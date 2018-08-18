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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:18
vhata написав: airmax78 написав:
Была знаменитая история в Николаевской области. Как наш вернувшийся эмигрант скупил землю в своем бывшем селе. И че там у селян началось. Несколько месяцев потребительской вакханалии и пьяного угара. Когда протрезвели - обвинили этого инвестора, что он их самого родного - землицы лишил. Не помню чем закончилось, но, по-моему, судились они.
эта история описывалась в подробностях. Там такой кладезь инфы! Они еще издавали приложение к этой газете, где предприятия печатали мелким шрифтом свои прайсы
Доинтернетовская эпоха
Ага, вспомнил, там еще отягчающее обстоятельство было: этот мужик скупал у селян землю по справедливой, как он считал, цене. Цифры не помню, но что-то в тысячах долларов за гектар. Тогда это была космическая цена за землю с/х назначения в Украине. На все мероприятие он грохнул какое-то пугающее количество лямов баксов. Типа, он соотечественников не хотел обманывать - хотел заплатить им справедливую американскую цену.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:19
jj1981ua написав: Vlad442 написав:
Стараюсь держать включенными.
Вы утверждаете, что история успеха не делает из человека эксперта - в это есть доля правды, но что тогда делает? Чьему мнению доверять?
Какими успехами в инвестировании вы можете похвастаться, чтобы мы могли принимать во внимание ваше мнение?
нет, я утверждаю, что одноразовая удачная сделка или 2 таковых:
а) не делают человека экспертом (может он монетку бросал когда решал, а может так сошлись звезды);
б) 3 аргумента для ракеты - это перекрученная демагогия.
я в детстве (в старших классах школы) ходил в пару секций в бывший "дом пионеров" и так в одной из них было такое упражнение: участники делятся на 2 команды и озвучивается проблема (типа электрокары - это круто и спасет экологию планеты). каждая из команд пытается убедить в своей правоте (нейтральных), а потом команды меняются местами. упражнение интересное именно во 2-й части когда те, кто доказывали одно тупо несут обратное, а аргументы - словесный понос что за что против.
вот именно такое вольнодумие по вопросу КРЖН кое-кто выдает за экспертное мнение, а аргументы "вилами по воде". но уверенным тоном и я уже это читал раз 5! вероятно это пишется для случайно залетных на форуме для создания ажиотажа.
вот чтобы не читать в 6-й и предложил спор.
кстати, я уже писал, что искренне рад за человека вовремя и удачно купившего недвигу и заработавшего на этом.
человеку просто хочется все это купленое вовремя подешевке слить за дорого и только тогда пофиксить профит. потом на падении а оно после пшик пузырь всегда бывает откупиться. только тогда круг замкнется. а все на что вы так остро реагируете просто мантры-хотелки. халва-халва
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:20
jj1981ua написав: Vlad442 написав:
Стараюсь держать включенными.
Вы утверждаете, что история успеха не делает из человека эксперта - в это есть доля правды, но что тогда делает? Чьему мнению доверять?
Какими успехами в инвестировании вы можете похвастаться, чтобы мы могли принимать во внимание ваше мнение?
нет, я утверждаю, что одноразовая удачная сделка или 2 таковых:
а) не делают человека экспертом (может он монетку бросал когда решал, а может так сошлись звезды);
б) 3 аргумента для ракеты - это перекрученная демагогия.
я в детстве (в старших классах школы) ходил в пару секций в бывший "дом пионеров" и так в одной из них было такое упражнение: участники делятся на 2 команды и озвучивается проблема (типа электрокары - это круто и спасет экологию планеты). каждая из команд пытается убедить в своей правоте (нейтральных), а потом команды меняются местами. упражнение интересное именно во 2-й части когда те, кто доказывали одно тупо несут обратное, а аргументы - словесный понос что за что против.
вот именно такое вольнодумие по вопросу КРЖН кое-кто выдает за экспертное мнение, а аргументы "вилами по воде". но уверенным тоном и я уже это читал раз 5! вероятно это пишется для случайно залетных на форуме для создания ажиотажа.
вот чтобы не читать в 6-й и предложил спор.
кстати, я уже писал, что искренне рад за человека вовремя и удачно купившего недвигу и заработавшего на этом.
investorkiev написав:
вижу вы сливаетесь... не ясна ваша позиция.
свое мнение о РАКЕТЕ я аргументировал.
Вы же ссыкуете дать свой прогноз.
не, это не я кричал о ракете без цифр и как речь зашла о споре - мороз и типа где твой прогноз? я прогнозы не давал, но на ваш поспорю.
