Додано: Пон 07 жов, 2019 07:42

investorkiev написав: Потому что Киев на вершине пищевой цепочки.

Селянин купит бабушкин хрущ у львовянина, у которого дети поступают в КПИ/Шевченка, и на полученные деньги+ сбережения покупают в Киеве. Или у селян дети поступают в КПИ и он покупает в Киеве минуя прокладку в виде Львова.

Да ладно Львов, а что будут покупать селяне из Житомирской, Сумской и прочих областей? В Житомире? А смысл? Там нет ни ВУЗов, ни работы.

Так или иначе часть денег осядет на КРЖН.



Посмотрите на жителей Киева - приезжие со всех областей, и это они без денег приезжают. А если им внезапно дадут деньги? Потому что Киев на вершине пищевой цепочки.Селянин купит бабушкин хрущ у львовянина, у которого дети поступают в КПИ/Шевченка, и на полученные деньги+ сбережения покупают в Киеве. Или у селян дети поступают в КПИ и он покупает в Киеве минуя прокладку в виде Львова.Да ладно Львов, а что будут покупать селяне из Житомирской, Сумской и прочих областей? В Житомире? А смысл? Там нет ни ВУЗов, ни работы.Так или иначе часть денег осядет на КРЖН.Посмотрите на жителей Киева - приезжие со всех областей, и это они без денег приезжают. А если им внезапно дадут деньги?

Оранжевый-хит сезона написав: да ладно сравни статистуку по вводу жилья http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper ... 2017_u.htm да ладно сравни статистуку по вводу жилья

По наблюдениям со студенчеста - весь восток ехал учиться в Харьков и лишь небольшой процент в Киев. Весь запад ехал во Львов и лишь единицы в Киев. Центр и юг - в Киев, кто не прошел в Киев - Харьков.Обычно студент за время учебы нарабатывает социальные связи что бы остаться. Выучиться в Харькове и поехать в Киев жить будет не самым логичным действием который мало кто будет предпринимать.С востока в Киев приехали лишь в 2014 году донецкие и луганские. Но те кто тогда приехали в большинтве своем уже давно обзавелись недвигой в Киеве или области, либо перекантовались и двинули на Европу дальше.Вершинность Киева понятие очень относительное. Опять же есть области которые смотрят на Киев, есть области для которых Киев уже давно не интересный пройденный этап. Да и не так уж давно были времена когда киевляне ездили в Донецк на заработки, а по пятницам вечерний самолёт Донецк - Киев был всегда переполнен этими самыми заробитчанами) моему знакомому в 2011 году в Донецке предлагали позицию с зарплатой в 2 раза больше чем в Киеве, тогда это было в норме вещей. Сейчас ахметовские вместо Донецка окопались в Киеве и Запорожье, но на долго ли это учитывая процессы которые пошли в стране?Так давай посмотрим. 2017/2018 годы:ИФ область - 1.3 млн 522742 / 404164Львовкая область - 2.5 млн 888877 / 897323Закарпатская область - 1.2 млн 367774 / 428736Тернопольская область - 1 млн 244446 / 261055Хмельницкая область - 1.2 млн 334836 / 324952Хмельницкий, например, один из самых унылых областных центров Украины. Хуже него я не знаю что может быть, там тупо нет НИЧЕГО. Но там строят целые микрорайоны новые. Причем дома абслютно унылейшие по всему, но их гребут как раз эти самые селяне. Тернополь, Ровно, Хмельницкий, Луцк - абсолютно унылейшие города в которых тупо нет ничего вообще, но тем не менее именно там берут свою недвигу областные селяне которые заработали на клубнике деньги.Киев да, цифры больше, но и население какое у Киева и теперь посмотри на Харьковскую область, на Днепропетровскую, на Запорожскую. Николаев, Херсон и Кропивницкий вообще стоят.Вот из этих областей может и поедут сюда, но никак не с западной Укр где уже деньги заработали и вложили их в свои же области.Кстати, смотрел на объекты что строят по Харькову. Это просто обнять и плакать. Такой мрак предлагают что на их фоне даже наши Круши и Кристерграды это очень хорошие дома. И это второй город страны типа.Я верю в дорожай, но не по причине рынка земли, а по причине роста качества объектов и смены формата новостроек.