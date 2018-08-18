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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 17:44
zzzzzz написав:
Прежде чем считать прибыль от открытия рынка земли,я бы рекомендовал обратить на другие ключевые моменты.
Например - игральные салоны.
В каком виде примут закон, чьи интересы он будет защищать, как будет работать рынок, и самое главное сколько с этого в виде налогов получит гос-во, если вообще что-то получит.
Так же можно посмотреть что будет с незаконной добычей бурштына.
Да, ничего не будет, манюпас будут тока жучить.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:46
Думаете, у домиков в 35 км от Крещатика шансов нет?)
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:47
investorkiev написав: airmax78 написав:
В Киеве так не заморачиваются. Снесли, построили стену на 24 этажа из утепленной панели. Кушать подано.
Макс, вы не поняли сути.
Смотрю в чатиках таких комплексов. Люди находят кого угодно среди соседей: и репетиторов испанского (не говоря уже про англ), и нянь, и кто машину может поремонтировать, и кто клубнику домашнюю продает, знакомятся-встречаются-женятся, короче концепция "город в городе", начиная с 25000 жителей комплекс уже полностью может перейти на самообеспечение в плане услуг.
а что может предложить унылый лофт в 30 минутах езды от столицы??
экзистенциальную тоску и алкоголизм? серость, безнадегу, суицидальные мысли?
И нянь. Поэтому я смеюсь над требованиями инвесторов таких стен построить им еще школу, детский сад, поликлинику. Зачем, если им и так застройщик обеспечил 15000 соседей в радиусе 185 метров - мастеров на все руки?
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:57
А шо там с Эврикой от Аркады?
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Додано: Нед 06 жов, 2019 17:59
Оранжевый-хит сезона написав:
А шо там с Эврикой от Аркады?
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Многие пытаются переступить, даже по себестоимости есть варианты
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Додано: Нед 06 жов, 2019 18:03
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:01
Как-то ржачно шо такі поважні форумчани ведуться на таку куйню. Там ше вови Пукіна не має. У того теж москвич чи запор є.
Бил гейтс. Один з будинків коштує овер 100 млн
Дом построили из 500-летней калифорнийской пихты, 300 рабочих-строителей трудились над этим домом, в том числе 100 электриков.
Туди ж і решта.
Всім процвітання!
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