на сколько уверены в своем прогнозе? в уе плз
Хорошо, принимаем ваши аргументы. Трибеке с Владом - просто повезло. Давайте ваш прогноз.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:22
jj1981ua написав: investorkiev написав:
вижу вы сливаетесь... не ясна ваша позиция.
свое мнение о РАКЕТЕ я аргументировал.
Вы же ссыкуете дать свой прогноз.
не, это не я кричал о ракете без цифр и как речь зашла о споре - мороз и типа где твой прогноз? я прогнозы не давал, но на ваш поспорю.
на сколько уверены в своем прогнозе? в уе плз
вы какой то неадекват. а еще смеетесь над словом тиаретик.
Для спора нужны две точки зрения, или вы "баба яга против"?
я не понимаю вашей позиции, кроме того чтобы об№срать всех вокруг.
для облегчения обсуждения (я так понимаю что сделок по недвижимости у вас 0, по ОП вы не ездите, тоесть тиаретизируете) даю вам варианты на выбор.
Вы считаете что в ближайшие 12 месяцев:
1) цены на КРЖН за год упадут более чем на 30%
2) цены на КРЖН упадут менее чем на 30%
3) цены на КРЖН не изменятся
4) цены на КРЖН вырастут менее чем на 20%
5) цены на КРЖН вырастут более чем на 20%
Итак, ваш вариант??
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:22
plugatyrev написав:
человеку просто хочется все это купленое вовремя подешевке слить за дорого и только тогда пофиксить профит. потом на падении а оно после пшик пузырь всегда бывает откупиться. только тогда круг замкнется. а все на что вы так остро реагируете просто мантры-хотелки. халва-халва
Спекулянты чертовы! При союзе мотали бы срок в Воркуте.
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:23
airmax78 написав:
Ага, вспомнил, там еще отягчающее обстоятельство было: этот мужик скупал у селян землю по справедливой, как он считал, цене. Цифры не помню, но что-то в тысячах долларов за гектар. Тогда это была космическая цена за землю с/х назначения в Украине. На все мероприятие он грохнул какое-то пугающее количество лямов баксов. Типа, он соотечественников не хотел обманывать - хотел заплатить им справедливую американскую цену.
не помню подробностей, заплатил он честно. Но вывод тогда для себя сделала - жить и работать надо там, где соседи, максимально, по финансам на тебя похожи
. Предлагали когда то землю, в совершенно закрытой богатой тусовке, отказалась из соображений - люди богаче меня, прийдется тужится для статуса, зачем такая жизнь...
)
осторожно, пишу из провинции
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:25
investorkiev написав:
вы какой то неадекват. а еще смеетесь над словом тиаретик.
Для спора нужны две точки зрения, или вы "баба яга против"?
я не понимаю вашей позиции, кроме того чтобы об№срать всех вокруг.
для облегчения обсуждения (я так понимаю что сделок по недвижимости у вас 0, по ОП вы не ездите, тоесть тиаретизируете) даю вам варианты на выбор.
Вы считаете что в ближайшие 12 месяцев:
1) цены на КРЖН за год упадут более чем на 30%
2) цены на КРЖН упадут менее чем на 30%
3) цены на КРЖН не изменятся
4) цены на КРЖН вырастут менее чем на 20%
5) цены на КРЖН вырастут более чем на 20%
Итак, ваш вариант??
20-30% - это слишком. Мы вступили в эру инфляционного таргетирования. Изменение цен должно как-то коррелировать с инфляцией. А она, думаю, будет удерживаться в пределах 6-9% в год. Вот где-то на так и надо прогнозировать. Плюс главный вопрос: в какой валюте?
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:40
airmax78 написав:Ну тоже подумал, что на своих Гольфстримах, Фальконах и Бомбардье они передвигаются гораздо чаще чем сидят за рулями своих хонд и приусов. Но то что Маск ездит на Модел S (а до того как отправил в космос свой родстер, то в хорошую погоду - на родстере) - это 100%.
А на чем должен ездить основатель или кто он там сейчас в тесле?
Ездить на бехе - уронить компанию:-) и родстер тесла как бы и не бюджетный авто.
Путин на калине ганял. Народ был год в оргазме.
Разводят народ как лошков.
Зы. Гончарук иногда на убере катается. Какой вывод?
Всім процвітання!
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Додано: Нед 06 жов, 2019 21:41
Хотя, конечно, если нерезы из ОВГЗ побегут - мало никому не покажется. И никакое инфляционное таргетирование не спасет.
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