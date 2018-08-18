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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1929193019311932

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:03

  investorkiev написав:Так что нерезиденты - велкам!!!!

Вы знаете какой налог с продажи недвижимости платит нерезидент? :lol:
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:05

  investorkiev написав:Кто интересуется - зайдет и прочитает, кто нет - того жизнь и так накажет, вернее не жизнь - а его величество рынок.

слишком это пафосно и самовлюблённо.
тут у вас какая-то секта
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:24

  Richi написав:
  investorkiev написав:Так что нерезиденты - велкам!!!!

Вы знаете какой налог с продажи недвижимости платит нерезидент? :lol:


Читайте медленно шевеля губами.

Землю разрешено покупать юрлицам.
Юр.лицо - резидент, у него общее налогообложение.
В уставнике этого юрлица - нерез, который бабки завел либо в уставник, либо как кредит от своего офшора, еще и под проценты, чтоб легче репатриировать было )
investorkiev
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