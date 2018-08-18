Додано: Пон 07 жов, 2019 00:10

Santehnik написав: Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни.

Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева.

Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр? Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни.Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева.Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?

Потому что Киев на вершине пищевой цепочки.Селянин купит бабушкин хрущ у львовянина, у которого дети поступают в КПИ/Шевченка, и на полученные деньги+ сбережения покупают в Киеве. Или у селян дети поступают в КПИ и он покупает в Киеве минуя прокладку в виде Львова.Да ладно Львов, а что будут покупать селяне из Житомирской, Сумской и прочих областей? В Житомире? А смысл? Там нет ни ВУЗов, ни работы.Так или иначе часть денег осядет на КРЖН.Посмотрите на жителей Киева - приезжие со всех областей, и это они без денег приезжают. А если им внезапно дадут деньги?