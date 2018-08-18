Я с Трибекой согласен, ближайший год недвига вверх
но брать можно только КГС и ещё 4-5 застройщиков
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Додано: Пон 07 жов, 2019 00:28
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я с Трибекой согласен, ближайший год недвига вверх
но брать можно только КГС и ещё 4-5 застройщиков
Додано: Пон 07 жов, 2019 01:50
Как человек, который дважды брал у КГС на этапе котлована, скажу: в 2011 сдали, задержав на 3 мес. с ремонтом от застройщика (строил ЖБК, по факту). Второй обещали сдать в 1 кв.2018 жду к этому НГ (строит Сага). Так то. Хорошо, что было время подумать, подкопить на ремонт.
Про "ракету". Цены подросли. Сейчас нет в такой локации цен января 2017, да еще в таком качестве. Торгуют метр на нежилом чердаке 1,1; жилой 1,2, а было на старте 0,7. Сейчас цен 0,7 нет в районе и близко.
Но!
Будь я непуганой инфляциями и банковскими рисками, положив 1020000 в банк под 18%, 2 из которых - налоги, я бы получила в январе 2020 денег чуть меньше, чем стоит эта квартира теперь.
Продам ли я ее в будущем году? Нет, скорее всего. Ведь для реинвестирования нужно денег на 2 приличных объекта в хорошей локации или лучше. Мой ремонтный бюджет - слабый помощник в этом деле, а ждать у моря погоды опять ради 1 квартиры + чуть денег, которые будут мотыляться на депо вместе с ремонтными, пока не скоплю на еще одну стройку - не готова.
Вот и пришла к вам за советом: делить на студио 52 м или не делить.
Додано: Пон 07 жов, 2019 06:06
Шансы в каком плане? У меня примерно на таком расстоянии от Крещатика хатынка. Очень милая, уютная и для меня дорогая. Надеюсь, что не придется изучать шансы продать её. Моя форева.
Кто рассчитывает в перспективе продать такой домик и заработать, то я думаю шансы хорошие. Ваша парадигма жизни тоже меняется - сначала из села в муравейник, а сейчас пошла обратная движуха. В Киеве, как я заметил, вообще тренд и признак статусности иметь и то, и другое.
О горизонте цен.
Сначала пример из своей первой американской жизни. Купил во время ипотечного кризиса таунхауз тоже примерно на таком же расстоянии от центра известного мегаполиса. За поллимона. Участок, который занимает сам дом, кусок газона с кустиками и цветочками на фронт-ярде и чуть больше участок на бэк-ярде. Пусть в общем по нашему две сотки земли ...
Эгрименты, лоуны, тайтлы, страховки ... Несколько кило бумаги ... Смотрю, страховая стоимость дома всего 300 тыщ, а где остальное? А вот они в оценке отминусованы - стоимость вашей земли, которая не сгорит во время пожара, 200 тыщ. 2 сотки - 200 тыщ. По сто тыщ за сотку! Правда, на этот клочок земли нужна страховка на случай, если найдется потомок чинганчгуков, который сможет доказать, что до прихода белого человека и огненной воды эта земля принадлежала его предкам.
Другой случай, который глубоко запал в мою память и с тех пор генирирует оптимизм моих помыслов. Во Флориде на пустыре между дорогой и морем была стоянка трейлеров - домиков на колесах, в которых в Америке обитают люди в большой нужде. Место под свой трейлер на этой печальной площадке надо было купить в частную собственность, как и делали её обитатели. Недорого. Пустырь. Сколько такой трейлер занимаем? Ну пусть 40 кв метров земли ... Цена такая, чтоб её мог потянуть нищеброд ... И вдруг к этой площадке проявила интерес известная гостиничная сеть, чтобы построить на этом месте курорт ...
Первое предложение нищебродам было по 600 тыщ каждому на покупку жилья и они оттуда дружно сваливают. Но они хоть бедные, но зато умные. Отвергли это первое предложение и доторговались по 1,5 миллиона каждому! Съехали они все из этой сорокаметровой безнадеги в статусе миллионеров!
Уверен, и некоторые из нас тоже съедут со своих участков миллионщиками. Надо просто побольше таких участков столбить. Где-то когда-то обязательно выстрелит! Надо просто верить и ходить до церквы.
Додано: Пон 07 жов, 2019 06:30
Вы же вроде экономист. Какое таргетирование? ОВГЗ при 17% и инфляция 6-9% в год (а НБУ мечтает в этом году о 5%)
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:00
Почему все считают, что у вас крестьяне вдруг разбогатеют на земле?
По оценке специалистов земля сельхоз назначения будет стоить порядка $3-5 тыщ за гектар или $10-15 за пай. Хіба це гроші? Скромность. Возьмем высококачественную землю сельхоз назначения в штате Айова в США. Там она сейчас стоит порядка $17-18 тыщ за гектар. Даже по американским ценам наш пай никого не озолотит.
Смысл рынка земли не в том, чтоб её быстренько загнали и разбогатели, а чтоб её стоимость фермер-собственник мог включить в свой экономический оборот и получить дополнительные заемные средства.
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:18
Не благодарите:
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:19
Бабахлоп правду пише. Не міг зі своїм адвокатом два дні зустрітись. Прийшов захеканий. Каже, що іноземці пачками реєструють юрособи. Як показились.
Свого часу з подачі людей з цієї теми заліз в бетон в 2017-му. Шкодую, що пізно заліз, як і про те, що з 17-го далі туплю.
Маю пару питань до шановної громади (до тих 5%, що пишуть) - хочу купити Солнєчную ривьеру. Ван бедрум з видом. Виходить під дві за метр. Варто? Чи за ці гроші є щось краще? Мені Рів"єра ріверсайд подобається, але не було розуму купити по 2. а тепер жаба дусить по 4 брати.
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:19
Ставки по ОВГЗ будут сильно падать. Поэтому их и расхватывают сейчас как дурные.
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:20
вы постоянно тупите?
свой вариант я оставлю при себе, спорить могу на ваш поток бреда.
и "всех вокруг" - нет, только вас (именно вы и несете бред о ракетах).
и как зашла речь о споре - вы в кусты и давай с меня прогнозы требовать.
вам нужны 2 точки зрения - они есть: вы говорите ракета, я говорю бред.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
Додано: Пон 07 жов, 2019 07:36
Роберт Мугабе выпер всех иностранных землевладельцев в один момент. Они еле свои монатки успели забрать. Земля осталась. Это если что.
Во-вторых, этих законопроектов я видел штук пять. И везде всё по разному. Так что как примут на самом деле мы узнаем позже.
А пока отставить панику!
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