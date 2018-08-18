Santehnik написав:Насчёт рынка земли. На самом деле этот сценарий уже отработали на западной Украине. Местные селяне поехали в Польшу на заработки, приведённые оттуда деньги начали вкладывать в недвигу. Как итог Хмельницкая, Тернопольская, Франковская область бьют рекорды по вводу жилья. Идёт урбанизация. Львов отдельная тема, там строят просто немерено, а многие объекты интереснее даже того что в Киеве с точки зрения жизни.
Так вот суть в том что у селян были деньги, но они предпочли свой обл центр вместо Киева.
Теперь вопрос - почему при рынке земли будет иначе? Зачем ему непонятный Киев, когда есть вот свой обл центр?
да ладно сравни статистуку по вводу жилья