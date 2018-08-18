Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Так что нерезиденты - велкам!!!!
Вы знаете какой налог с продажи недвижимости платит нерезидент?
Читайте медленно шевеля губами.
Землю разрешено покупать юрлицам. Юр.лицо - резидент, у него общее налогообложение. В уставнике этого юрлица - нерез, который бабки завел либо в уставник, либо как кредит от своего офшора, еще и под проценты, чтоб легче репатриировать было )
Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни. Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева. Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?
airmax78 написав:Недвижка у них у большинства (кроме Баффета) - зачетная. Но про автомобили, скорее всего, правда. Хотя и верится с трудом.
У вови є запор. Висновок учіться у вови скромності. Є таке поняття корпоративне авто. Впевнений, що у цукерберга і решти, наприклад Ілона, є корпоративний літак, і сенсу оплачувати власний - 0.
Купляєш на компанію і в затрати все списуєш:-) А шоб піпл отримав оргазм - ідеш в бургерну.
Ну тоже подумал, что на своих Гольфстримах, Фальконах и Бомбардье они передвигаются гораздо чаще чем сидят за рулями своих хонд и приусов. Но то что Маск ездит на Модел S (а до того как отправил в космос свой родстер, то в хорошую погоду - на родстере) - это 100%.
Santehnik написав:Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни. Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева. Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?
Потому что Киев на вершине пищевой цепочки. Селянин купит бабушкин хрущ у львовянина, у которого дети поступают в КПИ/Шевченка, и на полученные деньги+ сбережения покупают в Киеве. Или у селян дети поступают в КПИ и он покупает в Киеве минуя прокладку в виде Львова. Да ладно Львов, а что будут покупать селяне из Житомирской, Сумской и прочих областей? В Житомире? А смысл? Там нет ни ВУЗов, ни работы. Так или иначе часть денег осядет на КРЖН.
Посмотрите на жителей Киева - приезжие со всех областей, и это они без денег приезжают. А если им внезапно дадут деньги?
Santehnik написав:Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни. Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева. Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?