Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:вы какой то неадекват. а еще смеетесь над словом тиаретик.
Для спора нужны две точки зрения, или вы "баба яга против"?
я не понимаю вашей позиции, кроме того чтобы об№срать всех вокруг.
для облегчения обсуждения (я так понимаю что сделок по недвижимости у вас 0, по ОП вы не ездите, тоесть тиаретизируете) даю вам варианты на выбор. Вы считаете что в ближайшие 12 месяцев: 1) цены на КРЖН за год упадут более чем на 30% 2) цены на КРЖН упадут менее чем на 30% 3) цены на КРЖН не изменятся 4) цены на КРЖН вырастут менее чем на 20% 5) цены на КРЖН вырастут более чем на 20%
Итак, ваш вариант??
20-30% - это слишком. Мы вступили в эру инфляционного таргетирования. Изменение цен должно как-то коррелировать с инфляцией. А она, думаю, будет удерживаться в пределах 6-9% в год. Вот где-то на так и надо прогнозировать. Плюс главный вопрос: в какой валюте?
ну, расчет инфляции никогда не включал цен на тихую гавань КРЖН.
- остановка строек (уже началась, процесс будем наблюдать весь год) -> дефицит предложения и повышение рисков котлованов: +10% к готовому
- рынок земли (ждем). Самые упоротые селяне проиграют бабло в космолотах (таких тоже много будет). Но селяне - народ монументальный, понимают что земельку можно променять только на что-то более ценное и долговечное - квадратные метры (для себя, детей или внуков). Естественно, не шаря ничего в рынке, они на первичку не пойдут - пойдут на вторичку. А на какую вторичку? В совкошлак не пойдут (ну как это земельку менять на шлачок - это они подсознательно понимают). На дорогие новострои бабла не хватит. А вот в дешевых новостроях будет вакханалия. Будут очереди под подьездом на просмотры (как в 2007), будут торги на повышения, будут перебитие задатков, это будет РАКЕТА
- ипотека под 12%. Ну тут просто ждем волевого решения нашего зеленого вождя. Многие задаются вопросом - а откуда деньги на дешевую ипотеку? Так я отвечу - откуда и всегда - откуда деньги на ремонт Южного моста по 4 раза в год, откуда деньги на проведение марафонов в центре города, откуда деньги на закупку Митсубиси ПАДЖЕРО по 60куе для копов (которые уже все раздолбали), откуда деньги на вечную докапитализацию Ощада и Укрэксима по миллиардам грн в год, откуда деньги покрывать убытки Свиноборонпрома, откуда деньги на СНБО в размере 28 МЛРД ГРН на следующий год (что это вообще такое??), откуда деньги на "стену Яценюка", откуда деньги на "патриотические фильмы" в десятках миллионов и сотни тысяч на блогеров, которые "опишут эти фильмы в целях их популяризации", откуда деньги на взносы в ПАСЕ и чтобы туда не ездила наша делегация - вобщем вы поняли откуда деньги: из бюджета. Да, на всех и на долго не хватит, но для перехода на ВТОРУЮ КОСМИЧЕСКУЮ СКОРОСТЬ импульса должно хватить, там много не нужно - рынок небольшой, да и по факту нужно только компенсировать банкам около 10% годовых от ипотеки - копейки, ну пару десятков миллионов в год. Такое уже кстати было в 2013 году, вы что - забыли?
investorkiev написав:- рынок земли (ждем). Самые упоротые селяне проиграют бабло в космолотах (таких тоже много будет). Но селяне - народ монументальный, понимают что земельку можно променять только на что-то более ценное и долговечное - квадратные метры (для себя, детей или внуков). Естественно, не шаря ничего в рынке, они на первичку не пойдут - пойдут на вторичку. А на какую вторичку? В совкошлак не пойдут (ну как это земельку менять на шлачок - это они подсознательно понимают).
коль пошла тема воспоминаний, то многие наверняка вспомнят историю, которую осветили по телевидению ... Вроде под Буковель (лыжные трассы или что-то подобное) выкупали земли и одному прилетело что-то около $130 тыс. что по тем временам были сказочными деньгами. И вот этот крестьянин рассказывал, как он ``вложил`` деньги: купил автомобиль SsangYong, микроволновку, что-то там ещё и всадил деньги в казино. Интервью брали спустя 2-3 года, машину разбил, часть денег потратил в начало какой-то стройки которую так и не закончил (деньги закончились), часть дал родственникам (с концами) и в наличии осталось только микроволновка. Спрашивают: если бы ещё раз ... то как бы поступили? Ответ: купил бы другой джип т.к. этот ломался. Занавес! Это ответ относительно монументальности крестьян и jj1981ua - относительно удачи и не удачи. Нет удачи - есть опыт. Любой опыт (удачный или не удачный) помогает принимать решения, которые более удачные чем предыдущие. И пока Вы верите в эту ахинею, что кто-то там оказался в нужном месте в нужное время - обречены. К сожалению чудес не бывает. Каждый имеет ровно такое количество денег, которым может распорядиться. Всё остальное куда-то исчезает. Крестьяне получат деньги за землю и большинство останется без них через 1-2 года, но уже с опытом.