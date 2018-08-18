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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1931193219331934>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.5 5 248
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
31%
78
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
14
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
13%
32
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
16
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
18
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
6%
14
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
17
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
4%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
13%
33
Всього голосів : 248
Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 00:28

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я с Трибекой согласен, ближайший год недвига вверх
но брать можно только КГС и ещё 4-5 застройщиков
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 01:50

  Оранжевый-хит сезона написав:Я с Трибекой согласен, ближайший год недвига вверх
но брать можно только КГС и ещё 4-5 застройщиков

Как человек, который дважды брал у КГС на этапе котлована, скажу: в 2011 сдали, задержав на 3 мес. с ремонтом от застройщика (строил ЖБК, по факту). Второй обещали сдать в 1 кв.2018 жду к этому НГ (строит Сага). Так то. Хорошо, что было время подумать, подкопить на ремонт.
Про "ракету". Цены подросли. Сейчас нет в такой локации цен января 2017, да еще в таком качестве. Торгуют метр на нежилом чердаке 1,1; жилой 1,2, а было на старте 0,7. Сейчас цен 0,7 нет в районе и близко.
Но!
Будь я непуганой инфляциями и банковскими рисками, положив 1020000 в банк под 18%, 2 из которых - налоги, я бы получила в январе 2020 денег чуть меньше, чем стоит эта квартира теперь.
Продам ли я ее в будущем году? Нет, скорее всего. Ведь для реинвестирования нужно денег на 2 приличных объекта в хорошей локации или лучше. Мой ремонтный бюджет - слабый помощник в этом деле, а ждать у моря погоды опять ради 1 квартиры + чуть денег, которые будут мотыляться на депо вместе с ремонтными, пока не скоплю на еще одну стройку - не готова.
Вот и пришла к вам за советом: делить на студио 52 м или не делить.
alya_tsimbal
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 06:06

  alya_tsimbal написав:Думаете, у домиков в 35 км от Крещатика шансов нет?)



Шансы в каком плане? У меня примерно на таком расстоянии от Крещатика хатынка. Очень милая, уютная и для меня дорогая. Надеюсь, что не придется изучать шансы продать её. Моя форева.
Кто рассчитывает в перспективе продать такой домик и заработать, то я думаю шансы хорошие. Ваша парадигма жизни тоже меняется - сначала из села в муравейник, а сейчас пошла обратная движуха. В Киеве, как я заметил, вообще тренд и признак статусности иметь и то, и другое.
О горизонте цен.
Сначала пример из своей первой американской жизни. Купил во время ипотечного кризиса таунхауз тоже примерно на таком же расстоянии от центра известного мегаполиса. За поллимона. Участок, который занимает сам дом, кусок газона с кустиками и цветочками на фронт-ярде и чуть больше участок на бэк-ярде. Пусть в общем по нашему две сотки земли ...
Эгрименты, лоуны, тайтлы, страховки ... Несколько кило бумаги ... Смотрю, страховая стоимость дома всего 300 тыщ, а где остальное? А вот они в оценке отминусованы - стоимость вашей земли, которая не сгорит во время пожара, 200 тыщ. 2 сотки - 200 тыщ. По сто тыщ за сотку! Правда, на этот клочок земли нужна страховка на случай, если найдется потомок чинганчгуков, который сможет доказать, что до прихода белого человека и огненной воды эта земля принадлежала его предкам.
Другой случай, который глубоко запал в мою память и с тех пор генирирует оптимизм моих помыслов. Во Флориде на пустыре между дорогой и морем была стоянка трейлеров - домиков на колесах, в которых в Америке обитают люди в большой нужде. Место под свой трейлер на этой печальной площадке надо было купить в частную собственность, как и делали её обитатели. Недорого. Пустырь. Сколько такой трейлер занимаем? Ну пусть 40 кв метров земли ... Цена такая, чтоб её мог потянуть нищеброд ... И вдруг к этой площадке проявила интерес известная гостиничная сеть, чтобы построить на этом месте курорт ...
Первое предложение нищебродам было по 600 тыщ каждому на покупку жилья и они оттуда дружно сваливают. Но они хоть бедные, но зато умные. Отвергли это первое предложение и доторговались по 1,5 миллиона каждому! Съехали они все из этой сорокаметровой безнадеги в статусе миллионеров!
Уверен, и некоторые из нас тоже съедут со своих участков миллионщиками. Надо просто побольше таких участков столбить. Где-то когда-то обязательно выстрелит! Надо просто верить и ходить до церквы.
8) 8) 8)
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 06:30

  airmax78 написав:
  investorkiev написав:вы какой то неадекват. а еще смеетесь над словом тиаретик.

Для спора нужны две точки зрения, или вы "баба яга против"?

я не понимаю вашей позиции, кроме того чтобы об№срать всех вокруг.

для облегчения обсуждения (я так понимаю что сделок по недвижимости у вас 0, по ОП вы не ездите, тоесть тиаретизируете) даю вам варианты на выбор.
Вы считаете что в ближайшие 12 месяцев:
1) цены на КРЖН за год упадут более чем на 30%
2) цены на КРЖН упадут менее чем на 30%
3) цены на КРЖН не изменятся
4) цены на КРЖН вырастут менее чем на 20%
5) цены на КРЖН вырастут более чем на 20%

Итак, ваш вариант??

