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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 06 жов, 2019 20:48
airmax78 написав: Первый написав:
Как-то ржачно шо такі поважні форумчани ведуться на таку куйню. Там ше вови Пукіна не має. У того теж москвич чи запор є.
Бил гейтс. Один з будинків коштує овер 100 млн
Дом построили из 500-летней калифорнийской пихты, 300 рабочих-строителей трудились над этим домом, в том числе 100 электриков.
Туди ж і решта.
Недвижка у них у большинства (кроме Баффета) - зачетная. Но про автомобили, скорее всего, правда. Хотя и верится с трудом.
У вови є запор. Висновок учіться у вови скромності.
Є таке поняття корпоративне авто. Впевнений, що у цукерберга і решти, наприклад Ілона, є корпоративний літак, і сенсу оплачувати власний - 0.
Купляєш на компанію і в затрати все списуєш:-)
А шоб піпл отримав оргазм - ідеш в бургерну.
Всім процвітання!
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Додано: Нед 06 жов, 2019 20:53
jj1981ua написав: Vlad442 написав: jj1981ua написав:
вам уже писали, что удача в покупке не сделала из вас эксперта.
Победителей не судят.
The winner takes it all
The loser standing small
вы когда утром в туалет сходите - тоже мните себя победителем, которого не судят? мозги включать не пробовали?)
Стараюсь держать включенными.
Вы утверждаете, что история успеха не делает из человека эксперта - в это есть доля правды, но что тогда делает? Чьему мнению доверять?
Какими успехами в инвестировании вы можете похвастаться, чтобы мы могли принимать во внимание ваше мнение?
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Vlad442
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:00
sinus написав:
Радив би зараз продавати те що є і як можна бистріше.
Продать недвигу за хорошую цену сложно, а купить хороший вариант за адекватные деньги еще сложней. Это не мышкой кликнуть, поэтому недвигу покупают вдолгую, а не чтобы при каждом переполохе продавать.
Продавать нужно было в 2008 или 2013. Сейчас время покупать. Может топлива для ракеты и не наберется, то и передпосылок для существенного (хотя бы на 10%) удешевления не видно, что при отличной, по мировым меркам, доходности в 8-10% годовых, делает ваш совет продавать не очень уместным.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:02
jj1981ua написав: investorkiev написав:
ок. озвучивайте свой прогноз по КРЖН на ближайшие сколько? ну пусть будет 12 месяцев. Ну или до конца 2020 года, как пожелаете.
все? стрелки пошли. где параметры ракеты? я где-то писал о своем прогнозе? нет. я лишь писал, что вы пишите бред и доводы ваши бредовые. и готов на это спорить на деньги. спор будет?
"тиаретик" - это нечто))) Ынвестор блн (для таких как вы редактор подчеркивает ошибки)
вижу вы сливаетесь... не ясна ваша позиция.
свое мнение о РАКЕТЕ я аргументировал.
Вы же ссыкуете дать свой прогноз.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:02
zzzzzz написав:
Прежде чем считать прибыль от открытия рынка земли,я бы рекомендовал обратить на другие ключевые моменты.
Лайфхак для младоинвесторов.
Вы в курсе, что рынок сельхозземель уже открывали в Украине, и не помню, какой кусок времени, с/х землю покупали-продавали официально, по белому
! Потом, раз, и мараторий. Тогда инет был, как беременная антилопа, через дуалап.
В то время, с 1999 года - до появления нормального инета, я зачитывала до дыр газету "Бизнес", приинтереснейшее чтиво. Писали о людях, которые купили и продали, и как тратили вырученные деньги. В инете нет. Если не поленитесь, и потратите пол дня- день- в ближайшей библиотеке, то будете знать про рынок земли все, и сможете смоделировать, что будет... МБА такому не научит
Долго хранила подшивку, выбросила в прошлом году.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:05
Первый написав:
airmax78 написав:Недвижка у них у большинства (кроме Баффета) - зачетная. Но про автомобили, скорее всего, правда. Хотя и верится с трудом.
У вови є запор. Висновок учіться у вови скромності.
Є таке поняття корпоративне авто. Впевнений, що у цукерберга і решти, наприклад Ілона, є корпоративний літак, і сенсу оплачувати власний - 0.
Купляєш на компанію і в затрати все списуєш:-)
А шоб піпл отримав оргазм - ідеш в бургерну.
