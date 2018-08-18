Додано: Пон 07 жов, 2019 01:50

Оранжевый-хит сезона написав: Я с Трибекой согласен, ближайший год недвига вверх

но брать можно только КГС и ещё 4-5 застройщиков Я с Трибекой согласен, ближайший год недвига вверхно брать можно только КГС и ещё 4-5 застройщиков

Как человек, который дважды брал у КГС на этапе котлована, скажу: в 2011 сдали, задержав на 3 мес. с ремонтом от застройщика (строил ЖБК, по факту). Второй обещали сдать в 1 кв.2018 жду к этому НГ (строит Сага). Так то. Хорошо, что было время подумать, подкопить на ремонт.Про "ракету". Цены подросли. Сейчас нет в такой локации цен января 2017, да еще в таком качестве. Торгуют метр на нежилом чердаке 1,1; жилой 1,2, а было на старте 0,7. Сейчас цен 0,7 нет в районе и близко.Но!Будь я непуганой инфляциями и банковскими рисками, положив 1020000 в банк под 18%, 2 из которых - налоги, я бы получила в январе 2020 денег чуть меньше, чем стоит эта квартира теперь.Продам ли я ее в будущем году? Нет, скорее всего. Ведь для реинвестирования нужно денег на 2 приличных объекта в хорошей локации или лучше. Мой ремонтный бюджет - слабый помощник в этом деле, а ждать у моря погоды опять ради 1 квартиры + чуть денег, которые будут мотыляться на депо вместе с ремонтными, пока не скоплю на еще одну стройку - не готова.Вот и пришла к вам за советом: делить на студио 52 м или не делить.