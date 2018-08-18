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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1924192519261927

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:44

  zzzzzz написав:Прежде чем считать прибыль от открытия рынка земли,я бы рекомендовал обратить на другие ключевые моменты.

Например - игральные салоны.
В каком виде примут закон, чьи интересы он будет защищать, как будет работать рынок, и самое главное сколько с этого в виде налогов получит гос-во, если вообще что-то получит.

Так же можно посмотреть что будет с незаконной добычей бурштына.

Да, ничего не будет, манюпас будут тока жучить.
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:46

Думаете, у домиков в 35 км от Крещатика шансов нет?)
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:47

  investorkiev написав:
  airmax78 написав:В Киеве так не заморачиваются. Снесли, построили стену на 24 этажа из утепленной панели. Кушать подано.

Макс, вы не поняли сути.

Смотрю в чатиках таких комплексов. Люди находят кого угодно среди соседей: и репетиторов испанского (не говоря уже про англ), и нянь, и кто машину может поремонтировать, и кто клубнику домашнюю продает, знакомятся-встречаются-женятся, короче концепция "город в городе", начиная с 25000 жителей комплекс уже полностью может перейти на самообеспечение в плане услуг.

а что может предложить унылый лофт в 30 минутах езды от столицы??
экзистенциальную тоску и алкоголизм? серость, безнадегу, суицидальные мысли?

И нянь. Поэтому я смеюсь над требованиями инвесторов таких стен построить им еще школу, детский сад, поликлинику. Зачем, если им и так застройщик обеспечил 15000 соседей в радиусе 185 метров - мастеров на все руки?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

А шо там с Эврикой от Аркады?

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Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 17:59

  Оранжевый-хит сезона написав:А шо там с Эврикой от Аркады?

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Многие пытаются переступить, даже по себестоимости есть варианты
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 18:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Учимся скромности: https://www.facebook.com/delo.channel/v ... 719655761/
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:Учимся скромности: https://www.facebook.com/delo.channel/v ... 719655761/

Как-то ржачно шо такі поважні форумчани ведуться на таку куйню. Там ше вови Пукіна не має. У того теж москвич чи запор є.

Бил гейтс. Один з будинків коштує овер 100 млн

Дом построили из 500-летней калифорнийской пихты, 300 рабочих-строителей трудились над этим домом, в том числе 100 электриков.

Туди ж і решта.
Всім процвітання!
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