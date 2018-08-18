RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1930193119321933

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 00:26

  Santehnik написав:Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни.
Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева.
Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?

да ладно сравни статистуку по вводу жилья http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2018_u.htm
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20328
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 00:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я с Трибекой согласен, ближайший год недвига вверх
но брать можно только КГС и ещё 4-5 застройщиков
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 20328
З нами з: 20.04.08
Подякував: 364 раз.
Подякували: 509 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 01:50

  Оранжевый-хит сезона написав:Я с Трибекой согласен, ближайший год недвига вверх
но брать можно только КГС и ещё 4-5 застройщиков

Как человек, который дважды брал у КГС на этапе котлована, скажу: в 2011 сдали, задержав на 3 мес. с ремонтом от застройщика (строил ЖБК, по факту). Второй обещали сдать в 1 кв.2018 жду к этому НГ (строит Сага). Так то. Хорошо, что было время подумать, подкопить на ремонт.
Про "ракету". Цены подросли. Сейчас нет в такой локации цен января 2017, да еще в таком качестве. Торгуют метр на нежилом чердаке 1,1; жилой 1,2, а было на старте 0,7. Сейчас цен 0,7 нет в районе и близко.
Но!
Будь я непуганой инфляциями и банковскими рисками, положив 1020000 в банк под 18%, 2 из которых - налоги, я бы получила в январе 2020 денег чуть меньше, чем стоит эта квартира теперь.
Продам ли я ее в будущем году? Нет, скорее всего. Ведь для реинвестирования нужно денег на 2 приличных объекта в хорошей локации или лучше. Мой ремонтный бюджет - слабый помощник в этом деле, а ждать у моря погоды опять ради 1 квартиры + чуть денег, которые будут мотыляться на депо вместе с ремонтными, пока не скоплю на еще одну стройку - не готова.
Вот и пришла к вам за советом: делить на студио 52 м или не делить.
alya_tsimbal
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 16.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1930193119321933
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1650, 1651, 1652
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
16510 2605831
Переглянути останнє повідомлення
Пон 07 жов, 2019 01:29
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
8 7924
Переглянути останнє повідомлення
Суб 17 сер, 2019 14:41
lol8060
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 183823
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (77107)
07.10.2019 03:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.