Ну тоже подумал, что на своих Гольфстримах, Фальконах и Бомбардье они передвигаются гораздо чаще чем сидят за рулями своих хонд и приусов. Но то что Маск ездит на Модел S (а до того как отправил в космос свой родстер, то в хорошую погоду - на родстере) - это 100%.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:09
sinus написав:
Не треба сваритися та сперечатися, на мою скромну думку ракети не буде, а от рух навпаки більш можливий, все до того йде.
Радив би зараз продавати те що є і як можна бистріше.
... а ви продали/продаєте свої?
- скільки у % відношені залишаєте в бетоні? - 20-30%?
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:09
vhata написав: zzzzzz написав:
Прежде чем считать прибыль от открытия рынка земли,я бы рекомендовал обратить на другие ключевые моменты.
Лайфхак для младоинвесторов.
Вы в курсе, что рынок сельхозземель уже открывали в Украине, и не помню, какой кусок времени, с/х землю покупали-продавали официально, по белому
! Потом, раз, и мараторий. Тогда инет был, как беременная антилопа, через дуалап.
В то время, с 1999 года - до появления нормального инета, я зачитывала до дыр газету "Бизнес", приинтереснейшее чтиво. Писали о людях, которые купили и продали, и как тратили вырученные деньги. В инете нет. Если не поленитесь, и потратите пол дня- день- в ближайшей библиотеке, то будете знать про рынок земли все, и сможете смоделировать, что будет... МБА такому не научит
Долго хранила подшивку, выбросила в прошлом году.
Была знаменитая история в Николаевской области. Как наш вернувшийся эмигрант скупил землю в своем бывшем селе. И че там у селян началось. Несколько месяцев потребительской вакханалии и пьяного угара. Когда протрезвели - обвинили этого инвестора, что он их самого родного - землицы лишил. Не помню чем закончилось, но, по-моему, судились они.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:12
airmax78 написав:
Была знаменитая история в Николаевской области. Как наш вернувшийся эмигрант скупил землю в своем бывшем селе. И че там у селян началось. Несколько месяцев потребительской вакханалии и пьяного угара. Когда протрезвели - обвинили этого инвестора, что он их самого родного - землицы лишил. Не помню чем закончилось, но, по-моему, судились они.
эта история описывалась в подробностях. Там такой кладезь инфы! Они еще издавали приложение к этой газете, где предприятия печатали мелким шрифтом свои прайсы
Доинтернетовская эпоха
ps: Перечитала свой пост ужаснулась, ник надо менять на "Тортила"
Востаннє редагувалось vhata
в Нед 06 жов, 2019 21:15, всього редагувалось 1 раз.
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:14
Vlad442 написав:
Стараюсь держать включенными.
Вы утверждаете, что история успеха не делает из человека эксперта - в это есть доля правды, но что тогда делает? Чьему мнению доверять?
Какими успехами в инвестировании вы можете похвастаться, чтобы мы могли принимать во внимание ваше мнение?
нет, я утверждаю, что одноразовая удачная сделка или 2 таковых:
а) не делают человека экспертом (может он монетку бросал когда решал, а может так сошлись звезды);
б) 3 аргумента для ракеты - это перекрученная демагогия.
я в детстве (в старших классах школы) ходил в пару секций в бывший "дом пионеров" и так в одной из них было такое упражнение: участники делятся на 2 команды и озвучивается проблема (типа электрокары - это круто и спасет экологию планеты). каждая из команд пытается убедить в своей правоте (нейтральных), а потом команды меняются местами. упражнение интересное именно во 2-й части когда те, кто доказывали одно тупо несут обратное, а аргументы - словесный понос что за что против.
вот именно такое вольнодумие по вопросу КРЖН кое-кто выдает за экспертное мнение, а аргументы "вилами по воде". но уверенным тоном и я уже это читал раз 5! вероятно это пишется для случайно залетных на форуме для создания ажиотажа.
вот чтобы не читать в 6-й и предложил спор.
кстати, я уже писал, что искренне рад за человека вовремя и удачно купившего недвигу и заработавшего на этом.
investorkiev написав:
вижу вы сливаетесь... не ясна ваша позиция.
свое мнение о РАКЕТЕ я аргументировал.
Вы же ссыкуете дать свой прогноз.
не, это не я кричал о ракете без цифр и как речь зашла о споре - мороз и типа где твой прогноз? я прогнозы не давал, но на ваш поспорю.
на сколько уверены в своем прогнозе? в уе плз
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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