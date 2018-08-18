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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1928192919301931

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:45

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:вы какой то неадекват. а еще смеетесь над словом тиаретик.

Для спора нужны две точки зрения, или вы "баба яга против"?

я не понимаю вашей позиции, кроме того чтобы об№срать всех вокруг.

для облегчения обсуждения (я так понимаю что сделок по недвижимости у вас 0, по ОП вы не ездите, тоесть тиаретизируете) даю вам варианты на выбор.
Вы считаете что в ближайшие 12 месяцев:
1) цены на КРЖН за год упадут более чем на 30%
2) цены на КРЖН упадут менее чем на 30%
3) цены на КРЖН не изменятся
4) цены на КРЖН вырастут менее чем на 20%
5) цены на КРЖН вырастут более чем на 20%

Итак, ваш вариант??

20-30% - это слишком. Мы вступили в эру инфляционного таргетирования. Изменение цен должно как-то коррелировать с инфляцией. А она, думаю, будет удерживаться в пределах 6-9% в год. Вот где-то на так и надо прогнозировать. Плюс главный вопрос: в какой валюте?


ну, расчет инфляции никогда не включал цен на тихую гавань КРЖН.

- остановка строек (уже началась, процесс будем наблюдать весь год) -> дефицит предложения и повышение рисков котлованов: +10% к готовому

- рынок земли (ждем). Самые упоротые селяне проиграют бабло в космолотах (таких тоже много будет). Но селяне - народ монументальный, понимают что земельку можно променять только на что-то более ценное и долговечное - квадратные метры (для себя, детей или внуков). Естественно, не шаря ничего в рынке, они на первичку не пойдут - пойдут на вторичку. А на какую вторичку? В совкошлак не пойдут (ну как это земельку менять на шлачок - это они подсознательно понимают). На дорогие новострои бабла не хватит. А вот в дешевых новостроях будет вакханалия. Будут очереди под подьездом на просмотры (как в 2007), будут торги на повышения, будут перебитие задатков, это будет РАКЕТА

- ипотека под 12%. Ну тут просто ждем волевого решения нашего зеленого вождя. Многие задаются вопросом - а откуда деньги на дешевую ипотеку? Так я отвечу - откуда и всегда - откуда деньги на ремонт Южного моста по 4 раза в год, откуда деньги на проведение марафонов в центре города, откуда деньги на закупку Митсубиси ПАДЖЕРО по 60куе для копов (которые уже все раздолбали), откуда деньги на вечную докапитализацию Ощада и Укрэксима по миллиардам грн в год, откуда деньги покрывать убытки Свиноборонпрома, откуда деньги на СНБО в размере 28 МЛРД ГРН на следующий год (что это вообще такое??), откуда деньги на "стену Яценюка", откуда деньги на "патриотические фильмы" в десятках миллионов и сотни тысяч на блогеров, которые "опишут эти фильмы в целях их популяризации", откуда деньги на взносы в ПАСЕ и чтобы туда не ездила наша делегация - вобщем вы поняли откуда деньги: из бюджета. Да, на всех и на долго не хватит, но для перехода на ВТОРУЮ КОСМИЧЕСКУЮ СКОРОСТЬ импульса должно хватить, там много не нужно - рынок небольшой, да и по факту нужно только компенсировать банкам около 10% годовых от ипотеки - копейки, ну пару десятков миллионов в год. Такое уже кстати было в 2013 году, вы что - забыли?

Так что готовимся к РАКЕТЕ!
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:49

investorkiev
Этот форум читают человек 30, и среди этих 30 человек ваши слова никого не впечатляют. Стоит ли напрасно тратить силы? Вы мне уже Первого начинаете напоминать.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:53

  zzzzzz написав:investorkiev
Этот форум читают человек 30, и среди этих 30 человек ваши слова никого не впечатляют. Стоит ли напрасно тратить силы? Вы мне уже Первого начинаете напоминать.

эти 30 человек (ну по крайней мере некоторые из них) в свое время дали мне кучу дельных советов и открыли глаза на многие вещи.

Сейчас я стараюсь ответить им взаимностью - описать что будет и как на этом заработать - я вижу все это кристально ясно.

Ну а что мне с этой информацией еще делать - проорать на Хрещатике?
Кто интересуется - зайдет и прочитает, кто нет - того жизнь и так накажет, вернее не жизнь - а его величество рынок.


ЗЫ: ну и у меня зависимость от этого форума, с 2014 года, это факт... Некоторые форумчане мне роднее моих родственников, которые мне завидуют и с которыми я не общаюсь (тоесть почти все родственники).
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 21:54

  investorkiev написав: открыли глаза на многие вещи.

Третий глаз :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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