ЗЫ вспомнилось как ляхи казнили сына Тараса Бульбы и сразу расхотелось там что-либо покупать. Только Киев, только хардкор!

ЗЫЫ а еще советую посмотреть польский фильм "Волынь" для окончательной прочистки чакр.
Востаннє редагувалось investorkiev в Нед 06 жов, 2019 17:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Киеве только 10000 дыбилов, я думал больше.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:15

  Оранжевый-хит сезона написав:В Киеве только 10000 дыбилов, я думал больше.

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Как считали? Инвесторы ЖК Фемели френдз?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

BIGor написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:В Киеве только 10000 дыбилов, я думал больше.

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Как считали? Инвесторы ЖК Фемели френдз?
Сегодня на майдане.

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:19

  hume написав:
  airmax78 написав:[
Кстати, еще недавно под Варшавой (30 мин на электричке) можно было за полтосик такое купить:
http://loftydegirarda.pl/oferta/
А сейчас уже все раскупили.

Представляете, что можно купить в 30 мин на электричке от Киева))

Такое а Украине не купить. Эти ребята отреставрировали фасад ткацкой фабрики, реконструировали и достроили и сделали в этом здании лофты. Видел такое в Амстердаме, что-то отдаленно похожее в Москве. В Киеве так не заморачиваются. Снесли, построили стену на 24 этажа из утепленной панели. Кушать подано.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:22

  airmax78 написав:В Киеве так не заморачиваются. Снесли, построили стену на 24 этажа из утепленной панели. Кушать подано.

Макс, вы не поняли сути.

Смотрю в чатиках таких комплексов. Люди находят кого угодно среди соседей: и репетиторов испанского (не говоря уже про англ), и нянь, и кто машину может поремонтировать, и кто клубнику домашнюю продает, знакомятся-встречаются-женятся, короче концепция "город в городе", начиная с 25000 жителей комплекс уже полностью может перейти на самообеспечение в плане услуг.

а что может предложить унылый лофт в 30 минутах езды от столицы??
экзистенциальную тоску и алкоголизм? серость, безнадегу, суицидальные мысли?
investorkiev
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