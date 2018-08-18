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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 06 жов, 2019 19:22
jj1981ua написав: investorkiev написав:
та ну, не говорите ерунды.
вот чье бы мычало (не понял вы он или она). вы по ерунде тут №1!
бред о ракете с рынком земли тут разве что мертвый не высмеял)
хотя вам уже 100500 раз написали, что вы недообразованный человек и несете бред в виде кучки спорных тезисов.
Как мне нравится, когда такие персонажи начинают спорить
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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pesikot
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:22
airmax78 написав: Первый написав:
Как-то ржачно шо такі поважні форумчани ведуться на таку куйню. Там ше вови Пукіна не має. У того теж москвич чи запор є.
Бил гейтс. Один з будинків коштує овер 100 млн
Дом построили из 500-летней калифорнийской пихты, 300 рабочих-строителей трудились над этим домом, в том числе 100 электриков.
Туди ж і решта.
Недвижка у них у большинства (кроме Баффета) - зачетная. Но про автомобили, скорее всего, правда. Хотя и верится с трудом.
вообще не верь, америкос ездит на машине три года, дальше новая, у них нет культа машины как у диких папуасов типа нас
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:38
investorkiev написав: jj1981ua написав: investorkiev написав:
та ну, не говорите ерунды.
вот чье бы мычало (не понял вы он или она). вы по ерунде тут №1!
бред о ракете с рынком земли тут разве что мертвый не высмеял)
хотя вам уже 100500 раз написали, что вы недообразованный человек и несете бред в виде кучки спорных тезисов.
сколько лично вы заработали на недвижимости за свою жизнь?
или хотя бы сколько потеряли?
сколько сделок купли-продажи (или инвестирования) в недвижимость осуществили?
вам уже писали, что удача в покупке не сделала из вас эксперта. ну а если вы таковым себя мните - то может пари? озвучивайте четкие параметры вашей "ракеты" и делаем взносы на независимый сервис? а бред нести хватит
pesikot написав:
Как мне нравится, когда такие персонажи начинают спорить
какие такие, четвероногий? могу и с вами поспорить о ракете
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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jj1981ua
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:46
jj1981ua написав:
вам уже писали, что удача в покупке не сделала из вас эксперта.
Победителей не судят.
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Vlad442
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Додано: Нед 06 жов, 2019 19:55
jj1981ua написав: investorkiev написав:
сколько лично вы заработали на недвижимости за свою жизнь?
или хотя бы сколько потеряли?
сколько сделок купли-продажи (или инвестирования) в недвижимость осуществили?
вам уже писали, что удача в покупке не сделала из вас эксперта. ну а если вы таковым себя мните - то может пари? озвучивайте четкие параметры вашей "ракеты" и делаем взносы на независимый сервис? а бред нести хватит
у меня были как неудачные покупки, так и удачные, и не одна.
Ответьте пожалуйста на поставленные Вам вопросы.
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investorkiev
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Додано: Нед 06 жов, 2019 20:17
investorkiev написав: jj1981ua написав: investorkiev написав:
сколько лично вы заработали на недвижимости за свою жизнь?
или хотя бы сколько потеряли?
сколько сделок купли-продажи (или инвестирования) в недвижимость осуществили?
вам уже писали, что удача в покупке не сделала из вас эксперта. ну а если вы таковым себя мните - то может пари? озвучивайте четкие параметры вашей "ракеты" и делаем взносы на независимый сервис? а бред нести хватит
у меня были как неудачные покупки, так и удачные, и не одна.
Ответьте пожалуйста на поставленные Вам вопросы.
давайте представим, что все по 0 (хотя это не так) - это делает меня не правым, а вас правым? нет, не делает. вы несете бред - или давайте поспорим (не придумал ничего другого чтобы остановить постоянный поток этой бредятины). если вы верите в ракету - пару сотен баксов заработаете на своих знаниях и умениях?
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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jj1981ua
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Додано: Нед 06 жов, 2019 20:19
Vlad442 написав: jj1981ua написав:
вам уже писали, что удача в покупке не сделала из вас эксперта.
Победителей не судят.
The winner takes it all
The loser standing small
вы когда утром в туалет сходите - тоже мните себя победителем, которого не судят? мозги включать не пробовали?)
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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jj1981ua
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