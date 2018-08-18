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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Пон 07 жов, 2019 07:42
investorkiev написав:
Потому что Киев на вершине пищевой цепочки.
Селянин купит бабушкин хрущ у львовянина, у которого дети поступают в КПИ/Шевченка, и на полученные деньги+ сбережения покупают в Киеве. Или у селян дети поступают в КПИ и он покупает в Киеве минуя прокладку в виде Львова.
Да ладно Львов, а что будут покупать селяне из Житомирской, Сумской и прочих областей? В Житомире? А смысл? Там нет ни ВУЗов, ни работы.
Так или иначе часть денег осядет на КРЖН.
Посмотрите на жителей Киева - приезжие со всех областей, и это они без денег приезжают. А если им внезапно дадут деньги?
По наблюдениям со студенчеста - весь восток ехал учиться в Харьков и лишь небольшой процент в Киев. Весь запад ехал во Львов и лишь единицы в Киев. Центр и юг - в Киев, кто не прошел в Киев - Харьков.
Обычно студент за время учебы нарабатывает социальные связи что бы остаться. Выучиться в Харькове и поехать в Киев жить будет не самым логичным действием который мало кто будет предпринимать.
С востока в Киев приехали лишь в 2014 году донецкие и луганские. Но те кто тогда приехали в большинтве своем уже давно обзавелись недвигой в Киеве или области, либо перекантовались и двинули на Европу дальше.
Вершинность Киева понятие очень относительное. Опять же есть области которые смотрят на Киев, есть области для которых Киев уже давно не интересный пройденный этап. Да и не так уж давно были времена когда киевляне ездили в Донецк на заработки, а по пятницам вечерний самолёт Донецк - Киев был всегда переполнен этими самыми заробитчанами) моему знакомому в 2011 году в Донецке предлагали позицию с зарплатой в 2 раза больше чем в Киеве, тогда это было в норме вещей. Сейчас ахметовские вместо Донецка окопались в Киеве и Запорожье, но на долго ли это учитывая процессы которые пошли в стране?
Так давай посмотрим. 2017/2018 годы:
ИФ область - 1.3 млн 522742 / 404164
Львовкая область - 2.5 млн 888877 / 897323
Закарпатская область - 1.2 млн 367774 / 428736
Тернопольская область - 1 млн 244446 / 261055
Хмельницкая область - 1.2 млн 334836 / 324952
Хмельницкий, например, один из самых унылых областных центров Украины. Хуже него я не знаю что может быть, там тупо нет НИЧЕГО. Но там строят целые микрорайоны новые. Причем дома абслютно унылейшие по всему, но их гребут как раз эти самые селяне. Тернополь, Ровно, Хмельницкий, Луцк - абсолютно унылейшие города в которых тупо нет ничего вообще, но тем не менее именно там берут свою недвигу областные селяне которые заработали на клубнике деньги.
Киев да, цифры больше, но и население какое у Киева и теперь посмотри на Харьковскую область, на Днепропетровскую, на Запорожскую. Николаев, Херсон и Кропивницкий вообще стоят.
Вот из этих областей может и поедут сюда, но никак не с западной Укр где уже деньги заработали и вложили их в свои же области.
Кстати, смотрел на объекты что строят по Харькову. Это просто обнять и плакать. Такой мрак предлагают что на их фоне даже наши Круши и Кристерграды это очень хорошие дома. И это второй город страны типа.
Я верю в дорожай, но не по причине рынка земли, а по причине роста качества объектов и смены формата новостроек.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 07:58
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
да поэтому и толку с него, с этих творческих личностей.
По сути мало информации. Цены, подводные камни, соотношение паркомест и их цена/аренда, и т.д.
а то он только близость пешком к метро по факту озвучивает )))
Хотя это и важно, особенно для домашнего персонала.
Сейчас в процессе найма себе повара. Потому что тетка, помогающая по хозяйству готовит так себе - ну как обычная баба у себя дома. Так что пусть лучше просто убирает/стирает/гладит и т.д.
А у знакомых был в гостях
- 3 раза в неделю приходит повар и профессионально наготавливает вкусной еды из нормальных продуктов. Вот даже вроде обычные блинчики - а вкуснятина. Солянка - обьедение. Ну и т.д.
Так реально кандидаты на должность спрашивают: далеко ли до метро. Ленятся блин пешкарусом тепать. И это при оплате в 150 грн/час!
А если до метро 10 минут
- то еще ок. Если например 20 минут, или даже 30 минут - то уже ленятся
. Типа туда-сюда, это час времени. Или оплачивать ему нужно этот дополнительный час. Итого в неделю например за 3 прихода - это 3*150грн=450грн, или 2000 грн в неделю просто за отдаленность от метро ты переплачиваешь только повару.
Неприятно.
Купите всем своим слугам моноколеса или электросамокаты. И им будет неважно 500 метров от метро или 2 км. Если кого-то увольняете, самокат забираете.
это не слуги, а домашний персонал!!!! у нас слуг нет!!!
