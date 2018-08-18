Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:[ Кстати, еще недавно под Варшавой (30 мин на электричке) можно было за полтосик такое купить: http://loftydegirarda.pl/oferta/ А сейчас уже все раскупили.
Представляете, что можно купить в 30 мин на электричке от Киева))
Такое а Украине не купить. Эти ребята отреставрировали фасад ткацкой фабрики, реконструировали и достроили и сделали в этом здании лофты. Видел такое в Амстердаме, что-то отдаленно похожее в Москве. В Киеве так не заморачиваются. Снесли, построили стену на 24 этажа из утепленной панели. Кушать подано.
airmax78 написав:В Киеве так не заморачиваются. Снесли, построили стену на 24 этажа из утепленной панели. Кушать подано.
Макс, вы не поняли сути.
Смотрю в чатиках таких комплексов. Люди находят кого угодно среди соседей: и репетиторов испанского (не говоря уже про англ), и нянь, и кто машину может поремонтировать, и кто клубнику домашнюю продает, знакомятся-встречаются-женятся, короче концепция "город в городе", начиная с 25000 жителей комплекс уже полностью может перейти на самообеспечение в плане услуг.
а что может предложить унылый лофт в 30 минутах езды от столицы?? экзистенциальную тоску и алкоголизм? серость, безнадегу, суицидальные мысли?