Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Santehnik написав:Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни. Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева. Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?