а домашний персонал обижать нельзя - они могут и в суп плевать, и твоей зубной щеткой унитаз почистить, а ты и знать не будешь.
Нужно только следить, что-бы не бухали, что-бы размер уборщицы не совпадал с твоим размером (иначе будет мерять шмотки и даже воровать шмотки и нижнее белье), еще уборщицы любят душиться твоими дорогими нишевыми духами за 300-500$,
а няни - поджирать продукты.
Но все равно - нужно быть доброжелательным и уважительным с ними, а при малейшем подозрении на какую-то фигню - сразу выгонять, в тот же день.
Иначе нельзя. Собственно, так же нужно вести себя с арендаторами.
Эти все люди - это как бы "слуги народа", а народ - это ты, вот такая аналогия.
Натаха вчера была в ударе, целый день выдавала смешные истории , смеялся.
п.с. Или то на выходных была сменщик новый и как всегда путалась.
п.п.с. вы там уже определились в скольки минутах ходьбы живёте от метро?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:02
Richi написав:
Это ответ относительно монументальности крестьян и jj1981ua - относительно удачи и не удачи. Нет удачи - есть опыт. Любой опыт (удачный или не удачный) помогает принимать решения, которые более удачные чем предыдущие. И пока Вы верите в эту ахинею, что кто-то там оказался в нужном месте в нужное время - обречены. К сожалению чудес не бывает. Каждый имеет ровно такое количество денег, которым может распорядиться. Всё остальное куда-то исчезает.
вы правы и не правы одновременно. удача - есть, опыт есть. и у каждого есть опыт удач и неудач.
я говорю об удаче в контексте покупки конкретным человеком недвиги в конкретном году: кто 2-3 года назад прогнозировал рост кржн? если такие и были то фактор "в киев приедет орда понаехов" они точно не рассматривали, а озвучивали иные аргументы. хотя это единственный драйвер роста и он выстрелил.
спор в данном случае идет о ситуации когда при подбрасывании монетки 1 человек орет: "будет орел 100%" и приводит аргументы, а я всего лишь говорю, что аргументы - фуфло, что нет кучи вводных данных (хз что у зеленых в голове, а точнее что им в методичку написали) и потому эта уверенность - липа.
зы: я хз как опонента называть - то он, то она. оно - как-то оскорбительно, короче все мутно и путаются следы.
Востаннє редагувалось jj1981ua
в Пон 07 жов, 2019 08:04, всього редагувалось 2 разів.
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:03
investorkiev написав: airmax78 написав: vovakwasov написав:
тут говорили про скорий старт ракети на ринку нерухомості, але обставини складаються так, що старт цієї ракети відкладається - ринок с/г землі невідомо коли запрацює, як і дешеві Зекредити
Ничего не знаю. Трибека уже надел скафандр и сказал "Поехали!" и махнул рукой...(с)
Поспрашивал по киевской области - селяне, возбужденные рынком земли (РЗ) уже поподнимали (виртуальные?) цены на свои гектары с весны в 2 раза. Итого, в среднем хотят 4000$/га, и это не фасады.
Так что топливо будет, ждем когда наш смелый зеленый командир недрогнувшей рукой нажмет на кнопку «ПУСК»
Рука на кнопці "Пуск" в ФРС. Як включать порохотяг, так долярчики всі полетять в бонди, а КРЖН полетить як "Челенджер 1986"
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:16
investorkiev написав: airmax78 написав: investorkiev написав:
вы какой то неадекват. а еще смеетесь над словом тиаретик.
Для спора нужны две точки зрения, или вы "баба яга против"?
я не понимаю вашей позиции, кроме того чтобы об№срать всех вокруг.
для облегчения обсуждения (я так понимаю что сделок по недвижимости у вас 0, по ОП вы не ездите, тоесть тиаретизируете) даю вам варианты на выбор.
Вы считаете что в ближайшие 12 месяцев:
1) цены на КРЖН за год упадут более чем на 30%
2) цены на КРЖН упадут менее чем на 30%
3) цены на КРЖН не изменятся
4) цены на КРЖН вырастут менее чем на 20%
5) цены на КРЖН вырастут более чем на 20%
Итак, ваш вариант??
20-30% - это слишком. Мы вступили в эру инфляционного таргетирования. Изменение цен должно как-то коррелировать с инфляцией. А она, думаю, будет удерживаться в пределах 6-9% в год. Вот где-то на так и надо прогнозировать. Плюс главный вопрос: в какой валюте?
ну, расчет инфляции никогда не включал цен на тихую гавань КРЖН.
