Додано: Нед 06 жов, 2019 21:14

Vlad442 написав: Стараюсь держать включенными.

Вы утверждаете, что история успеха не делает из человека эксперта - в это есть доля правды, но что тогда делает? Чьему мнению доверять?

Какими успехами в инвестировании вы можете похвастаться, чтобы мы могли принимать во внимание ваше мнение? Стараюсь держать включенными.Вы утверждаете, что история успеха не делает из человека эксперта - в это есть доля правды, но что тогда делает? Чьему мнению доверять?Какими успехами в инвестировании вы можете похвастаться, чтобы мы могли принимать во внимание ваше мнение?

investorkiev написав: вижу вы сливаетесь... не ясна ваша позиция.

свое мнение о РАКЕТЕ я аргументировал.



Вы же ссыкуете дать свой прогноз. вижу вы сливаетесь... не ясна ваша позиция.свое мнение о РАКЕТЕ я аргументировал.Вы же ссыкуете дать свой прогноз.

нет, я утверждаю, что одноразовая удачная сделка или 2 таковых:а) не делают человека экспертом (может он монетку бросал когда решал, а может так сошлись звезды);б) 3 аргумента для ракеты - это перекрученная демагогия.я в детстве (в старших классах школы) ходил в пару секций в бывший "дом пионеров" и так в одной из них было такое упражнение: участники делятся на 2 команды и озвучивается проблема (типа электрокары - это круто и спасет экологию планеты). каждая из команд пытается убедить в своей правоте (нейтральных), а потом команды меняются местами. упражнение интересное именно во 2-й части когда те, кто доказывали одно тупо несут обратное, а аргументы - словесный понос что за что против.вот именно такое вольнодумие по вопросу КРЖН кое-кто выдает за экспертное мнение, а аргументы "вилами по воде". но уверенным тоном и я уже это читал раз 5! вероятно это пишется для случайно залетных на форуме для создания ажиотажа.вот чтобы не читать в 6-й и предложил спор.кстати, я уже писал, что искренне рад за человека вовремя и удачно купившего недвигу и заработавшего на этом.не, это не я кричал о ракете без цифр и как речь зашла о споре - мороз и типа где твой прогноз? я прогнозы не давал, но на ваш поспорю.на сколько уверены в своем прогнозе? в уе плз