Додано: Нед 06 жов, 2019 21:45

airmax78 написав: investorkiev написав: вы какой то неадекват. а еще смеетесь над словом тиаретик.



Для спора нужны две точки зрения, или вы "баба яга против"?



я не понимаю вашей позиции, кроме того чтобы об№срать всех вокруг.



для облегчения обсуждения (я так понимаю что сделок по недвижимости у вас 0, по ОП вы не ездите, тоесть тиаретизируете) даю вам варианты на выбор.

Вы считаете что в ближайшие 12 месяцев:

1) цены на КРЖН за год упадут более чем на 30%

2) цены на КРЖН упадут менее чем на 30%

3) цены на КРЖН не изменятся

4) цены на КРЖН вырастут менее чем на 20%

5) цены на КРЖН вырастут более чем на 20%



Итак, ваш вариант?? вы какой то неадекват. а еще смеетесь над словом тиаретик.Для спора нужны две точки зрения, или вы "баба яга против"?я не понимаю вашей позиции, кроме того чтобы об№срать всех вокруг.для облегчения обсуждения (я так понимаю что сделок по недвижимости у вас 0, по ОП вы не ездите, тоесть тиаретизируете) даю вам варианты на выбор.Вы считаете что в ближайшие 12 месяцев:1) цены на КРЖН за год упадут более чем на 30%2) цены на КРЖН упадут менее чем на 30%3) цены на КРЖН не изменятся4) цены на КРЖН вырастут менее чем на 20%5) цены на КРЖН вырастут более чем на 20%Итак, ваш вариант??

20-30% - это слишком. Мы вступили в эру инфляционного таргетирования. Изменение цен должно как-то коррелировать с инфляцией. А она, думаю, будет удерживаться в пределах 6-9% в год. Вот где-то на так и надо прогнозировать. Плюс главный вопрос: в какой валюте? 20-30% - это слишком. Мы вступили в эру инфляционного таргетирования. Изменение цен должно как-то коррелировать с инфляцией. А она, думаю, будет удерживаться в пределах 6-9% в год. Вот где-то на так и надо прогнозировать. Плюс главный вопрос: в какой валюте?

РАКЕТА

зеленого вождя

ВТОРУЮ КОСМИЧЕСКУЮ СКОРОСТЬ

РАКЕТЕ

ну, расчет инфляции никогда не включал цен на тихую гавань КРЖН.- остановка строек (уже началась, процесс будем наблюдать весь год) -> дефицит предложения и повышение рисков котлованов: +10% к готовому- рынок земли (ждем). Самые упоротые селяне проиграют бабло в космолотах (таких тоже много будет). Но селяне - народ монументальный, понимают что земельку можно променять только на что-то более ценное и долговечное - квадратные метры (для себя, детей или внуков). Естественно, не шаря ничего в рынке, они на первичку не пойдут - пойдут на вторичку. А на какую вторичку? В совкошлак не пойдут (ну как это земельку менять на шлачок - это они подсознательно понимают). На дорогие новострои бабла не хватит. А вот в дешевых новостроях будет вакханалия. Будут очереди под подьездом на просмотры (как в 2007), будут торги на повышения, будут перебитие задатков, это будет- ипотека под 12%. Ну тут просто ждем волевого решения нашего. Многие задаются вопросом - а откуда деньги на дешевую ипотеку? Так я отвечу - откуда и всегда - откуда деньги на ремонт Южного моста по 4 раза в год, откуда деньги на проведение марафонов в центре города, откуда деньги на закупку Митсубиси ПАДЖЕРО по 60куе для копов (которые уже все раздолбали), откуда деньги на вечную докапитализацию Ощада и Укрэксима по миллиардам грн в год, откуда деньги покрывать убытки Свиноборонпрома, откуда деньги на СНБО в размере 28 МЛРД ГРН на следующий год (что это вообще такое??), откуда деньги на "стену Яценюка", откуда деньги на "патриотические фильмы" в десятках миллионов и сотни тысяч на блогеров, которые "опишут эти фильмы в целях их популяризации", откуда деньги на взносы в ПАСЕ и чтобы туда не ездила наша делегация - вобщем вы поняли откуда деньги: из бюджета. Да, на всех и на долго не хватит, но для перехода наимпульса должно хватить, там много не нужно - рынок небольшой, да и по факту нужно только компенсировать банкам около 10% годовых от ипотеки - копейки, ну пару десятков миллионов в год. Такое уже кстати было в 2013 году, вы что - забыли?Так что готовимся к