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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1930193119321933>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:03

  investorkiev написав:Так что нерезиденты - велкам!!!!

Вы знаете какой налог с продажи недвижимости платит нерезидент? :lol:
Richi
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:05

  investorkiev написав:Кто интересуется - зайдет и прочитает, кто нет - того жизнь и так накажет, вернее не жизнь - а его величество рынок.

слишком это пафосно и самовлюблённо.
тут у вас какая-то секта
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:24

  Richi написав:
  investorkiev написав:Так что нерезиденты - велкам!!!!

Вы знаете какой налог с продажи недвижимости платит нерезидент? :lol:


Читайте медленно шевеля губами.

Землю разрешено покупать юрлицам.
Юр.лицо - резидент, у него общее налогообложение.
В уставнике этого юрлица - нерез, который бабки завел либо в уставник, либо как кредит от своего офшора, еще и под проценты, чтоб легче репатриировать было )
investorkiev
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ребята, покупайте паркоместа и электрифицируйте их. Пока не началось (хотя уже началось).
https://youtu.be/nJWnLpmZB3w
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 23:48

Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни.
Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева.
Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?
Santehnik
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 00:06

  airmax78 написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:Недвижка у них у большинства (кроме Баффета) - зачетная. Но про автомобили, скорее всего, правда. Хотя и верится с трудом.


У вови є запор. Висновок учіться у вови скромності.
Є таке поняття корпоративне авто. Впевнений, що у цукерберга і решти, наприклад Ілона, є корпоративний літак, і сенсу оплачувати власний - 0.

Купляєш на компанію і в затрати все списуєш:-)
А шоб піпл отримав оргазм - ідеш в бургерну.

Ну тоже подумал, что на своих Гольфстримах, Фальконах и Бомбардье они передвигаются гораздо чаще чем сидят за рулями своих хонд и приусов. Но то что Маск ездит на Модел S (а до того как отправил в космос свой родстер, то в хорошую погоду - на родстере) - это 100%.

ну как бы модел С тоже не хонда сивик по цене
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 00:10

  Santehnik написав:Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни.
Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева.
Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?


Потому что Киев на вершине пищевой цепочки.
Селянин купит бабушкин хрущ у львовянина, у которого дети поступают в КПИ/Шевченка, и на полученные деньги+ сбережения покупают в Киеве. Или у селян дети поступают в КПИ и он покупает в Киеве минуя прокладку в виде Львова.
Да ладно Львов, а что будут покупать селяне из Житомирской, Сумской и прочих областей? В Житомире? А смысл? Там нет ни ВУЗов, ни работы.
Так или иначе часть денег осядет на КРЖН.

Посмотрите на жителей Киева - приезжие со всех областей, и это они без денег приезжают. А если им внезапно дадут деньги?
investorkiev
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 00:14

  airmax78 написав:Хотя, конечно, если нерезы из ОВГЗ побегут - мало никому не покажется. И никакое инфляционное таргетирование не спасет.

вопрос когда побегут? если через год то плохо, а если через полтора то и нормально
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 00:17

  zzzzzz написав:investorkiev
Этот форум читают человек 30, и среди этих 30 человек ваши слова никого не впечатляют. Стоит ли напрасно тратить силы? Вы мне уже Первого начинаете напоминать.

эту ветку читает не 30 человек, а очень много
стандартная статистика, пишут 5% от читающих
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 00:24

  Santehnik написав:Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни.
Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева.
Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?

да ладно сравни статистуку по вводу жилья http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2018_u.htm
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