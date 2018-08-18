Додано: Пон 07 жов, 2019 06:06

alya_tsimbal написав: Думаете, у домиков в 35 км от Крещатика шансов нет?) Думаете, у домиков в 35 км от Крещатика шансов нет?)

Шансы в каком плане? У меня примерно на таком расстоянии от Крещатика хатынка. Очень милая, уютная и для меня дорогая. Надеюсь, что не придется изучать шансы продать её. Моя форева.Кто рассчитывает в перспективе продать такой домик и заработать, то я думаю шансы хорошие. Ваша парадигма жизни тоже меняется - сначала из села в муравейник, а сейчас пошла обратная движуха. В Киеве, как я заметил, вообще тренд и признак статусности иметь и то, и другое.О горизонте цен.Сначала пример из своей первой американской жизни. Купил во время ипотечного кризиса таунхауз тоже примерно на таком же расстоянии от центра известного мегаполиса. За поллимона. Участок, который занимает сам дом, кусок газона с кустиками и цветочками на фронт-ярде и чуть больше участок на бэк-ярде. Пусть в общем по нашему две сотки земли ...Эгрименты, лоуны, тайтлы, страховки ... Несколько кило бумаги ... Смотрю, страховая стоимость дома всего 300 тыщ, а где остальное? А вот они в оценке отминусованы - стоимость вашей земли, которая не сгорит во время пожара, 200 тыщ. 2 сотки - 200 тыщ. По сто тыщ за сотку! Правда, на этот клочок земли нужна страховка на случай, если найдется потомок чинганчгуков, который сможет доказать, что до прихода белого человека и огненной воды эта земля принадлежала его предкам.Другой случай, который глубоко запал в мою память и с тех пор генирирует оптимизм моих помыслов. Во Флориде на пустыре между дорогой и морем была стоянка трейлеров - домиков на колесах, в которых в Америке обитают люди в большой нужде. Место под свой трейлер на этой печальной площадке надо было купить в частную собственность, как и делали её обитатели. Недорого. Пустырь. Сколько такой трейлер занимаем? Ну пусть 40 кв метров земли ... Цена такая, чтоб её мог потянуть нищеброд ... И вдруг к этой площадке проявила интерес известная гостиничная сеть, чтобы построить на этом месте курорт ...Первое предложение нищебродам было по 600 тыщ каждому на покупку жилья и они оттуда дружно сваливают. Но они хоть бедные, но зато умные. Отвергли это первое предложение и доторговались по 1,5 миллиона каждому! Съехали они все из этой сорокаметровой безнадеги в статусе миллионеров!Уверен, и некоторые из нас тоже съедут со своих участков миллионщиками. Надо просто побольше таких участков столбить. Где-то когда-то обязательно выстрелит! Надо просто верить и ходить до церквы.