- остановка строек (уже началась, процесс будем наблюдать весь год) -> дефицит предложения и повышение рисков котлованов: +10% к готовому
- рынок земли (ждем). Самые упоротые селяне проиграют бабло в космолотах (таких тоже много будет). Но селяне - народ монументальный, понимают что земельку можно променять только на что-то более ценное и долговечное - квадратные метры (для себя, детей или внуков). Естественно, не шаря ничего в рынке, они на первичку не пойдут - пойдут на вторичку. А на какую вторичку? В совкошлак не пойдут (ну как это земельку менять на шлачок - это они подсознательно понимают). На дорогие новострои бабла не хватит. А вот в дешевых новостроях будет вакханалия. Будут очереди под подьездом на просмотры (как в 2007), будут торги на повышения, будут перебитие задатков, это будет РАКЕТА
- ипотека под 12%. Ну тут просто ждем волевого решения нашего зеленого вождя
. Многие задаются вопросом - а откуда деньги на дешевую ипотеку? Так я отвечу - откуда и всегда - откуда деньги на ремонт Южного моста по 4 раза в год, откуда деньги на проведение марафонов в центре города, откуда деньги на закупку Митсубиси ПАДЖЕРО по 60куе для копов (которые уже все раздолбали), откуда деньги на вечную докапитализацию Ощада и Укрэксима по миллиардам грн в год, откуда деньги покрывать убытки Свиноборонпрома, откуда деньги на СНБО в размере 28 МЛРД ГРН на следующий год (что это вообще такое??), откуда деньги на "стену Яценюка", откуда деньги на "патриотические фильмы" в десятках миллионов и сотни тысяч на блогеров, которые "опишут эти фильмы в целях их популяризации", откуда деньги на взносы в ПАСЕ и чтобы туда не ездила наша делегация - вобщем вы поняли откуда деньги: из бюджета. Да, на всех и на долго не хватит, но для перехода на ВТОРУЮ КОСМИЧЕСКУЮ СКОРОСТЬ
импульса должно хватить, там много не нужно - рынок небольшой, да и по факту нужно только компенсировать банкам около 10% годовых от ипотеки - копейки, ну пару десятков миллионов в год. Такое уже кстати было в 2013 году, вы что - забыли?
Так что готовимся к РАКЕТЕ
!
Так что Чабаны-парадиз готовить к продаже ?
По мнению автора в долларах какой рост нас ждет ?
В Киеве собралась атамания, австрийские прапорщики резерва, сельские учителя и всякие карьеристы и авантюристы, которые хотят играть роль государственных мужей и великих дипломатов. Эти люди не специалисты и не на месте, я им не верю (УНР,1919 )
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:21
Хомякоид написав:
Так что Чабаны-парадиз готовить к продаже ?
По мнению автора в долларах какой рост нас ждет ?
вот и я пытаюсь понять параметры "ракеты", но натаха съезжает
свидетели нереального дорожая уже завтра: Оранжевый-хит сезона, investorkiev, airmax78 (сомневается или трезвеет:), Serg-ik, Карем... пополняется.
"экономисты" типа zzzzzz или вредители или глуповатые - беседовать об экономике нет смысла.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:22
jj1981ua написав:
я говорю об удаче в контексте покупки конкретным человеком недвиги в конкретном году: кто 2-3 года назад прогнозировал рост кржн? если такие и были то фактор "в киев приедет орда понаехов" они точно не рассматривали, а озвучивали иные аргументы. хотя это единственный драйвер роста и он выстрелил.
Я прогнозировал, озвучивал факторы, надо мной смеялись и травили.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:24
jj1981ua написав:
вот и я пытаюсь понять параметры "ракеты"
Может ракеты не будет, но и камнем вниз тоже. Что сейчас лучше, купить под аренду, гривнедепо или долларовое депо?
Какое матожидание цены на вторичку вы прогнозируете через год? +5%, 0 или -5%?
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:25
vovakwasov написав: Долярчик написав:
... то що, як запустять іпотеку під 12-13%, то і ціни виростуть на 30-50%?
- і в результаті вийде на те саме, що і зараз взяти в іпотеку під 18%, наприклад, в приваті?
тут ще питання звідки візьмуться гроші для іпотеки під 12-13%
дадуть кожному долярчику по касовому апарату, та й так нашкребуть з Долярчика по гривні
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Пон 07 жов, 2019 08:30
airmax78 написав: investorkiev написав: airmax78 написав:
Как вы думаете, почему нерезы массово заходят в украинские бонды на 5 лет? Они поверили в независимость НБУ и в то, что политика инфляционного таргетирования прибьет инфляцию к 5-6% в год, и, соответственно, упадут ставки по гривне.
Однозначно! И после погашения их гривневых ОВГЗ они смогут сразу впрыгнуть в «тихую гавань» - самый надежный в мире актив - киевские бетонометры.
Киевская недвига - аномальный актив. Когда гривна падает - цены привязываются к доллару и растут по мере готовности домов. Когда гривна укрепляется - цены тут же возвращаются в гривну и растут по мере роста готовности домов и опережая инфляцию. Если бы у меня сейчас были свободные 2-3 миллиарда долларов - я бы без сомнений вложил бы их в киевскую недвижимость.
а потом "хрусть - и пополам!".(с)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на управленческие должности а потом думают почему страна в ж0пe.
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