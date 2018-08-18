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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1925192619271928

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:22

  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:та ну, не говорите ерунды.

вот чье бы мычало (не понял вы он или она). вы по ерунде тут №1!
бред о ракете с рынком земли тут разве что мертвый не высмеял)
хотя вам уже 100500 раз написали, что вы недообразованный человек и несете бред в виде кучки спорных тезисов.

Как мне нравится, когда такие персонажи начинают спорить :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:22

  airmax78 написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:Учимся скромности: https://www.facebook.com/delo.channel/v ... 719655761/

Как-то ржачно шо такі поважні форумчани ведуться на таку куйню. Там ше вови Пукіна не має. У того теж москвич чи запор є.

Бил гейтс. Один з будинків коштує овер 100 млн

Дом построили из 500-летней калифорнийской пихты, 300 рабочих-строителей трудились над этим домом, в том числе 100 электриков.

Туди ж і решта.

Недвижка у них у большинства (кроме Баффета) - зачетная. Но про автомобили, скорее всего, правда. Хотя и верится с трудом.

вообще не верь, америкос ездит на машине три года, дальше новая, у них нет культа машины как у диких папуасов типа нас
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:38

  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:та ну, не говорите ерунды.

вот чье бы мычало (не понял вы он или она). вы по ерунде тут №1!
бред о ракете с рынком земли тут разве что мертвый не высмеял)
хотя вам уже 100500 раз написали, что вы недообразованный человек и несете бред в виде кучки спорных тезисов.


сколько лично вы заработали на недвижимости за свою жизнь?
или хотя бы сколько потеряли?

сколько сделок купли-продажи (или инвестирования) в недвижимость осуществили?

вам уже писали, что удача в покупке не сделала из вас эксперта. ну а если вы таковым себя мните - то может пари? озвучивайте четкие параметры вашей "ракеты" и делаем взносы на независимый сервис? а бред нести хватит
  pesikot написав:Как мне нравится, когда такие персонажи начинают спорить :)

какие такие, четвероногий? могу и с вами поспорить о ракете
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  jj1981ua написав:вам уже писали, что удача в покупке не сделала из вас эксперта.

Победителей не судят.
The winner takes it all
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Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 19:55

  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:

сколько лично вы заработали на недвижимости за свою жизнь?
или хотя бы сколько потеряли?

сколько сделок купли-продажи (или инвестирования) в недвижимость осуществили?

вам уже писали, что удача в покупке не сделала из вас эксперта. ну а если вы таковым себя мните - то может пари? озвучивайте четкие параметры вашей "ракеты" и делаем взносы на независимый сервис? а бред нести хватит


у меня были как неудачные покупки, так и удачные, и не одна.

Ответьте пожалуйста на поставленные Вам вопросы.
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:17

  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:

сколько лично вы заработали на недвижимости за свою жизнь?
или хотя бы сколько потеряли?

сколько сделок купли-продажи (или инвестирования) в недвижимость осуществили?

вам уже писали, что удача в покупке не сделала из вас эксперта. ну а если вы таковым себя мните - то может пари? озвучивайте четкие параметры вашей "ракеты" и делаем взносы на независимый сервис? а бред нести хватит


у меня были как неудачные покупки, так и удачные, и не одна.

Ответьте пожалуйста на поставленные Вам вопросы.

давайте представим, что все по 0 (хотя это не так) - это делает меня не правым, а вас правым? нет, не делает. вы несете бред - или давайте поспорим (не придумал ничего другого чтобы остановить постоянный поток этой бредятины). если вы верите в ракету - пару сотен баксов заработаете на своих знаниях и умениях?
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:19

  Vlad442 написав:
  jj1981ua написав:вам уже писали, что удача в покупке не сделала из вас эксперта.

Победителей не судят.
The winner takes it all
The loser standing small

вы когда утром в туалет сходите - тоже мните себя победителем, которого не судят? мозги включать не пробовали?)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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