Вы знаете какой налог с продажи недвижимости платит нерезидент?
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Додано: Нед 06 жов, 2019 23:03
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:05
слишком это пафосно и самовлюблённо.
тут у вас какая-то секта
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 06 жов, 2019 23:24
Читайте медленно шевеля губами.
Землю разрешено покупать юрлицам.
Юр.лицо - резидент, у него общее налогообложение.
В уставнике этого юрлица - нерез, который бабки завел либо в уставник, либо как кредит от своего офшора, еще и под проценты, чтоб легче репатриировать было )
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