20-30% - это слишком. Мы вступили в эру инфляционного таргетирования. Изменение цен должно как-то коррелировать с инфляцией. А она, думаю, будет удерживаться в пределах 6-9% в год. Вот где-то на так и надо прогнозировать. Плюс главный вопрос: в какой валюте?

Вы же вроде экономист. Какое таргетирование? ОВГЗ при 17% и инфляция 6-9% в год (а НБУ мечтает в этом году о 5%)
BIGor
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:00

  investorkiev написав:Посмотрите на жителей Киева - приезжие со всех областей, и это они без денег приезжают. А если им внезапно дадут деньги?


Почему все считают, что у вас крестьяне вдруг разбогатеют на земле? :roll:
По оценке специалистов земля сельхоз назначения будет стоить порядка $3-5 тыщ за гектар или $10-15 за пай. Хіба це гроші? Скромность. :oops: Возьмем высококачественную землю сельхоз назначения в штате Айова в США. Там она сейчас стоит порядка $17-18 тыщ за гектар. Даже по американским ценам наш пай никого не озолотит.
Смысл рынка земли не в том, чтоб её быстренько загнали и разбогатели, а чтоб её стоимость фермер-собственник мог включить в свой экономический оборот и получить дополнительные заемные средства. :idea:
Libo
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:18

Не благодарите: https://m.facebook.com/story.php?story_ ... 8746423932
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:19

  investorkiev написав:
  Richi написав:
  investorkiev написав:Так что нерезиденты - велкам!!!!

Вы знаете какой налог с продажи недвижимости платит нерезидент? :lol:


Читайте медленно шевеля губами.

Землю разрешено покупать юрлицам.
Юр.лицо - резидент, у него общее налогообложение.
В уставнике этого юрлица - нерез, который бабки завел либо в уставник, либо как кредит от своего офшора, еще и под проценты, чтоб легче репатриировать было )

Бабахлоп правду пише. Не міг зі своїм адвокатом два дні зустрітись. Прийшов захеканий. Каже, що іноземці пачками реєструють юрособи. Як показились.
Свого часу з подачі людей з цієї теми заліз в бетон в 2017-му. Шкодую, що пізно заліз, як і про те, що з 17-го далі туплю.
Маю пару питань до шановної громади (до тих 5%, що пишуть) - хочу купити Солнєчную ривьеру. Ван бедрум з видом. Виходить під дві за метр. Варто? Чи за ці гроші є щось краще? Мені Рів"єра ріверсайд подобається, але не було розуму купити по 2. а тепер жаба дусить по 4 брати.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:19

  BIGor написав:
  airmax78 написав:20-30% - это слишком. Мы вступили в эру инфляционного таргетирования. Изменение цен должно как-то коррелировать с инфляцией. А она, думаю, будет удерживаться в пределах 6-9% в год. Вот где-то на так и надо прогнозировать. Плюс главный вопрос: в какой валюте?

Вы же вроде экономист. Какое таргетирование? ОВГЗ при 17% и инфляция 6-9% в год (а НБУ мечтает в этом году о 5%)

Ставки по ОВГЗ будут сильно падать. Поэтому их и расхватывают сейчас как дурные.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:20

  investorkiev написав:
  jj1981ua написав:
  investorkiev написав:вижу вы сливаетесь... не ясна ваша позиция.
свое мнение о РАКЕТЕ я аргументировал.

Вы же ссыкуете дать свой прогноз.

не, это не я кричал о ракете без цифр и как речь зашла о споре - мороз и типа где твой прогноз? я прогнозы не давал, но на ваш поспорю.
на сколько уверены в своем прогнозе? в уе плз

вы какой то неадекват. а еще смеетесь над словом тиаретик.

Для спора нужны две точки зрения, или вы "баба яга против"?

я не понимаю вашей позиции, кроме того чтобы об№срать всех вокруг.

для облегчения обсуждения (я так понимаю что сделок по недвижимости у вас 0, по ОП вы не ездите, тоесть тиаретизируете) даю вам варианты на выбор.
Вы считаете что в ближайшие 12 месяцев:
1) цены на КРЖН за год упадут более чем на 30%
2) цены на КРЖН упадут менее чем на 30%
3) цены на КРЖН не изменятся
4) цены на КРЖН вырастут менее чем на 20%
5) цены на КРЖН вырастут более чем на 20%

Итак, ваш вариант??

вы постоянно тупите?
свой вариант я оставлю при себе, спорить могу на ваш поток бреда.
и "всех вокруг" - нет, только вас (именно вы и несете бред о ракетах).
и как зашла речь о споре - вы в кусты и давай с меня прогнозы требовать.
вам нужны 2 точки зрения - они есть: вы говорите ракета, я говорю бред.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
jj1981ua
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 07:36

  gonchik74 написав:
  investorkiev написав:Землю разрешено покупать юрлицам.

Бабахлоп правду пише. Не міг зі своїм адвокатом два дні зустрітись. Прийшов захеканий. Каже, що іноземці пачками реєструють юрособи. Як показились.


Роберт Мугабе выпер всех иностранных землевладельцев в один момент. Они еле свои монатки успели забрать. Земля осталась. Это если что.
Во-вторых, этих законопроектов я видел штук пять. И везде всё по разному. Так что как примут на самом деле мы узнаем позже.
А пока отставить панику! :?
Libo
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